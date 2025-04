Rebel Moon partie 3 : date de sortie, casting et informations sur la suite prévue par Netflix

L’univers de Rebel Moon continue de captiver les abonnés Netflix malgré l’accueil mitigé des critiques. Les deux premiers volets de cette saga spatiale ambitieuse ont généré des audiences importantes sur la plateforme de streaming, laissant entrevoir la possibilité d’une suite. Alors que Zack Snyder n’a pas officiellement confirmé une troisième partie, plusieurs déclarations et indices suggèrent que l’aventure pourrait se poursuivre. Passons en revue ce que l’on sait sur cette hypothétique suite de la fresque de science-fiction qui a divisé public et professionnels.

La quête de la princesse Issa : l’intrigue potentielle du troisième film

Le prochain chapitre de cette épopée intergalactique pourrait s’articuler autour de la recherche de la princesse Issa, révélée vivante à la fin du second volet. Cette mission représenterait un parcours de rédemption crucial pour Kora, interprétée par Sofia Boutella, qui croyait avoir causé la mort de ce personnage central. Après leur victoire à Veldt, les rebelles disposent désormais d’une occasion unique de renforcer leur position contre l’Imperium.

La destruction d’un cuirassé ennemi dans le précédent film a exposé une faille stratégique dans les forces du Royaume. Cette faiblesse pourrait être exploitée pour former une coalition entre les différentes planètes au bord de l’insurrection. Les combats galactiques à venir s’annoncent d’une ampleur sans précédent, alors que la lutte contre l’oppression s’étendrait à travers de nouveaux mondes, élargissant considérablement l’univers créé par le réalisateur.

Date de sortie envisagée et statut actuel du projet

Netflix n’a pas encore donné son feu vert officiel pour un troisième volet de la franchise. Néanmoins, le cinéaste américain affirme que l’histoire est « déjà prête » et qu’un scénario complet existe. Avant de s’attaquer à cette suite, Snyder prévoit de réaliser « un autre petit film », ce qui repousse naturellement l’horizon de production.

Si le projet se concrétise, les fans devront probablement patienter jusqu’en 2026 au plus tôt pour découvrir ce nouveau chapitre. L’investissement considérable de la plateforme (plus de 170 millions de dollars pour les deux premiers films) pèsera certainement dans la balance décisionnelle. Comme pour d’autres productions à succès telles que les événements spectaculaires de la WWE, le renouvellement dépendra des performances d’audience des opus existants.

Les acteurs attendus dans ce nouvel opus

Sofia Boutella devrait naturellement reprendre son rôle emblématique de Kora, l’actrice ayant exprimé son enthousiasme pour un retour, bien qu’aucune discussion officielle n’ait encore eu lieu. Parmi les retours probables figurent :

Djimon Hounsou (Titus)

Staz Nair (Tarak)

Elise Duffy (Milius)

Cleopatra Coleman (Devra Bloodaxe)

Anthony Hopkins (voix de Jimmy)

Les personnages de Gunnar et Nemesis, respectivement interprétés par Michiel Huisman et Doona Bae, ne devraient pas revenir sauf en flashbacks, ayant péri lors des affrontements précédents. De nouveaux protagonistes issus d’autres mondes pourraient enrichir cette guerre interstellaire et apporter un souffle nouveau à la rébellion.

L’avenir de la saga spatiale selon la vision de Zack Snyder

L’ambition du réalisateur pour cette fresque de science-fiction ne s’arrête pas à une trilogie. Snyder envisage entre quatre et six films au total pour développer pleinement son histoire. Kurt Johnstad, co-scénariste, a confirmé qu’ils ont « planifié sur six films » si Netflix maintient sa confiance dans le projet.

Des spin-offs sont également à l’étude, notamment une série dédiée au personnage de Balisarius. Le succès relatif des Director’s Cut sorties en août 2024 pourrait influencer positivement l’expansion de cet univers. Par contre, l’annulation discrète des projets liés à Army of the Dead – pourtant connecté à l’univers Rebel Moon selon Snyder lui-même – soulève des questions sur la pérennité de cette saga spatiale sur la plateforme de streaming.