Rym Ben Ameur : vie de famille, carrière et actualités

Rym Ben Ameur s’impose comme une figure incontournable du journalisme santé sur France 5, où elle partage quotidiennement son expertise médicale. La chroniqueuse de 38 ans cultive une discrétion remarquable concernant sa vie privée et son couple, privilégiant systématiquement son travail dans sa communication publique. Cet article étudie les multiples facettes de son parcours professionnel, de ses débuts ambitieux à sa reconnaissance actuelle dans les médias. Son rôle au sein du Magazine de la Santé illustre parfaitement son approche pédagogique de la vulgarisation médicale. Cette journaliste franco-maghrébine préfère mettre en avant son engagement pour l’éducation à la santé plutôt que d’exposer sa vie sentimentale, une posture qui renforce sa crédibilité professionnelle.

Parcours professionnel et ascension médiatique

Dès l’âge de 10 ans, Rym Ben Ameur nourrit le rêve de devenir journaliste. Son père, ancien chef d’une entreprise de traduction, et sa mère, ex-institutrice, l’ont baignée dans un environnement où la presse occupait une place centrale. Le Monde et Le Nouvel Obs constituaient des lectures quotidiennes familiales. La radio et le journal télévisé de 20 heures rythmaient la vie à la maison.

Après des études au prestigieux Celsa, école de journalisme reconnue, elle entame une aventure professionnelle au Maroc. Pendant deux ans, elle collabore avec Medi 1 TV, chaîne recherchant des journalistes français pour leurs programmes francophones. Cette expérience lui offre ses premières opportunités à l’antenne lors de remplacements. De retour en France, elle intègre La Chaîne parlementaire où elle développe son expertise durant cinq années enrichissantes.

Ses deux aspirations professionnelles se cristallisent clairement : devenir journaliste et rejoindre le Magazine de la Santé. Elle admirait cette émission qu’elle trouvait intelligente et sans voyeurisme. Son parcours vers France 5 débute au sein de la rédaction où elle réalise des reportages pendant deux ou trois ans. Progressivement, elle investit le plateau avec de courtes chroniques thématiques.

L’épidémie de Covid marque un tournant décisif dans sa carrière. Pendant le confinement, elle répond quotidiennement aux questions nombreuses des téléspectateurs, un exercice qui lui plaît immédiatement. Ce rôle se pérennise à la rentrée 2021. Lors de la refonte du Magazine de la Santé, la production lui propose d’intégrer définitivement l’équipe autour de la table, associant réponses au public et chronique pratique quotidienne.

Vie personnelle et choix de discrétion

Rym Ben Ameur maintient une grande discrétion concernant sa vie privée, particulièrement sur les questions relatives à son couple et sa vie sentimentale. Elle fait le choix délibéré de ne jamais exposer ses relations personnelles, sa famille ni ses proches dans les médias. Cette journaliste de 38 ans privilégie systématiquement la mise en avant de son travail professionnel plutôt que de son intimité.

Cette approche la protège efficacement des médias à sensation et renforce son image sérieuse et crédible. Sa ligne de conduite reste cohérente avec ses valeurs d’éthique journalistique et de transparence professionnelle. Cette posture tranche avec certaines personnalités médiatiques dont la vie de couple suscite l’intérêt, mais Rym assume pleinement ce positionnement.

Aspect Approche professionnelle Communication publique Centrée sur l’information santé et la prévention Réseaux sociaux Instagram et Facebook à vocation pédagogique uniquement Vie privée Totalement préservée et non exposée

Sur Instagram et Facebook, elle reste fidèle à son identité professionnelle en partageant uniquement des messages d’information, de prévention et de motivation liés à la santé. Elle n’y cherche pas à faire du divertissement personnel ou à dévoiler son intimité. Sa communication renforce l’éducation à la santé auprès d’un public plus jeune, souvent présent sur ces plateformes.

Ce choix de préserver sa vie familiale lui permet de garder une frontière claire entre sa personne publique et son existence personnelle. Cette approche contribue directement à sa crédibilité et au respect que lui accordent tant les professionnels de santé que le grand public.

Équilibre entre engagement professionnel et vie familiale

Rym Ben Ameur parvient à concilier ses responsabilités professionnelles exigeantes avec sa vie personnelle sans en dévoiler les détails. Son engagement dans le Magazine de la Santé et Allo Docteurs, émissions diffusées du lundi au vendredi, nécessite une organisation rigoureuse. Son expérience théâtrale et son goût pour la prise de parole publique facilitent son aisance dans l’exercice du direct. Sa passion pour l’éducation à la santé nourrit son investissement quotidien tout en maintenant des frontières strictes.

Expertise en vulgarisation médicale et impact social

Au sein du Magazine de la Santé et d’Allo Docteurs, Rym Ben Ameur intervient aux côtés de Marina Carrère d’Encausse, du Dr Jimmy Mohamed et d’Emma Strack. Sa fonction principale consiste à répondre aux interrogations des téléspectateurs et à proposer une chronique pratique quotidienne. Son talent de vulgarisation médicale lui permet d’expliquer simplement des sujets médicaux complexes pour les rendre accessibles.

Les thématiques abordées couvrent un spectre large :

Prévention et nutrition adaptées aux différents publics

Santé féminine et bien-être mental

Maladies méconnues et symptômes souvent ignorés

Traitements nouveaux et thérapies innovantes

Elle met en lumière des sujets encore tabous comme l’incontinence, la ménopause, la dépression, la douleur chronique ou la santé intime. Son style journalistique pédagogique, accessible et crédible traite ces thèmes délicats sans jugement. Sa vision humaine repose sur l’écoute, la pédagogie et la sensibilisation, avec pour objectif d’informer sans alarmer.

Cette journaliste représente une passerelle entre le monde médical et le grand public, aidant les gens à mieux comprendre leur santé et à oser consulter un médecin. Marina Carrère d’Encausse lui a apporté un soutien important, l’accueillant avec bienveillance dans l’équipe. Aujourd’hui, elle est considérée comme une figure crédible et respectée, saluée par les médecins pour sa rigueur et appréciée du public pour sa simplicité.