Salaire Yassine Benzia : combien gagne le joueur par mois à Qarabağ ?

Yassine Benzia, milieu offensif international algérien né le 8 septembre 1994 à Saint-Aubin-Lès-Elbeuf, a entamé un nouveau chapitre dans sa carrière en janvier 2023. L’ancien talent du football français a rejoint Qarabağ FK en Azerbaïdjan avec un contrat s’étendant jusqu’en juin 2025. Sa valeur marchande actuelle est estimée à 1,2 million d’euros, un chiffre qui reflète son potentiel retrouvé après plusieurs saisons compliquées.

Le parcours contractuel de Yassine Benzia avant Qarabağ

Des débuts prometteurs à l’OL et Lille

Formé à l’Olympique Lyonnais entre 2011 et 2016, Benzia s’est révélé comme un joueur prometteur avant de rejoindre le LOSC Lille. Sa période lilloise (2015-2019) a été marquée par des performances notables avec 31 apparitions officielles et 5 passes décisives lors de la saison 2017-2018 en Ligue 1. Le tableau de ses statistiques atteste un potentiel certain :

Saison Club Matchs Buts Passes décisives 2015-2016 Lille 25 5 0 2016-2017 Lille 25 3 3 2017-2018 Lille 31 1 5

Sa carrière a ensuite pris un tournant international avec des expériences à l’Olympiakos Pirée en Grèce et Fenerbahçe en Turquie entre 2018 et 2020.

La période difficile à Dijon

Arrivé au DFCO début 2020, Benzia percevait 75 000 euros bruts mensuels, faisant de lui le troisième joueur le mieux rémunéré du club bourguignon. Son temps de jeu s’est vu drastiquement réduit suite à une succession de malheurs :

L’interruption de la saison due à la pandémie de Covid-19

Un grave accident de buggy qui a menacé sa carrière

La relégation du DFCO en Ligue 2

Une mise à l’écart avec entraînements uniquement avec la réserve

En 2022, la situation était devenue intenable : aucune minute de jeu officiel en première partie de saison 2022-2023 avant son départ du club dijonnais.

La situation financière de Benzia à Qarabağ FK

Un nouveau départ en Azerbaïdjan

Le transfert vers Qarabağ en janvier 2023 a représenté une bouée de sauvetage pour l’international algérien. Ce club, dominant le championnat azerbaïdjanais, participe régulièrement aux compétitions européennes comme la Conference League.

Compétition Statut de Qarabağ Championnat d’Azerbaïdjan Leader Ligue Europa Conférence Qualifié pour les 16èmes de finale

Estimation de sa rémunération actuelle

Bien que les chiffres exacts ne soient pas connus, le salaire mensuel de Benzia à Qarabağ a probablement connu une réduction significative par rapport aux 75 000 euros perçus à Dijon. Le niveau économique du football azerbaïdjanais implique généralement des rémunérations plus modestes que dans les grands championnats européens.

Club Estimation salariale mensuelle DFCO (2020-2023) 75 000 € bruts Qarabağ (depuis 2023) Montant réduit (non divulgué)

Ce transfert marque potentiellement la fin des « années galère » pour Benzia, qui cherche à relancer sa carrière après plusieurs saisons compliquées. À 30 ans, ce choix pourrait s’avérer judicieux pour retrouver un temps de jeu conséquent et des performances dignes de son talent.