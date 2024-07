Ces régions subiront d'importants orages cette semaine

Alors que la chaleur commence enfin à se faire sentir un peu partout en France, les prévisions météorologiques pour les jours à venir n’incitent pas à l’optimisme. Un climat automnal semble s'installer sur le pays, plutôt qu'une météo estivale. En effet, de nouveaux orages sont attendus cette semaine dans plusieurs régions de France.

L’été 2024 se fait désirer dans plusieurs régions de France. Certes le beau temps s’invite en ce début de semaine, mais des orages se mettront rapidement en place et traverseront une grande partie de la France. Un climat pourri qui n’est pas fait pour arranger les affaires de nombreux français qui se préparent pour leurs grandes vacances estivales.

Cette situation « très orageuse » est liée, selon Météo France, à la présence d'un système dépressionnaire situé sur le proche Atlantique et d'un puissant anticyclone positionné sur l'Europe centrale. Et comme la France se situe entre ces deux centres d'action, elle est donc au cœur d'un conflit de masse d'air. Entre l'air frais océanique et la chaleur continentale, une situation orageuse risque de perturber cette première semaine de vacances d'été.

Pour la journée de lundi, c'est un temps calme et sec qui est prévu dans la grande majorité des régions. Durant l'après-midi, le mercure pourra d'ailleurs atteindre les 31 degrés dans le sud du pays. Mais des pluies ponctuellement orageuses pourront s'observer vers l'ouest de la Bretagne. Mardi, le temps sera toujours aussi beau dans la moitié sud et à l'est du pays.

Des orages attendus sur plusieurs régions de France

Mais une dégradation orageuse va progressivement s'étendre à un grand quart nord-ouest de la France dès mardi matin. Du côté de la zone allant de La Rochelle jusqu'au nord de la France, de violents orages devraient se mêler aux chutes de pluie. Ces imposants foyers orageux pourront s'accentuer dans le courant de l’après-midi et de la soirée suivante.

Ces violents orages sont attendus entre le centre-ouest et les Hauts-de-France, en incluant l'Île-de-France. Une brève accalmie pourrait survenir entre midi et le milieu de l'après-midi, bien que des cellules orageuses localisées pourront encore se manifester. D'ici là, la chaleur pourrait devenir intense entre les Ardennes et toute la moitié est et sud du pays.

Mercredi, c’est toute la moitié nord de la France qui devrait se retrouver sous la pluie. Quelques orages pourraient également atteindre le centre du pays. Toutefois, les éclaircies devraient se frayer une place entre les nuages. Côté températures, il fera moins chaud que mardi, mais les valeurs resteront tout de même proches des normales de saison.

Les orages vont encore s’intensifier jeudi sur la moitié nord du pays. D'importantes chutes de pluie devraient tomber durant la journée sur cette zone du pays. Vendredi, en plus des chutes de pluie qui vont gagner le sud-ouest de la France, de violents orages sont également attendus sur le sud-est. La dépression restera donc en place sur la majorité des régions de France durant toute la fin de semaine. Seul le pourtour méditerranéen devrait avoir droit à un temps calme et sec.