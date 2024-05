Réchauffement climatique : vers un été de 6 mois en France et une raréfaction du blé

Les températures moyennes sont en hausse, avec un réchauffement de l'atmosphère et des océans au-dessus des normales.

Les événements climatiques extrêmes se multiplient et les répercussions sur la vie des Français et l'économie du pays se font ressentir.

La planète se réchauffe, les océans s'affolent, et l'heure est à la redéfinition des climats pour éviter le pire. La France est l'un des pays les plus impactés par le réchauffement climatique avec de gros risques sur les individus, mais aussi l'économie du pays.

Le bilan météorologique alarmant des douze derniers mois dévoilé par le programme Copernicus ce 8 mai, commenté par le renommé climatologue Davide Faranda. Des températures record et des océans en ébullition, la planète montre des signes inquiétants de fièvre, incitant à repenser nos modèles climatiques face à une extrémisation redoutée.

Le réchauffement des océans, le signal d'alarme pour notre planète

Le dernier bilan météorologique publié par le programme d'observation de la Terre de l'Union européenne, Copernicus, est alarmant. Selon les données révélées par TRT FRANÇAIS, les températures moyennes ont été constamment au-dessus des normales de saison au cours des douze derniers mois. De plus, les océans ont enregistré une température moyenne dépassant les 21 degrés sur la même période, signalant un réchauffement inquiétant.

Davide Faranda, chercheur au CNRS et climatologue, souligne que ce réchauffement des océans est plus qu'une simple anomalie atmosphérique. En agissant comme des régulateurs naturels, les océans jouent un rôle crucial dans le maintien de l'équilibre thermique de la planète.

Cependant, un réchauffement excessif perturbe cet équilibre, entraînant des conséquences désastreuses telles qu'une augmentation de l'humidité et des précipitations extrêmes, comme récemment constaté à Dubaï et au Brésil. De plus, ce phénomène menace directement la survie de nombreux écosystèmes marins, tels que les barrières de corail.

Faranda met en garde contre une tendance inquiétante vers une « extrémisation du climat », caractérisée par la multiplication d'événements climatiques sans précédent. En 2023, le groupe de travail ClimatMeter a révélé qu'un tiers de ces événements étaient d'une intensité ou d'une forme inédite.

En avril 2024, des phénomènes météorologiques extrêmes comme des précipitations intenses dans la vallée de la Loire et des températures atteignant les 35 degrés en Sicile le même week-end ont été observés. Des épisodes tels que des remontées de sable du Sahara jusqu'en Grèce et en Suède soulignent l'urgence d'accélérer les actions face au changement climatique.

La course contre-la-montre climatique est lancée

La carte des climats est en train d'être bouleversée, avec des répercussions majeures sur l'agriculture et les conditions météorologiques à l'échelle mondiale. Les zones méditerranéennes se voient progressivement transformées en environnements arides, tandis que le Nord de la France connait des étés qui s'étirent de plus en plus, jusqu'à atteindre une durée potentielle de six mois. Cette évolution météorologique radicale pourrait positionner la Russie et le Canada comme les nouveaux greniers à blé de la planète.

Les derniers chiffres dévoilés par Copernicus ce 8 mai viennent souligner l'urgence d'agir face au climat désastreux. Malgré les efforts consentis lors des meetings de la COP et les engagements des États en vue de réduire les émissions de gaz à effet de serre, il apparaît désormais comme impérieux d'accélérer le rythme des actions en cours.

Bien que des progrès significatifs aient été accomplis en Europe et en Asie en matière de transition énergétique et de développement des énergies renouvelables, il demeure essentiel d'intensifier les efforts et de convaincre davantage les investisseurs de la rentabilité des projets sans énergies fossiles.

Sans une baisse substantielle des émissions de gaz à effet de serre, le monde risque de faire face à un réchauffement moyen de 3 degrés Celsius d'ici la fin du siècle, avec des conséquences dévastatrices déjà perceptibles à un seuil de 1,5 degré.