Salaires des joueurs du RC Lens : découvrez qui sont les mieux payés en Ligue 1

Le RC Lens s’impose désormais comme un acteur majeur du football français avec un budget record de 129 millions d’euros pour la saison 2023-2024. Cette évolution financière se reflète directement dans la masse salariale des joueurs lensois, qui atteint 29 millions d’euros hors primes. Malgré cette progression significative, le club artésien maintient une philosophie de répartition collective des rémunérations. Plongée dans les coulisses financières du Racing pour découvrir qui sont les footballeurs les mieux payés et comment les Sang et Or se positionnent dans la hiérarchie salariale de la Ligue 1.

Le top des salaires du RC Lens : Wahi et Samba au sommet de la grille des rémunérations

Les joueurs les mieux payés en 2023-2024

L’équipe lensoise présente une hiérarchie salariale claire cette saison. Elye Wahi et Brice Samba partagent le titre de joueurs les mieux rémunérés avec 210 000 euros brut mensuel chacun. Le défenseur autrichien Kevin Danso complète le podium avec 170 000 euros mensuels. Un trio de joueurs suit avec 120 000 euros mensuels : Facundo Medina, Andy Diouf et Nempalys Mendy. Les cadres historiques du club comme Jonathan Gradit, Florian Sotoca et Wesley Saïd perçoivent entre 105 000 et 110 000 euros, tout comme Adrien Thomasson et Angelo Fulgini.

Elye Wahi et Brice Samba : 210 000 € brut/mois

Kevin Danso : 170 000 € brut/mois

Facundo Medina, Andy Diouf, Nempalys Mendy : 120 000 € brut/mois

Évolution des salaires remarquables

Certains joueurs ont connu des augmentations spectaculaires. Le gardien international Brice Samba a vu sa rémunération presque doubler, passant de 119 000 à 210 000 euros après sa prolongation. Encore plus impressionnant, Facundo Medina a multiplié son salaire par plus de 7 en quelques années, grimpant de 16 000 à 120 000 euros mensuels. Pour la saison 2024-2025, Mbala Nzola et Medina devraient dominer la grille salariale avec 200 000 euros mensuels chacun.

Le RC Lens dans la hiérarchie salariale de la Ligue 1 : positionnement et système de primes

Classement du RC Lens parmi les clubs de Ligue 1

Le Racing se classe 8ème de L1 en termes de masse salariale pour l’exercice 2023-2024. Le salaire moyen d’un joueur lensois atteint 81 500 euros brut mensuel, en hausse significative par rapport aux 57 200 euros de la saison précédente. Une évolution remarquable quand on se souvient qu’en 2014, Lens présentait la plus petite masse salariale du championnat avec seulement 6,5 millions d’euros.

Club Salaire moyen brut mensuel (2023-2024) PSG 937 500 € OM 261 000 € OL 180 000 € LOSC 93 000 € RC Lens 81 500 €

Un système de rémunération axé sur le collectif

Le club artésien privilégie une approche collective dans sa politique de primes depuis 2017-2018. La participation à la Ligue des Champions a notamment permis aux joueurs de toucher environ 80 000 euros de prime. Cette performance historique comparable à un titre majeur pour le club a généré 43,3 millions d’euros de recettes.

Prime de qualification en Ligue Europa Conférence : +10% du salaire mensuel

Prime de qualification en Ligue Europa : +20% du salaire mensuel

Prime de qualification en Ligue des Champions : +50% du salaire mensuel