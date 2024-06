Ces régions subiront une canicule sans précédent cet été

Ces dernières années, les températures estivales en France n'ont cessé de dépasser des records. L'été 2023, en particulier, a illustré le changement climatique par une multitude de records de chaleur. Les prévisions météorologiques pour l'été 2024 ne sont guère plus optimistes.

Pour cet été, plusieurs organismes métrologiques alertent sur une envolée du mercure dans plusieurs régions de France. Météo France l’a déjà annoncé, les températures estivales seront plus élevées que la normale. Toutefois, tout le monde ne sera pas logé à la même enseigne.

Dans son bulletin diffusé début juin sur les tendances pour les 3 prochains mois, Météo France avait indiqué que « le sud-ouest et le pourtour méditerranéen seront probablement plus secs que la normale, alors qu’aucune tendance n’est privilégiée pour le reste du territoire ». Selon l’organisme public français, cité par nos confrères d’Econostrum, des températures au-dessus des normales de saison sont attendus durant cet été sur tout le territoire français.

Mais Météo France a précisé qu’il s’agit de tendance et qu’il « trop tôt pour prévoir les conditions météorologiques de cet été semaine par semaine ». Selon la même source, la région sud-ouest de la France devrait connaître cet été des températures particulièrement élevées, avec des écarts importants par rapport aux moyennes saisonnières. Dans cette région, le risque de sécheresse est accru.

Quelles sont les régions qui seront les plus touchées par la canicule cet été ?

Les régions situées sur le pourtour méditerranéen seront également marquées par un vague de chaleur. Parmi les régions les plus impactées par cette canicule, on retrouve principalement l’Aquitaine, la Provence-Alpes-Côte d’Azur, La vallée du Rhône, ou encore le Languedoc-Roussillon. Ces régions seront marquées par un temps sec, une absence de précipitations ou encore des épisodes caniculaires. Des régions très prisées par les vacanciers tout au long de la saison estivale.

Météo France explique que « même si la hausse du mercure n'atteindra pas le même niveau intensité partout, l'ensemble du pays connaîtra des températures supérieures à la normale saisonnière ». Pour rappel, l’organisme français avait annoncé précédemment qu’il y a 50 % de chances d’avoir un été plus chaud, 30 % d’avoir des températures normales de saison et 20 % d’avoir un été plus froid.

Si Météo France prévoit un été chaud et sec, elle n’exclut pas pour autant des périodes plus fraîches ou pluvieuses, comme cela a été le cas durant l’été 2023. « Un scénario sec est privilégié sur les régions les plus méridionales de l’Hexagone et sur la Corse. Ce scénario le plus probable s’entend à l’échelle du trimestre et n’exclut pas des épisodes ponctuels avec une pluviométrie pouvant être localement importante » souligne à ce propos l’organisme métrologique.