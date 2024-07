Nouveau record de chaleur jamais enregistré pour la Terre

Des enjeux climatiques mondiaux, révélés par une journée historique de chaleur exceptionnelle. Le monde s'embrase sous un soleil brûlant, une réalité sans précédent qui marque l'histoire de notre planète. Encore une fois, le record de la journée la plus chaude a été battu.

Alors que la planète bleue s'embrase sous les assauts d'une chaleur dévastatrice, le dimanche 21 juillet 2024 marque un tournant historique avec la journée la plus chaude jamais enregistrée. Des records brisés, des vagues de chaleur sans précédent qui frappent tous les continents, la Terre semble être prise dans un étau caniculaire sans fin. Une réalité inquiétante, où le climat et la météo se conjuguent pour créer un cocktail explosif de températures record. Les experts s'interrogent : 2024 sera-t-elle l'année la plus chaude de tous les temps ?

21 juillet 2024, la journée la plus chaude de tous les temps

Dimanche 21 juillet 2024 restera gravé dans les annales comme la journée la plus chaude que la Terre ait connue, avec une température moyenne de 17,09 °C à la surface du globe, selon les données préliminaires du service Copernicus sur le changement climatique de l’Union européenne.

Ces chiffres, vérifiés par Reuters, n’ont jamais été égalés depuis 1940. Une série ininterrompue de 13 mois de chaleur étouffante, le mois de juin 2023 marquant le début de cette escalade climatique sans précédent. L'analyse de l'agroclimatologue Serge Zaka illustre cette montée des températures, dépassant le record établi le 6 juillet 2023, établi à 17,08 degrés.

« Ce 21 juillet 2024 fut le jour le plus chaud jamais observé sur Terre avec une température mondiale de 17,09°C. Les deux précédents records dataient de 2023. Preuve irréfutable de l'accélération du réchauffement climatique provoqué par les activités humaines » rapporte La Chaîne Météo.

Canicules meurtrières et incendies dévastateurs

Des vagues de chaleur dévastatrices se sont abattues sur tous les continents cet été 2024. Alors que la France semblait connaître une saison estivale normale, d'autres pays ont été touchés par des températures record. En juin, le Mexique, la Chine et l’Arabie saoudite ont été frappés par des canicules meurtrières, causant plus de 1 300 décès lors du pèlerinage de La Mecque, où le thermomètre a grimpé jusqu'à 51,8 °C. En Grèce, la chaleur intense a contraint la fermeture de l'Acropole sous des températures dépassant les 44 °C.

Le mois de juillet a vu l'Europe de l'Est subir sa troisième vague de chaleur de l'année, avec des répercussions sur la santé des populations et sur les écosystèmes. En Asie, 6 personnes ont perdu la vie à Tokyo, au Japon, en raison de la chaleur étouffante début juillet, en pleine saison des pluies. De côté méditerranéen, plusieurs provinces du Maroc ont enregistré des températures frôlant les 48 °C.

Aux États-Unis, des incendies ravageurs ont éclaté en Californie, en Oregon et en Utah, suite à une vague de chaleur qui a balayé la région. Les scientifiques avertissent que 2024 pourrait dépasser 2023 en tant qu'année la plus chaude jamais enregistrée, en raison du changement climatique combiné au phénomène météorologique El Nino, qui a pris fin au printemps, et qui a provoqué une hausse sans précédent des températures mondiales.