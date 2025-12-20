Roselyne Bachelot amoureuse : qui est son compagnon actuel ?

Roselyne Bachelot, figure emblématique du paysage politique français, continue de attirer le public par sa personnalité pétillante et sans filtre. Ancienne ministre de la Culture dans le gouvernement d’Emmanuel Macron, cette femme politique s’est illustrée dans plusieurs ministères au fil de sa carrière. Aujourd’hui âgée de soixante-seize ans, l’ex-ministre multiplie les apparitions médiatiques où elle se livre volontiers sur sa vie sentimentale. Sa franchise et son humour décomplexé suscitent régulièrement la curiosité concernant ses relations amoureuses actuelles. Cet article fait le point sur la situation du cœur de cette personnalité qui n’hésite jamais à bousculer les conventions.

Les confidences de Roselyne Bachelot sur sa vie sentimentale

Lors d’une intervention remarquée dans l’émission Les Grosses Têtes sur RTL le mercredi 17 septembre, Roselyne Bachelot s’est confiée avec une franchise désarmante sur sa vie amoureuse. L’ancienne ministre a révélé fréquenter plusieurs personnes de manière successive, précisant avec autodérision qu’elle n’a « pas renouvelé le casting ». Elle a confirmé entretenir plusieurs relations, sans simultanéité en revanche. Interrogée sur l’organisation de ces plans amoureux, elle a répondu avec son humour habituel qu’elle ne met pas « toutes ses affaires dans la même case ». L’ex-ministre de la Culture a également indiqué que ces compagnons savent « un petit peu » qu’ils ne sont pas exclusifs.

Cette déclaration a provoqué le rire sur le plateau animé par Laurent Ruquier. La femme politique a ajouté que sa vie sentimentale « se passe comme d’habitude », restant volontairement évasive sur les détails précis. Cette attitude espiègle illustre parfaitement le caractère décomplexé de cette personnalité publique qui refuse les conventions sociales liées à l’âge.

Un célibat assumé et des coups de cœur publics

Dans l’émission Quelle époque sur France 2, Roselyne Bachelot a surpris en manifestant publiquement son attirance pour le footballeur Youssouf Fofana. Elle l’a trouvé « adorable », particulièrement séduite par son sourire. Lorsque Christophe Dechavanne a souligné les vingt-quatre ans du sportif, l’ancienne ministre a répliqué sans détour : « J’en ai soixante-seize, et alors ? ». Cette réaction décomplexée face à la différence d’âge témoigne de sa liberté de ton, similaire à celle d’autres personnalités publiques assumant leur vie amoureuse avec authenticité.

Quelques jours avant une rentrée télévisuelle, elle a également publié sur les réseaux sociaux un message humoristique intitulé « EXCLUSIF : enfin une vraie révélation sur ma vie privée ! ». Elle y présentait ironiquement son « nouveau compagnon » qui s’avérait être une attelle médicale suite à une chute. Cette blague montre comment elle utilise l’autodérision pour communiquer avec le public.

Retour sur son mariage et son divorce avec Jacques Bachelot

Roselyne Bachelot a épousé Jacques Bachelot en octobre 1968 à Les Ponts-de-Cé dans le Maine-et-Loire. Née Narquin, elle a donné naissance à leur fils Pierre le 16 décembre 1969. Le couple a divorcé en 1998 après trente années de mariage. L’ancienne ministre de la Santé a conservé le nom de famille Bachelot car elle avait déjà lancé sa carrière politique sous ce patronyme, décision qu’elle a regrettée par la suite. Dans le magazine Elle, elle a évoqué cette union avec humour : « J’étais très mimi, j’avais une petite toque et un col en fourrure qui a duré plus longtemps que le mari ! ».