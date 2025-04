Salaire Chelsea : découvrez les montants des salaires des joueurs de l’équipe

La politique salariale de Chelsea FC a connu d’importants bouleversements depuis l’arrivée du nouvel actionnariat en 2022. Todd Boehly et ses associés ont investi plus d’un milliard de livres sterling en transferts tout en modifiant profondément la structure des rémunérations. Cette transformation s’inscrit dans une stratégie à long terme visant paradoxalement à réduire la masse salariale globale du club, malgré l’afflux massif de nouveaux joueurs dans l’effectif.

Top 5 des salaires à Chelsea : qui sont les joueurs les mieux payés en 2024-2025 ?

Les nouveaux leaders financiers du vestiaire

Reece James et Jadon Sancho dominent désormais la hiérarchie salariale avec 15,4 millions d’euros annuels chacun. Le capitaine anglais représente l’ADN du club londonien tandis que Sancho, prêté par Manchester United, tente de relancer sa carrière à Stamford Bridge après des performances en demi-teinte chez les Red Devils.

Le reste du top 5

Ben Chilwell et Wesley Fofana complètent le podium avec 12,3 millions d’euros chacun. L’international français, malgré ses blessures récurrentes, conserve la confiance du propriétaire américain. Christopher Nkunku (12M€/an) ferme ce top 5, suivi de près par l’Argentin Enzo Fernandez (11,1M€) et l’Espagnol Marc Cucurella (10,8M€).

Les changements majeurs dans la hiérarchie salariale

Le départ des deux joueurs les mieux rémunérés la saison précédente, Raheem Sterling et Romelu Lukaku, a rebattu les cartes. Cette restructuration s’inscrit dans la vision de Boehly pour assainir les finances du club tout en restant compétitif en Premier League et en Champions League.

Joueur Salaire annuel (2024-2025) Nationalité Reece James 15,4M€ Angleterre Jadon Sancho 15,4M€ Angleterre Ben Chilwell 12,3M€ Angleterre Wesley Fofana 12,3M€ France Christopher Nkunku 12,0M€ France

La délégation française de Chelsea : combien gagnent les joueurs tricolores ?

Les Français parmi les mieux payés

Wesley Fofana et Christopher Nkunku figurent parmi les joueurs les mieux rémunérés de l’effectif avec respectivement 12,3 et 12 millions d’euros annuels. Le défenseur central, recruté de Leicester, a signé un contrat longue durée malgré ses blessures, tandis que l’attaquant, formé au PSG, est arrivé du RB Leipzig avec de grandes attentes.

Les autres internationaux français et leurs émoluments

La colonie française comprend également:

Benoit Badiashile (5,5M€/an) – Défenseur central arrivé de l’AS Monaco

Axel Disasi (4,9M€/an) – Également transfuge de Monaco

Malo Gusto (2,8M€/an) – Latéral droit prometteur ex-OL

Lesley Ugochukwu (2,8M€/an) – Jeune milieu défensif

L’histoire des Français à Chelsea

N’Golo Kanté avait marqué l’histoire du club en devenant en 2018 le joueur le mieux payé avec 17,5M€ annuels. L’international français s’était distingué par son intégrité en refusant un montage financier via une société offshore à Jersey, préférant payer ses impôts normalement en Angleterre après avoir lu des articles sur les enquêtes fiscales visant les footballeurs.

Évolution de la politique salariale : de l’ère Abramovich à l’ère Boehly

La révolution financière sous le nouvel actionnariat

Depuis leur arrivée en 2022, Todd Boehly et Behdad Eghbali ont complètement remanié l’approche financière du club. Des tensions subsisteraient entre les actionnaires concernant cette stratégie oscillant entre investissements massifs en transferts et volonté de réduire le budget global des salaires à terme.

Comparaison historique des salaires à Chelsea

En 2017-2019, Eden Hazard (12M€/an) et N’Golo Kanté dominaient la grille des salaires, tandis qu’en 2007-2008, le club comptait quatre joueurs parmi les dix plus gros salaires mondiaux avec Lampard, Terry, Shevchenko et Ballack. Chelsea reste aujourd’hui l’un des clubs les plus généreux d’Angleterre en matière de rémunération.

La stratégie pour les jeunes talents

Le club londonien n’hésite pas à offrir des contrats lucratifs à ses jeunes espoirs comme Marc Guiu (18 ans), déboursant plus de 6 millions d’euros annuels pour arracher le prodige au FC Barcelone. Carney Chukwuemeka et Levi Colwill touchent également 6,2M€ par an, illustrant la volonté du club d’investir sur l’avenir.