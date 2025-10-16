Salaire journaliste RMC Sport : combien gagnent les employés de la chaîne ?

Le groupe NextRadioTV, propriétaire de RMC Sport, attire l’attention sur les rémunérations de ses journalistes sportifs. Cette chaîne spécialisée dans l’information sportive fait partie d’un écosystème médiatique où les salaires restent souvent confidentiels. Pourtant, certaines données permettent de comprendre la position des employés de la radio dans le paysage audiovisuel français. L’intérêt croissant du public pour ces questions salariales s’explique par la notoriété grandissante des chroniqueurs et journalistes qui commentent le football et autres sports à l’antenne.

Les rémunérations dans l’audiovisuel sportif : où se situe RMC Sport

NextRadioTV rémunère ses journalistes permanents à hauteur de 63.623 euros brut annuels selon les données de 2014. Cette somme positionne le groupe dans la moyenne basse du secteur audiovisuel français. TF1 domine largement avec 77.515 euros brut par an, suivi de France Télévisions à 71.100 euros et M6 à 69.800 euros. Radio France propose quant à elle 64.000 euros annuels à ses équipes.

L’écart entre RMC Sport et le leader TF1 atteint seulement 22%, ce qui reste raisonnable dans un secteur aux disparités importantes. Ces chiffres concernent exclusivement les contrats à durée indéterminée et excluent les nombreux contrats précaires utilisés dans le média sportif. La chaîne se situe néanmoins au-dessus des moyennes nationales tous secteurs confondus, confirmant que l’audiovisuel demeure un secteur privilégié pour les professionnels de l’information.

Impact de la précarisation sur les salaires des journalistes sportifs

Disparités selon les types de contrats

Les écarts salariaux révèlent une réalité contrastée selon le statut d’emploi. Les journalistes en CDI touchent 3.912 euros brut mensuels, contre 2.273 euros pour les pigistes et seulement 2.108 euros pour les CDD. Cette précarisation affecte particulièrement le journalisme sportif où les contrats courts se multiplient pour couvrir événements et championnats.

Les CDI bénéficient de la stabilité et des meilleures rémunérations Les pigistes naviguent entre différents médias pour compléter leurs revenus Les CDD subissent la plus forte insécurité financière

Droits spécifiques des journalistes de RMC Sport

Les professionnels bénéficient de la clause de cession lors de changements de propriétaire, permettant un départ avec indemnités de licenciement. D’un autre côté, la jurisprudence peut exclure les journalistes d’agence comme ceux de RMC Sport de cette protection. Les indemnités se calculent sur le dernier salaire brut incluant primes fixes, avec une fois ce montant par année travaillée. Daniel Riolo, figure emblématique d’After Foot, illustre cette confidentialité salariale en évoquant « moins de 10.000 euros » mensuels lors d’interviews télévisées.