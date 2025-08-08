Ronaldinho : quelle est la fortune et le salaire du légendaire footballeur brésilien ?

Ronaldinho, légende du football brésilien, a marqué son époque par ses gestes techniques et son sourire légendaire. Ballon d’Or en 2005, ce joueur d’exception a également bâti une fortune considérable grâce à ses contrats avec les plus grands clubs européens. Si sa carrière a été jalonnée de succès sportifs, sa situation financière a connu des hauts et des bas. Entre salaires mirobolants et problèmes judiciaires, observons le parcours économique de cette icône du ballon rond et l’état actuel de sa fortune.

Le parcours financier de Ronaldinho à travers les clubs

Ses débuts au PSG et l’explosion à Barcelone

Le talent brésilien a véritablement lancé sa carrière européenne au Paris Saint-Germain entre 2001 et 2003. Sur les terrains parisiens, Ronaldinho percevait un salaire mensuel de 228 673 euros, soit environ 1,5 million d’euros annuels. Sa signature au club de la capitale lui avait également valu une prime de 1,5 million d’euros.

Club Période Salaire mensuel PSG 2001-2003 228 673 € FC Barcelone 2003-2008 710 000 € Milan AC 2008-2011 625 000 €

Son transfert au FC Barcelone pour près de 30 millions d’euros a propulsé ses revenus à des sommets. Avec 710 000 euros mensuels en Catalogne, il s’est hissé au rang de deuxième joueur le mieux payé du monde, juste derrière Kaka. Durant sa période glorieuse couronnée par le Ballon d’Or (2005-2006), ses gains annuels ont dépassé 25 millions d’euros, le plaçant à la 53e position des plus grandes fortunes mondiales selon Forbes.

La fin de carrière lucrative

À Milan, le génie brésilien a continué à percevoir des émoluments impressionnants avec 7,5 millions d’euros annuels, devenant le joueur le mieux rémunéré du club lombard. Cette somme dépassait largement les salaires d’autres stars comme Pirlo (5 millions), Seedorf (4 millions) ou Inzaghi (3 millions).

Comparaison des salaires au Milan AC Montant annuel Ronaldinho 7,5 millions € Pirlo 5 millions € Seedorf 4 millions € Inzaghi 3 millions €

Son retour au Brésil avec Flamengo s’est accompagné d’un contrat particulièrement avantageux : 5 millions d’euros annuels, dont 80% pris en charge par l’agence Traffic Sports. Une clause spéciale lui accordait également 50% des revenus publicitaires du club dépassant 12,5 millions d’euros.

La fortune actuelle de Ronaldinho entre business et déboires judiciaires

Sources de revenus et empire commercial

Les performances du joueur sur le terrain lui ont ouvert les portes du marketing sportif. Ambassadeur historique de Nike pendant des années, il a également collaboré avec d’autres stars du football aux contrats lucratifs pour des marques comme Pepsi, Gatorade et Danone.

Principales sources de revenus hors terrain Type Nike Ambassadeur principal EA Sports Tête d’affiche FIFA 2004-2009 Pepsi/Gatorade Contrats publicitaires

Son patrimoine s’est diversifié avec:

Un vaste portefeuille immobilier (propriétés au Brésil, Grèce, Barcelone, Italie, Floride)

Le lancement d’une cryptomonnaie à son nom

Une marque de vin

Problèmes financiers et controverses

Problèmes judiciaires Montants concernés Détournement institut 1,5 milliard réals Amende construction illégale 2 millions € Salaires impayés Flamengo 1,58 million €

Malgré ces revenus colossaux, Ronaldinho a connu des difficultés judiciaires majeures. En 2012, il a été accusé de détourner 1,5 milliard de réals (500 000 euros) de subventions destinées à son institut. En 2015, il a été condamné à une amende de 2 millions d’euros pour construction illégale dans une zone protégée.

Estimation de sa fortune actuelle Valeur Fortune totale 80 millions € Années d’accumulation 20 ans

Son arrestation au Paraguay en 2020 pour usage de faux passeports était liée à ces déboires financiers. Néanmoins, malgré ces controverses, sa fortune est aujourd’hui estimée à environ 80 millions d’euros, et non les « 6 euros » parfois mentionnés après que ses comptes aient été vidés pour éviter des saisies.