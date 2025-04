Salaires Manchester City : découvrez combien gagnent les joueurs du club de football

Manchester City s’impose comme une puissance financière dominante dans le paysage du football mondial. Le club anglais, propriété du Sheikh Mansour, ne lésine pas sur les moyens pour attirer et conserver l’élite du ballon rond. Cette politique salariale agressive permet aux Citizens de concurrencer les plus grands clubs européens. Plongeons dans les détails des rémunérations des stars de la Premier League anglaise et observons comment ces montants stratosphériques façonnent l’avenir sportif du club mancunien.

Les joueurs les mieux payés de Manchester City en 2024

Kevin De Bruyne trône au sommet de la hiérarchie salariale avec une rémunération annuelle avoisinant les 24 millions d’euros. Le milieu de terrain belge n’est pas seulement le joueur le mieux payé de City, mais également de toute la Premier League. Juste derrière lui, Erling Haaland perçoit un salaire fixe de 22,8 millions d’euros par an. Le prodige norvégien peut d’un autre côté voir ses revenus grimper considérablement grâce aux primes liées à ses performances exceptionnelles. Avec bonus et primes inclus, le buteur pourrait empocher jusqu’à 50 millions d’euros annuels.

Rang Joueur Salaire annuel 1 Kevin De Bruyne 23,9-24,3 M€ 2 Erling Haaland 22,4-22,8 M€ 3 Jack Grealish 17,9-18,3 M€

En janvier 2025, Haaland a signé un nouveau contrat mirobolant qui fait de lui le premier footballeur de Premier League à dépasser les 600 000 euros hebdomadaires de salaire de base. Jack Grealish complète le podium avec environ 18 millions d’euros annuels, devançant Bernardo Silva et Joao Cancelo qui ferment ce top 5 prestigieux.

Kevin De Bruyne – 24 millions d’euros annuels

Erling Haaland – 22,8 millions d’euros (hors bonus)

Jack Grealish – 18 millions d’euros

Bernardo Silva – 18,3 millions d’euros

Joao Cancelo – 14,9 millions d’euros

Masse salariale de Manchester City face à ses concurrents

La masse salariale totale de Manchester City s’élève à environ 225 millions d’euros par an, surpassant celle d’Arsenal (200 millions) et de Liverpool (162 millions). Cette supériorité financière permet au club mancunien d’attirer les meilleurs talents du football mondial tout en respectant les contraintes du fair-play financier.

Club Masse salariale annuelle Manchester City 225 millions € Arsenal 200 millions € Liverpool 162 millions €

Les nouvelles recrues comme Josko Gvardiol et Matheus Nunes, acquis respectivement pour 90 et 62 millions d’euros, touchent chacun 7,8 millions d’euros par saison. Jérémy Doku, l’ailier belge, a quant à lui doublé son salaire en quittant Rennes pour rejoindre City avec une rémunération de 3 millions d’euros brut annuels.

Josko Gvardiol – 7,8-12,2 millions d’euros Matheus Nunes – 7,8 millions d’euros Jérémy Doku – 3 millions d’euros

L’affaire Benjamin Mendy et les salaires impayés

En novembre 2024, Benjamin Mendy a remporté un procès retentissant contre Manchester City concernant des salaires impayés. Le latéral français réclamait 13,8 millions d’euros d’arriérés pour la période entre août 2021, date de sa mise en accusation pour viol et agression sexuelle, et juin 2023, fin de son contrat.

Montant réclamé: 13,8 millions d’euros (11,5 millions de livres)

Montant accordé par le tribunal: environ 8,5 millions de livres

Salaire mensuel de Mendy: 500 000 livres

Période Décision du tribunal Période de détention (5 mois) Pas de droit au salaire Période hors détention Droit au salaire (joueur « prêt et désireux » de travailler)

La juge Joanne Dunlop a estimé que Mendy, acquitté des accusations de viol et d’agression par la justice anglaise, n’avait pas droit à son salaire pendant ses périodes d’incarcération (environ 5 mois sur 22), mais qu’il était « prêt et désireux » de travailler durant le reste du temps.