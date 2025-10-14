Salaire de Christophe Dugarry chez RMC : le consultant foot le mieux payé de France ?

L’ancien international français Christophe Dugarry s’impose aujourd’hui comme une figure incontournable du paysage médiatique sportif. Après une brillante carrière de footballeur couronnée par un titre de champion du monde en 1998, l’ex-attaquant a su réinventer sa trajectoire professionnelle dans le monde des médias. Sa reconversion dans le journalisme sportif et son expertise du football en font désormais le consultant sportif le mieux rémunéré de France, avec des émoluments qui suscitent curiosité et débats dans l’univers télévisuel.

Les revenus exceptionnels de Dugarry : 700 000 euros annuels chez RMC

Le salaire de Dugarry atteint des sommets inédits dans l’univers des consultants français. Ses émoluments s’élèvent à 700 000 euros par an, soit entre 50 000 et 58 000 euros mensuels. Cette rémunération exceptionnelle englobe l’ensemble de ses interventions sur les chaînes du groupe Altice, incluant RMC Sport et BFM TV. L’évolution reste spectaculaire depuis son passage chez Canal+ où il percevait 350 000 euros en 2010, faisant déjà de lui le consultant le mieux payé de télévision à l’époque.

Son émission phare « Team Duga » diffusée du lundi au jeudi de 18h à 20h depuis 2016 justifie largement cette rémunération. Le programme attire quotidiennement 800 000 auditeurs, confirmant son statut de référence dans le commentaire footballistique radiophonique.

Comparaison avec les autres consultants français du football

La hiérarchie des consultants sportifs français révèle des écarts considérables. Bixente Lizarazu occupe la deuxième position avec environ 500 000 euros annuels, répartis entre TF1, RTL et ses chroniques dans L’Équipe. Pierre Ménès se contente de 11 000 euros mensuels chez Canal+, illustrant la diversité des rémunérations selon la notoriété et l’audience.

Christophe Dugarry : 700 000 euros annuels Bixente Lizarazu : 500 000 euros annuels Pierre Ménès : 130 000 euros annuels maximum

Les consultants occasionnels perçoivent entre 150 et 450 euros par apparition sur les différentes chaînes, révélant l’importance du statut contractuel permanent.

Perspectives d’avenir et évolution de carrière

La trajectoire professionnelle de Dugarry connaît actuellement une mutation significative. Installé au Maroc depuis trois ans, il privilégie désormais une approche plus sélective de ses interventions médiatiques. Ses participations ponctuelles dans « Rothen s’enflamme » deux fois par mois témoignent de cette nouvelle orientation professionnelle.

Fin de contrat annoncée avec le groupe Altice

Collaboration ponctuelle avec M6 pour l’Euro 2024

Recherche d’équilibre entre vie familiale et carrière médiatique

Les potentiels successeurs incluent Habib Beye ou la promotion interne de Jérôme Rothen, marquant une nouvelle ère pour les consultants foot français.