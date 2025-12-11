Rebond spectaculaire de WIF : vers 0,48 $ ?

Le meme coin dogwifhat, connu sous le ticker WIF, attire tous les regards après avoir enregistré une progression remarquable depuis son plancher à 0,31 dollar. Cette remontée spectaculaire s’accompagne d’une hausse significative des volumes d’échanges, plaçant ce token Solana au centre des discussions de la communauté crypto. Alors que la capitalisation boursière approche désormais les 400 millions de dollars et que le cours évolue aux alentours de 0,40 dollar en ce 11 décembre 2025, une interrogation majeure anime les traders : cette dynamique haussière permettra-t-elle de franchir le seuil stratégique des 0,48 dollar ?

Une analyse technique révélatrice de la force du mouvement

L’examen approfondi des graphiques dévoile plusieurs éléments essentiels pour comprendre la portée de cette remontée. La zone des 0,31 dollar représente bien plus qu’un simple palier psychologique. Il s’agit d’un support technique majeur qui avait déjà généré des réactions positives lors de précédents contacts. Lorsque le prix a atteint ce niveau critique, les ordres d’achat se sont massivement manifestés, produisant une bougie de retournement caractéristique d’un changement de tendance.

Le reconquête du Point of Control (POC), cette zone où s’est concentrée la plus grande partie des volumes échangés récemment, constitue un signal particulièrement encourageant. Situé approximativement entre 0,38 et 0,40 dollar, ce niveau agit désormais comme une base solide pour la poursuite du mouvement. Les professionnels de l’analyse chartiste considèrent généralement qu’un retest réussi du POC après reconquête annonce souvent des extensions haussières significatives. Dans le cas présent, cette transformation d’une ancienne résistance en support témoigne d’une réelle conviction des acheteurs.

Niveau de prix Fonction technique Signification stratégique 0,31 $ Support fondamental Déclencheur du rebond actuel 0,38-0,40 $ Point de contrôle Zone cruciale à préserver 0,48 $ Résistance majeure Cible haussière primordiale

Les dynamiques de marché qui soutiennent cette progression

Au-delà des aspects purement graphiques, l’environnement global du marché des cryptomonnaies offre un contexte favorable à cette ascension. Bitcoin maintient sa position autour des 92 000 dollars tandis qu’Ethereum se stabilise au-dessus des 3 300 dollars. Solana, la blockchain hébergeant WIF, conserve sa robustesse malgré les corrections récentes, créant un écosystème propice pour les tokens de son réseau.

Les volumes constituent un indicateur décisif pour évaluer la solidité de ce mouvement. Avec plus de 240 millions de dollars échangés sur vingt-quatre heures, WIF se classe parmi les actifs les plus actifs de sa catégorie. Cette participation accrue suggère une accumulation réelle plutôt qu’une simple spéculation passagère. Les phases de correction avaient vu les volumes diminuer progressivement, tandis que le rebond s’accompagne d’une explosion des transactions côté acheteurs, créant une divergence positive caractéristique des changements de tendance durables.

Plusieurs facteurs devront néanmoins être surveillés attentivement pour confirmer la pérennité de cette trajectoire ascendante :

Le maintien du POC comme support lors des prochaines phases de consolidation

La continuité de l’augmentation des volumes haussiers avec participation croissante

Le comportement du prix aux abords de la zone intermédiaire des 0,45 dollar

L’engagement de la communauté sur les réseaux sociaux et plateformes décentralisées

La résistance des 0,48 dollar représente l’obstacle majeur à franchir pour valider une nouvelle structure haussière. Ce niveau correspond à un ancien sommet et concentre une importante liquidité. Son dépassement invaliderait définitivement la tendance baissière récente et ouvrirait la voie vers des objectifs plus ambitieux, certains analystes évoquant même des extensions vers 0,60 dollar. Par contre, la volatilité inhérente aux meme coins impose une vigilance constante, car toute défaillance du POC exposerait le prix à un retour vers les niveaux de support initiaux.