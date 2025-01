Robert Pirès : tout sur l’épouse, la fortune et la vie privée de l’ancienne star du football français

Robert Pirès, figure emblématique du football français, a marqué toute une génération par son talent exceptionnel sur les terrains. Au-delà de ses prouesses sportives, sa vie personnelle et sa situation financière suscitent l’intérêt des fans. Plongeons dans l’univers de cette légende du ballon rond pour découvrir les facettes méconnues de sa vie.

L’ascension fulgurante d’un prodige du football

Né le 29 octobre 1973 à Reims, Robert Emmanuel Pirès est issu d’une famille modeste où le football occupe déjà une place centrale. Son père, d’origine portugaise et ancien attaquant amateur, joue un rôle déterminant dans l’éveil de sa passion pour ce sport. Sa mère, d’origine espagnole, complète ce melting-pot culturel qui façonnera la personnalité du futur champion.

À seulement 15 ans, Pirès intègre l’académie du FC Metz, où il fait ses premiers pas professionnels en 1993. Son talent exceptionnel ne tarde pas à se révéler, et il marque les esprits en inscrivant 43 buts en 162 matchs pour le club lorrain. Cette performance remarquable lui ouvre les portes de l’Olympique de Marseille en 1998, pour un transfert estimé à 5 millions de livres.

Mais c’est véritablement son arrivée à Arsenal en 2000 qui propulse Pirès au sommet de sa carrière. Pour 6 millions de livres, il devient l’un des piliers des Gunners, contribuant de manière décisive à l’épopée des « Invincibles » lors de la saison 2003-2004. Son palmarès avec le club londonien est impressionnant :

2 titres de Premier League (2002, 2004)

3 FA Cups (2002, 2003, 2005)

PFA Player of the Year en 2002

Meilleur passeur de Premier League en 2001-2002

Sur la scène internationale, Pirès brille également avec l’équipe de France. Il participe activement à la conquête de la Coupe du Monde 1998 et de l’Euro 2000, où il offre une passe décisive mémorable à David Trezeguet pour le but en or contre l’Italie. Sa carrière en Bleu est couronnée par le titre de Joueur du Tournoi lors de la Coupe des Confédérations 2001.

La fortune d’une icône du football

La réussite sportive de Robert Pirès s’est naturellement accompagnée d’une situation financière confortable. Bien que les chiffres exacts restent confidentiels, sa fortune est estimée à environ 20 millions de dollars selon des sources médiatiques récentes. Cette estimation tient compte de ses revenus en tant que joueur professionnel, mais aussi de ses diverses activités post-carrière.

Au sommet de sa gloire, lors de la saison 2003-2004 avec Arsenal, Pirès touchait un salaire hebdomadaire de 67 000 livres sterling, le plaçant parmi les joueurs les mieux rémunérés de Premier League à l’époque. Ses revenus provenaient non seulement de son salaire, mais aussi des primes de victoire et des lucratifs contrats de droits d’image.

Après sa retraite sportive, Pirès a su diversifier ses sources de revenus. Il s’est notamment investi dans le domaine technologique à travers Pires Investments Limited, une société spécialisée dans l’intelligence artificielle, la cybersécurité et la réalité augmentée. Cette reconversion montre sa vision entrepreneuriale et sa capacité à anticiper les tendances futures.

Voici un aperçu de ses principales sources de revenus :

Source de revenus Description Carrière de footballeur Salaires, primes, droits d’image Investissements technologiques Pires Investments Limited Activités de consultant Interventions médiatiques, conférences Coaching Rôle d’entraîneur au sein du staff d’Arsenal

Une vie personnelle épanouie

Au-delà des projecteurs et de la gloire, Robert Pirès mène une vie personnelle riche et équilibrée. Après un premier mariage qui s’est terminé en 2003, il a trouvé le bonheur auprès de Jessica Lemarié, mannequin et présentatrice TV. Le couple s’est uni en 2006 et a fondé une famille heureuse avec leurs trois enfants.

Jessica Lemarié-Pirès n’est pas simplement la compagne d’une star du football. Elle a su se forger sa propre identité professionnelle, notamment dans le monde de la mode et des médias. Sa présence aux côtés de Robert lors d’événements mondains témoigne de leur complicité et de leur goût partagé pour une vie sociale active.

Le couple Pirès-Lemarié est régulièrement aperçu dans des lieux prisés, comme l’île de Saint-Barthélemy, où ils aiment se ressourcer loin de l’agitation médiatique. Cette destination paradisiaque semble être leur havre de paix, un endroit où ils peuvent profiter de moments en famille loin des regards indiscrets.

L’engagement philanthropique de Robert Pirès mérite également d’être souligné. Il a notamment sponsorisé des bourses d’études à hauteur de 100 000 dollars pour des étudiants des Bermudes, démontrant effectivement sa volonté de contribuer positivement à la société au-delà de ses exploits sportifs.

L’héritage d’une légende vivante

Même après avoir raccroché les crampons, Robert Pirès continue de marquer le monde du football. En 2016, il est revenu à Arsenal en tant qu’entraîneur au sein du staff technique, partageant son expérience inestimable avec la nouvelle génération de joueurs. Ce rôle lui permet de transmettre non seulement ses connaissances tactiques, mais aussi les valeurs qui ont fait de lui un joueur respecté et admiré.

L’influence de Pirès s’étend bien au-delà des terrains. Il fait partie de la prestigieuse FIFA 100, une liste des meilleurs joueurs vivants établie par Pelé lui-même. Cette reconnaissance témoigne de l’impact durable qu’il a eu sur le football mondial.

Robert Pirès incarne l’alliance parfaite entre talent sportif, réussite professionnelle et épanouissement personnel. Son parcours inspire de nombreux jeunes footballeurs qui rêvent de suivre ses pas. De ses débuts modestes à Reims jusqu’à sa consécration internationale, en passant par ses succès avec Arsenal, Pirès a toujours su allier performance et élégance.

Aujourd’hui, Robert Pirès reste une figure incontournable du football français. Son expertise est régulièrement sollicitée par les médias, et ses apparitions publiques suscitent toujours l’enthousiasme des fans. Sa capacité à rester pertinent dans le monde du football, tout en menant une vie familiale épanouie et en s’engageant dans des projets entrepreneuriaux, fait de lui un modèle de reconversion réussie pour les athlètes professionnels.