Salaire animateur radio RMC : combien gagne un journaliste sur cette station ?

RMC s’impose comme une référence incontournable du paysage radiophonique français, attirant quotidiennement des millions d’auditeurs grâce à ses programmes diversifiés alliant sport, politique et actualité. Cette station privée du groupe Altice Média suscite naturellement la curiosité concernant les rémunérations de ses animateurs vedettes. Contrairement aux médias de service public, les chaînes privées n’ont aucune obligation de transparence sur les salaires de leurs équipes. Néanmoins, quelques révélations récentes permettent d’éclairer cette zone d’ombre financière.

Les révélations salariales des stars de RMC

Daniel Riolo et sa transparence mesurée

Daniel Riolo, figure emblématique de l’After Foot et chroniqueur respecté du sport français, a accepté d’évoquer partiellement sa rémunération lors de son passage dans l’émission « Chez Jordan » sur C8. Interrogé directement sur un montant de 10 000 euros mensuels, le journaliste a confirmé percevoir « moins de 10 000 euros » par mois. Cette déclaration reste exceptionnelle dans un milieu où la discrétion financière constitue la règle absolue.

L’animateur a précisé bénéficier d’un statut de salarié fixe plutôt que d’une rémunération à l’émission, garantissant ainsi une stabilité financière appréciable. Riolo a également évoqué les clauses de confidentialité inscrites dans son contrat, l’empêchant de révéler précisément ses revenus. Il a souligné cette « gêne française » concernant les questions d’argent, contrastant avec la transparence américaine sur ces sujets.

Animateur RMC Salaire révélé Statut Daniel Riolo Moins de 10 000 €/mois Salarié fixe Vincent Moscato Plus de 6 000 €/mois Animateur principal Apolline de Malherbe 10 000 €/mois (RMC+BFMTV) Multi-média

Vincent Moscato et ses aveux directs

Vincent Moscato s’est montré encore plus transparent dans L’Instant De Luxe, confirmant sans détour gagner « un peu plus » que les 5 000 à 6 000 euros mensuels évoqués par Jordan De Luxe. L’ancien rugbyman, qui anime le Super Moscato Show depuis quatorze ans, a même déclaré qu’on était « payé comme des rois » dans cette émission.

Cette rémunération s’explique par plusieurs facteurs : son ancienneté exceptionnelle sur RMC, sa tranche horaire stratégique de 15h à 18h captant une audience fidèle, et sa notoriété dépassant le cadre radiophonique. Moscato incarne parfaitement l’animateur populaire capable de fédérer un public large autour de sujets sportifs et de société.

Apolline de Malherbe, le cas du multi-média

Apolline de Malherbe représente un profil différent avec son émission Apolline Matin diffusée simultanément sur RMC, RMC Découverte et RMC Story depuis 2020. Cette journaliste politique a rejoint la station après l’arrêt de « Bourdin Direct », marquant un tournant dans sa carrière.

Salaire mensuel estimé : 10 000 euros combinant RMC et BFMTV

Revenus annuels : plus de 350 000 euros

Fortune personnelle : entre 2 et 3,5 millions d’euros

Grilles salariales et réalités du secteur radiophonique

Les barèmes conventionnels de la radiodiffusion

La convention collective nationale de la radiodiffusion établit des salaires minimums selon trois classifications d’entreprises. Ces grilles, actualisées en 2024, révèlent des écarts significatifs entre les différents types de stations et les bassins de population desservis.

Type d’entreprise Animateur débutant Animateur confirmé Directeur programmes Type 1 (A et B) 1 804,16 € 2 048,00 € 2 403,60 € Type 2 (moins 30M habitants) 1 804,16 € 2 149,60 € 2 505,20 € Type 3 (plus 30M habitants) 1 804,16 € 2 251,20 € 3 622,80 €

Ces montants constituent uniquement des salaires minimums conventionnels et ne reflètent pas la réalité des rémunérations pratiquées par les grandes stations nationales comme RMC. Les animateurs vedettes négocient des contrats largement supérieurs à ces barèmes de base.

L’écart entre minimums conventionnels et réalités du marché

Plusieurs facteurs influencent considérablement les rémunérations dans l’audiovisuel : la notoriété personnelle de l’animateur, l’audience réalisée par son émission, la taille et les moyens financiers de la station, l’expérience professionnelle accumlée, et les tranches horaires stratégiques occupées.

Le secteur présente une fourchette salariale très étendue : les débutants évoluent souvent autour du SMIC (1 300-1 500 euros brut mensuels), tandis que les petites radios locales dépassent rarement 1 600 euros brut mensuels. Les radios nationales proposent environ 1 500 euros brut mensuels aux pigistes, alors que les stars nationales atteignent 7 000 à 15 000 euros net mensuels, voire davantage.

Exemples de rémunérations dans l’audiovisuel

Pour contextualiser les salaires RMC, d’autres personnalités du secteur ont révélé leurs revenus : Cauet perçoit environ 84 000 euros mensuels (partagés avec son équipe), Laurent Ruquier et Cyril Hanouna atteignent approximativement 70 000 euros chacun. Dans le service public, Nagui gagne entre 13 000 et 14 000 euros brut sur France Inter, tandis que Stéphane Bern touche environ 15 000 euros sur RTL.

Contraintes de transparence : le service public doit révéler les salaires, contrairement au privé Avantages complémentaires : les rémunérations peuvent inclure des avantages en nature et varier selon les périodes

Personnalité Média Salaire mensuel Cauet NRJ 84 000 € (équipe incluse) Laurent Ruquier RTL 70 000 € Nagui France Inter 13 000-14 000 €

L’exemple de Chris Evans illustre parfaitement ces contraintes : après treize années à la BBC où il percevait 1,6 million de livres annuelles, il a rejoint Virgin Radio notamment pour échapper à l’obligation de divulguer publiquement son salaire. Cette migration vers le privé reflète la volonté de nombreuses personnalités de préserver leur intimité financière tout en maximisant leurs revenus.