Salaire du PSG : découvrez les joueurs les mieux payés de la Ligue 1

Le Paris Saint-Germain domine largement le paysage salarial du football français. Cette suprématie financière, renforcée par ses propriétaires qataris, creuse un fossé toujours plus grand avec les autres équipes. La Ligue 1 voit ainsi se dessiner une hiérarchie économique où le club de la capitale écrase toute concurrence. Ce déséquilibre pose question quant à l’équité sportive du championnat, particulièrement dans un contexte d’incertitude concernant les droits TV. Cherchons ensemble les différentes strates de cette pyramide salariale qui façonne le football hexagonal.

Domination salariale du PSG : un top 10 exclusivement parisien

La mainmise du PSG sur le classement des salaires en Ligue 1 est absolue. Le club parisien monopolise les douze premières places des joueurs les mieux rémunérés du championnat. Ousmane Dembélé trône désormais au sommet de cette élite très fermée avec un salaire mensuel brut impressionnant.

Ousmane Dembélé – 1,12 million d’euros brut mensuel

Marquinhos – 1,06 million d’euros

Lucas Hernandez – 900 000 euros

Milan Skriniar – 875 000 euros

Gianluigi Donnarumma, Marco Asensio et Randal Kolo-Muani complètent ce tableau des joueurs percevant plus de 700 000 euros mensuels. Cette domination s’explique par l’ambition européenne du Paris Saint-Germain et ses immenses ressources financières. Après les départs de stars comme Messi, Neymar et Mbappé, le club a réorganisé sa masse salariale tout en maintenant des rémunérations exceptionnelles pour attirer et conserver les talents.

Lyon et Marseille : les challengers financiers de la Ligue 1

Derrière le PSG, deux clubs tentent de suivre le rythme sur le plan salarial : l’Olympique Lyonnais et l’Olympique de Marseille. Ces formations n’hésitent pas à investir significativement dans leur effectif pour nourrir leurs ambitions sportives.

Pierre-Emerick Aubameyang (OM) – 650 000 euros Wissam Ben Yedder (Monaco) – 500 000 euros Alexandre Lacazette (OL) – 450 000 euros Nemanja Matic (OL) – 400 000 euros

Sept joueurs marseillais figurent dans le Top 30 des salaires de Ligue 1, illustrant la politique ambitieuse du club phocéen. Des recrues comme Geoffrey Kondogbia, Jordan Veretout et Joaquin Correa bénéficient de contrats substantiels. De son côté, Lyon a négocié des contrats importants pour conserver ses talents et attirer des joueurs d’expérience comme Corentin Tolisso et Dejan Lovren.

Les écarts salariaux croissants en Ligue 1

Le fossé financier entre les grands et petits clubs du championnat ne cesse de s’élargir. La fin du financement CVC pour les équipes modestes aggrave cette situation précaire.

PSG – Budget salarial annuel supérieur à 600 millions d’euros

OM/OL – Entre 100 et 150 millions d’euros

Clubs de milieu de tableau – 40 à 80 millions d’euros

Promus et petits budgets – Moins de 30 millions d’euros

L’incertitude planant sur les droits télévisuels de la Ligue 1 fait craindre une amplification de ces disparités. Un joueur de banc au PSG comme Kurzawa peut gagner davantage qu’un titulaire indiscutable à Brest ou Lorient. Cette réalité menace l’équilibre compétitif du championnat, où certains clubs peinent à conserver leurs meilleurs éléments face aux offres financières des grandes équipes.

Au-delà des joueurs : staff technique et football féminin

Luis Enrique s’impose comme l’entraîneur le mieux rémunéré de Ligue 1 avec un salaire mensuel estimé à 925 000 euros. Sa rémunération dépasse largement celle des autres techniciens du championnat.

Luis Enrique (PSG) – 925 000 euros

Roberto De Zerbi (OM) – 380 000 euros

Pierre Sage (OL) – 150 000 euros

Son parcours prestigieux et les exigences de résultats justifient ce niveau de rémunération. Dans le football féminin, Marie-Antoinette Katoto émerge comme la joueuse la mieux payée de Division 1 avec un salaire mensuel avoisinant les 50 000 euros.

Marie-Antoinette Katoto (PSG féminin) – 50 000 euros

Principales internationales – 20 000 à 35 000 euros

L’écart entre les salaires masculins et féminins dans le football français reste considérable malgré une progression notable ces dernières années. Les contrats des joueuses professionnelles évoluent positivement, mais demeurent très éloignés des standards du football masculin.