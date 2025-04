Les salaires des joueurs du Real Madrid : découvrez la masse salariale du club

Le Real Madrid, club emblématique du football mondial, maintient sa compétitivité grâce à une gestion rigoureuse de sa masse salariale. Cette structure financière reflète l’équilibre entre stars confirmées et jeunes talents prometteurs. Les décisions concernant les contrats des joueurs illustrent la stratégie du club pour dominer le football européen tout en assurant sa stabilité économique.

Les jeunes talents du Real Madrid parmi les mieux rémunérés du football mondial

Vinicius Jr. et Rodrygo en tête du classement des jeunes talents

Vinicius Jr. s’impose comme l’une des valeurs sûres du football international avec une rémunération impressionnante de 192 308€ par semaine, soit près de 10 millions d’euros annuels. Ce montant témoigne de sa progression fulgurante et de son potentiel exceptionnel. Le Brésilien, malgré son jeune âge, a su valider sa capacité à porter l’attaque madrilène, justifiant ainsi ce niveau de rémunération qui le place parmi l’élite des joueurs de sa génération.

Vinicius Jr : 192 308€ hebdomadaires (10M€/an)

Jude Bellingham : 192 308€ hebdomadaires (10M€/an)

Aurélien Tchouaméni : 115 385€ hebdomadaires (6M€/an)

La politique salariale du Real Madrid pour ses espoirs

Rodrygo perçoit 76 923€ par semaine, totalisant 4 millions d’euros par année, ce qui témoigne de la politique d’investissement du club dans les talents émergents. À son arrivée, Takefusa Kubo touchait 17 000€ hebdomadaires, un exemple de progression salariale comparable aux champions qui brillent dans d’autres disciplines sportives. Cette stratégie permet au club d’attirer les meilleurs espoirs face à la concurrence.

Rodrygo : 76 923€ hebdomadaires (4M€/an)

Eduardo Camavinga : 76 923€ hebdomadaires (4M€/an)

Arda Guler : 48 077€ hebdomadaires (2,5M€/an)

Structure et détails de la masse salariale actuelle du Real Madrid

Les joueurs les mieux payés de l’effectif madrilène

Toni Kroos domine la hiérarchie salariale avec 225 000€ hebdomadaires, suivi de près par David Alaba (207 692€) et Luka Modric (201 923€). Ces rémunérations reflètent l’expérience et le statut international de ces joueurs qui ont contribué aux récents succès du club. La structure salariale valorise l’expérience et les performances constantes au plus haut niveau.

Toni Kroos : 225 000€ hebdomadaires (11,7M€/an) David Alaba : 207 692€ hebdomadaires (10,8M€/an) Luka Modric : 201 923€ hebdomadaires (10,5M€/an)

L’évolution récente de la masse salariale

Les départs d’Eden Hazard et Karim Benzema à l’été 2023 ont considérablement allégé la masse salariale du club. Cette libération financière ouvre des perspectives pour de nouveaux transferts, comme celui de Trent Alexander-Arnold, avec un salaire projeté entre 7 et 8 millions d’euros nets par saison. Parallèlement, Joselu quittera le club pour Al-Gharafa avec une multiplication par dix de ses émoluments, passant de 800 000€ à 8 millions annuels.