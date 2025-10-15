Salaire des consultants des Grandes Gueules RMC : combien gagnent-ils vraiment ?

L’émission Les Grandes Gueules de RMC constitue un rendez-vous incontournable de la radio française depuis vingt ans. Animée par Olivier Truchot et Alain Marschall, cette émission matinale rassemble quotidiennement 1,2 million d’auditeurs entre 9 heures et midi. Le succès du talk-show se mesure également à travers ses 4,4 millions de téléchargements de podcast mensuel et sa diffusion télévisée sur RMC Story. En revanche, la question des rémunérations des participants suscite régulièrement des débats, notamment après les révélations publiques de certains chroniqueurs sur leurs conditions financières précaires.

La grille des rémunérations des chroniqueurs réguliers

Le système de rémunération à l’émission pour les chroniqueurs des Grandes Gueules révèle des montants variables selon les sources. D’après La Tribune Dimanche, les participants touchent environ 500 euros par émission, tandis que Bruno Poncet, chroniqueur cheminot, a confirmé en direct percevoir 350 euros nets après impôts. Ces professionnels des médias radiophoniques doivent souvent poser des congés auprès de leur employeur principal pour assurer leur présence sur le plateau.

Les chroniqueurs réguliers comme Barbara Lefebvre ou Joëlle Dago-Serry, qui interviennent hebdomadairement, peuvent espérer environ 1500 euros nets mensuels pour 12 heures de direct. Ce montant reste modeste comparé aux enjeux d’audience de l’émission. Il convient de préciser que ces consultants médias bénéficient du statut de prestataires et non de salariés de RMC, avec l’existence d’un barème évolutif lié à l’ancienneté.

Rémunération par émission comprise entre 350 et 500 euros nets

Revenus mensuels estimés à 1500 euros pour les chroniqueurs hebdomadaires

Statut de prestataire externe à la station

Les écarts de revenus entre animateurs et chroniqueurs

La différence de rémunération entre animateurs principaux et chroniqueurs s’avère considérable. Olivier Truchot et Alain Marschall, créateurs et présentateurs de l’émission, percevraient entre 20 000 et 50 000 euros mensuels, voire davantage. Ces journalistes confirmés cumulent cette activité avec leur émission quotidienne sur BFM TV, multipliant ainsi leurs sources de revenus.

Le témoignage de Charles Consigny révèle des revenus inférieurs à 10 000 euros mensuels toutes activités confondues, illustrant la réalité financière des consultants médiatiques. Plus préoccupant encore, Kaouther Ben Mohamed a évoqué ses difficultés financières malgré sa participation à l’émission, ne pouvant s’offrir qu’un repas quotidien avec son fils. Cette précarité rappelle les problèmes financiers rencontrés par d’autres personnalités du monde médiatique.

Animateurs principaux : 20 000 à 50 000 euros mensuels Chroniqueurs réguliers : moins de 10 000 euros mensuels

Ces disparités importantes reflètent les inégalités existant au sein de l’écosystème médiatique radiophonique français, où seuls les animateurs vedettes bénéficient de contrats véritablement rémunérateurs.