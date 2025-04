# Salaires des joueurs du Real Madrid : combien gagnent-ils par mois ?

Introduction

Le Real Madrid, véritable institution du football mondial, attire les plus grands talents grâce à ses finances robustes et sa politique salariale attractive. L’arrivée récente de Kylian Mbappé a relancé les discussions sur les émoluments vertigineux versés par le club madrilène à ses stars. Le club espagnol, multiple vainqueur de la Ligue des Champions, dispose d’une masse salariale impressionnante qui lui permet de maintenir un effectif d’élite. Comment le Real Madrid parvient-il à équilibrer ses comptes tout en offrant ces salaires astronomiques à ses joueurs ? Cet article dévoile les revenus mensuels des joueurs du Real Madrid et analyse les stratégies financières permettant au club de rester compétitif, comme l’a fait autrefois un ancien champion qui a su rebondir après son départ.

Les salaires des stars du Real Madrid : Mbappé en tête de liste

Kylian Mbappé domine désormais le classement des salaires au Real Madrid avec environ 15 millions d’euros bruts annuels, soit plus d’un million mensuel. Ce montant reste inférieur à ce qu’il percevait au PSG, illustrant sa volonté de rejoindre « le club de ses rêves ». Juste derrière lui, Vinicius Jr et Jude Bellingham touchent respectivement 10,5 et 10 millions d’euros par an.

Le top 5 des salaires mensuels

Kylian Mbappé : 1,25 million d’euros

Vinicius Jr : 875 000 euros

Jude Bellingham : 833 000 euros

Thibaut Courtois : 750 000 euros

Aurélien Tchouaméni : 666 000 euros

Ces montants impressionnants sont complétés par des primes de performance liées aux résultats en Liga et Ligue des Champions. Un titre européen peut ainsi rapporter jusqu’à 500 000 euros supplémentaires à chaque joueur. La structure salariale madrilène reste néanmoins inférieure à celle de Manchester City ou du PSG, démontrant une gestion plus prudente des finances du club.

Comment le Real Madrid finance sa masse salariale colossale

Le modèle économique du Real Madrid repose sur plusieurs piliers de revenus. Les droits télévisuels représentent environ 25% des ressources financières du club, tandis que les contrats de sponsoring avec Adidas et Emirates rapportent plus de 200 millions d’euros annuels.

Les sources de revenus principales

Le merchandising mondial (maillots, produits dérivés) : 300 millions d’euros La billetterie du Santiago Bernabéu rénové : 150 millions d’euros Les tournées internationales : 80 millions d’euros

Florentino Pérez a développé une stratégie alternant recrutements de superstars et jeunes talents prometteurs. Cette approche permet d’équilibrer la masse salariale tout en maintenant l’attractivité commerciale du club. L’impact d’un joueur comme Cristiano Ronaldo a été décisif, générant plus d’un milliard d’euros de revenus durant son passage. Le club espagnol anticipe des retombées similaires avec Mbappé, dont la popularité mondiale devrait stimuler les ventes de maillots et attirer de nouveaux partenaires commerciaux.