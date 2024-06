Comment le réchauffement climatique impacte l'économie de l'Europe ?

Le réchauffement climatique est devenu de nos jours un souci planétaire. Les vagues de chaleur qui frappent ces dernières années plusieurs régions du monde, notamment l’Europe, ont des impacts sur la biodiversité, la santé, mais aussi l'économie.

Alors que le mois de juillet 2023 a été le plus chaud jamais enregistré sur Terre, l'Europe se prépare à un nouvel été avec des températures très élevées. Cette canicule a impacté la croissance partout dans le monde avec un coût de 0,6 point au produit intérieur brut (PIB) mondial, selon une estimation de l'assureur Allianz Trade. Cette baisse de la production a touché de nombreux secteurs de l'économie. « Dès qu’on a trois ou quatre jours de canicule, c’est presque un dixième de PIB » explique Ludovic Subra, chef économiste d’Allianz, cité par franceinfo.

Parmi les secteurs les plus impactés en Europe par cette canicule, figure le tourisme. Un secteur qui fait rentrer des centaines de milliards d’euros par an dans les caisses de nombreux États européens, à leur tête la France, l’un des premiers pays visités au monde par les touristes étrangers. Face à ces vagues de chaleur, les autorités de nombreux pays européens prennent des mesures pour assurer la sécurité et le confort des résidents et des touristes.

Anticipant un été 2024 encore plus chaud en Europe que celui de l’année dernière, plusieurs touristes sont à la recherche de destinations leur offrant des températures clémentes pour leurs vacances estivales. Ce qui n’est pas fait pour arranger de nombreux pays européens, qui font du tourisme l’une des principales ressources pour leur économie.

La canicule risque d’impacter la saison estivale en Europe

Selon les prévisions, des températures élevées sont encore attendues cet été en Europe avec un impact plus important dans le sud du continent, dont des destinations populaires comme la France, la Grèce, le Portugal, l’Espagne, la Croatie, la Turquie et l'Italie. Pour s’adapter à cette forte canicule et surtout rassurer les touristes étrangers, de nombreux pays européens ont déjà mis en places des mesures adéquates.

En Grèce, la ville d’Athènes, très prisée par les touristes durant l’été, a désigné un responsable chargé de mettre en œuvre un plan d'urgence en matière de chaleur dans les zones urbaines. Un plan spécial destiné à la catégorisation des vagues de chaleur selon leur gravité, la création d'espaces publics destinés aux refuges climatiques et l'augmentation des espaces verts, rapporte le site Meteored.

Certaines entreprises, comme Sensible Weather, ont commencé à proposer une assurance contre la chaleur excessive, afin d'offrir une plus grande sécurité aux voyageurs. « Dans ce cas précis, l'assurance rembourse les voyageurs si la température dépasse une certaine limite pendant le voyage, leur permettant de profiter de leurs vacances même lors des journées très chaudes avec d'autres activités dans des espaces intérieurs ou d'autres attractions » explique le même site.