Salaire de Didier Deschamps par mois : combien touche le sélectionneur de l’équipe de France ?

Didier Deschamps dirige l’équipe de France de football depuis 2012, établissant un record de longévité à la tête des Bleus. L’ancien capitaine de la sélection française détient le plus long mandat de l’histoire comme sélectionneur national. Sa rémunération suscite naturellement la curiosité des passionnés de football et des observateurs. Comment se compose son salaire ? Où se situe-t-il par rapport aux autres sélectionneurs internationaux ? Après la finale du Mondial 2022 au Qatar, DD a prolongé son contrat jusqu’en 2026, consolidant sa position à la tête de la sélection nationale.

La rémunération mensuelle de Didier Deschamps décryptée

Le salaire de base du sélectionneur des Bleus est estimé à 2,5 millions d’euros brut annuels selon la majorité des sources spécialisées dans le football. Cette somme représente environ 208 000 euros mensuels pour diriger les champions du monde 2018. Finance Football avance d’un autre côté un chiffre plus élevé, évoquant des émoluments annuels de 3,8 millions d’euros pour l’entraîneur français.

La rémunération globale de Didier Deschamps atteint approximativement 3 millions d’euros par an, soit près de 250 000 euros chaque mois. Ce niveau de revenus le positionne parmi l’élite des sélectionneurs mondiaux. Malgré ces montants conséquents, ses finances restent inférieures à ce qu’il pourrait percevoir en dirigeant un grand club européen comme Manchester City.

Selon Noël Le Graët, ancien président de la Fédération Française de Football, l’aspect contractuel n’a jamais été problématique dans leurs négociations. Le leadership et les compétences tactiques du technicien basque justifient amplement sa valorisation financière.

Les primes qui complètent le salaire du sélectionneur des Bleus

Au-delà de sa rémunération fixe, Deschamps perçoit 22 000 euros de droits d’image pour chaque rencontre internationale. Avec au minimum 10 matches disputés annuellement par l’équipe de France, ces bonus représentent au moins 220 000 euros supplémentaires chaque année.

Le système de primes s’intensifie lors des grandes compétitions comme la Coupe du monde ou l’Euro. Lors du Mondial 2022 au Qatar, le technicien français a empoché 154 000 euros pour les sept matches disputés par les internationaux français. À cette somme s’ajoutent des primes de performance prélevées sur les dotations des instances internationales.

La belle aventure qatarie a ainsi rapporté une prime additionnelle de 290 000 euros au sélectionneur grâce au parcours des Bleus jusqu’en finale. Ces différents bonus expliquent l’écart significatif entre son salaire de base et sa rémunération totale estimée à 3 millions d’euros annuels.

Deschamps dans le top 5 des sélectionneurs les mieux payés au monde

Sélectionneur (Pays) Salaire annuel (millions €) Gareth Southgate (Angleterre) 5,8 Julian Nagelsmann (Allemagne) 4,8 Roberto Martinez (Portugal) 4,0 Didier Deschamps (France) 3,8 Louis van Gaal/Luciano Spaletti (Pays-Bas/Italie) 3,0

Le classement des sélectionneurs les mieux rémunérés place l’Anglais Gareth Southgate en tête avec 5,8 millions d’euros annuels. Hans-Dieter Flick touchait même 6,5 millions d’euros en 2022 à la tête de la sélection allemande. Julian Nagelsmann, son successeur, perçoit 4,8 millions d’euros par an.

Didier Deschamps occupe la quatrième position de ce palmarès financier avec 3,8 millions d’euros selon Finance Football. Luis de la Fuente, qui dirige la Roja espagnole, se contente de 1,25 million d’euros (13ème place), tandis que le Français Willy Sagnol ferme la marche avec 200 000 euros pour entraîner la Géorgie.

L’évolution du contrat de Deschamps à la tête des Bleus

Depuis sa nomination en 2012, le parcours contractuel de Deschamps s’est construit sur une succession de succès avec la sélection française. Sa dernière prolongation, signée après la finale du Mondial 2022, étend son bail jusqu’en 2026.

2012 – Première nomination à la tête de l’équipe de France

2018 – Prolongation après le titre de champion du monde en Russie

2019 – Nouvelle extension de contrat négociée en dix minutes selon Le Graët

2023 – Prolongation jusqu’en 2026 après la finale au Qatar

Cette stabilité exceptionnelle témoigne de la confiance des instances dirigeantes du football français envers leur sélectionneur. Les victoires et les performances remarquables des Bleus sous sa direction justifient amplement son niveau de rémunération. Les trophées remportés, notamment le championnat européen des nations et la Coupe du monde 2018, ont solidifié sa position et valorisé ses compétences techniques, tactiques et humaines.