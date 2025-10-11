Salaire de Remco Evenepoel : combien gagne le champion cycliste belge ?

Le cyclisme professionnel a connu une révolution salariale ces dernières années, avec des rémunérations records qui atteignent désormais des sommets inégalés. Remco Evenepoel, la star belge du peloton mondial, illustre parfaitement cette évolution économique du sport cycliste. Son parcours salarial exceptionnel reflète l’émergence d’une nouvelle génération de coureurs dont les revenus rivalisent avec ceux des plus grands athlètes internationaux.

Les salaires record d’Evenepoel dans le peloton professionnel

Son salaire actuel chez Soudal-QuickStep

Remco Evenepoel perçoit actuellement avec l’équipe belge Soudal-QuickStep un salaire estimé entre 2,82 et 3 millions d’euros annuels. Cette rémunération se décompose précisément : 235 000 euros mensuels, 54 231 euros hebdomadaires et 7 726 euros quotidiens. Le jeune champion représente la plus grosse dépense salariale de l’effectif de son équipe actuelle, démontrant son statut de leader incontournable.

Ces montants placent déjà le coureur belge parmi les athlètes les mieux rémunérés du cyclisme professionnel. Par rapport aux standards du peloton WorldTour, où le salaire moyen oscille entre 250 000 et 400 000 euros annuels, Evenepoel gagne près de dix fois plus que la moyenne. Cette différence illustre l’écart considérable entre les stars et les équipiers ordinaires dans le cyclisme moderne.

Son futur contrat avec Red Bull-Bora-Hansgrohe

Le transfert vers Red Bull-Bora-Hansgrohe, effectif dès janvier 2026, propulsera Evenepoel vers des revenus exceptionnels de 6,6 à 8 millions d’euros annuels. Ce contrat de trois ans pourrait dépasser 20 millions d’euros au total, incluant un salaire de base compris entre 6 et 7 millions d’euros, augmenté de primes de performance substantielles.

Cette augmentation salariale spectaculaire s’explique par la différence de budget entre les deux équipes. Red Bull-Bora-Hansgrohe dispose de 50 millions d’euros contre 30 millions pour Soudal-QuickStep, permettant à l’équipe allemande d’attirer les plus grandes stars du peloton professionnel.

Période Équipe Salaire annuel 2024-2025 Soudal-QuickStep 2,82-3 millions € 2026-2028 Red Bull-Bora-Hansgrohe 6,6-8 millions €

Le classement des coureurs les mieux rémunérés du cyclisme mondial

Position d’Evenepoel dans la hiérarchie salariale

Dès 2026, Remco Evenepoel deviendra le deuxième coureur le mieux payé au monde derrière Tadej Pogačar, qui perçoit entre 8 et 12 millions d’euros avec UAE Team Emirates. Cette position le place devant Jonas Vingegaard (4-5,5 millions), Mathieu Van der Poel (4-4,5 millions) et Primož Roglič (3,5-4,5 millions).

Fait notable, le champion belge gagnera significativement plus que son futur coéquipier Primož Roglič chez Red Bull-Bora-Hansgrohe. Cette différence salariale témoigne de la valeur marchande exceptionnelle d’Evenepoel sur le marché du cyclisme professionnel.

Tadej Pogačar : 8-12 millions d’euros (UAE Team Emirates)

Remco Evenepoel : 6,6-8 millions d’euros (Red Bull-Bora-Hansgrohe dès 2026)

Jonas Vingegaard : 4-5,5 millions d’euros (Visma-Lease a Bike)

Mathieu Van der Poel : 4-4,5 millions d’euros

Primož Roglič : 3,5-4,5 millions d’euros

Contexte économique du cyclisme professionnel

L’écart salarial dans le peloton professionnel reste colossal. Alors que les équipiers en bas d’échelle gagnent moins de 150 000 euros par saison et que le salaire minimum WorldTour s’établit à 44 150 euros bruts en 2025, les stars comme Evenepoel perçoivent des montants cent fois supérieurs.

Ces rémunérations exceptionnelles se justifient par le palmarès impressionnant du coureur belge : double champion olympique à Paris 2024, champion du monde sur route et contre-la-montre, vainqueur de la Vuelta 2022, double vainqueur de Liège-Bastogne-Liège. Ses performances dans les grands tours et les classiques légitiment sa position parmi les athlètes les mieux payés du cyclisme mondial. Les problèmes financiers touchent parfois les sportifs, mais Evenepoel semble à l’abri grâce à sa carrière exceptionnelle.