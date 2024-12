Real Madrid-Pachuca : Quel est le vrai niveau du club mexicain?

Le monde du football s’apprête à vivre un événement majeur avec la finale de la Coupe Intercontinentale opposant le Real Madrid au CF Pachuca. Cette rencontre, prévue le mercredi 18 décembre 2024 à 18h à Doha, au Qatar, suscite de nombreuses interrogations quant au niveau réel du club mexicain face au géant espagnol. Plongeons au cœur de cette confrontation qui promet d’être passionnante.

Un club historique mexicain face au géant madrilène

Le CF Pachuca, bien que moins connu à l’échelle internationale que son adversaire, n’est pas un novice dans le paysage footballistique. Fort de ses sept titres de champion du Mexique et de ses six couronnes continentales, ce club historique a su se forger une réputation solide au fil des décennies. Son parcours pour atteindre cette finale est tout aussi remarquable, avec des victoires contre Botafogo et Al-Ahly, toutes deux acquises au terme de séances de tirs au but éprouvantes.

Face à eux se dresse le Real Madrid, directement qualifié pour la finale grâce à son statut de vainqueur de la Ligue des Champions. Les Merengues visent un deuxième trophée cette saison, après avoir déjà remporté la Supercoupe d’Europe. Cette confrontation marque le retour de la Coupe Intercontinentale, qui avait été remplacée par le Mondial des Clubs ces dernières années.

Le stade de Lusail, écrin de 88 000 places, accueillera ce choc des cultures footballistiques. C’est seulement la deuxième fois qu’un club mexicain atteint ce stade de la compétition, après les Tigres en 2020, soulignant donc le caractère extraordinaire de l’événement pour le football nord-américain.

Un effectif de Pachuca mêlant expérience internationale et talent local

L’équipe de Pachuca présente un profil intéressant, alliant des joueurs locaux prometteurs à des éléments ayant connu le haut niveau européen. Parmi eux, on peut citer :

Salomon Rondon : L’attaquant vénézuélien a évolué en Premier League

: L’attaquant vénézuélien a évolué en Premier League Borja Baston : Formé à l’Atlético Madrid, il a joué en Liga et en Angleterre

: Formé à l’Atlético Madrid, il a joué en Liga et en Angleterre Oussama Idrissi : International marocain passé par l’Ajax et Séville

Cette mixité dans l’effectif pourrait être un atout majeur pour les Mexicains face à l’armada madrilène. L’expérience acquise en Europe par ces joueurs pourrait s’avérer précieuse pour aborder sereinement cette finale de prestige.

Pourtant, il faut noter que malgré ces individualités talentueuses, Pachuca traverse actuellement une période difficile en championnat mexicain, occupant une inquiétante 16e place sur 18 équipes. Cette contre-performance nationale soulève des questions quant à la capacité du club à rivaliser avec l’élite mondiale.

Équipe Palmarès national Palmarès continental Classement actuel CF Pachuca 7 titres de champion 6 titres 16e/18 en Liga MX Real Madrid 35 titres de Liga 14 Ligues des Champions 1er en Liga

Un Real Madrid favori malgré les absences

Le Real Madrid aborde cette finale avec le statut de grand favori, fort de son palmarès et de son effectif étoilé. Néanmoins, l’entraîneur Carlo Ancelotti doit composer avec plusieurs absences notables, notamment en défense. David Alaba, Dani Carvajal, Ferland Mendy et Eder Militao manqueront à l’appel, obligeant le technicien italien à revoir ses plans tactiques.

Ces absences pourraient-elles être une opportunité pour Pachuca ? Il est certain que les Mexicains chercheront à exploiter ces failles potentielles dans l’arrière-garde madrilène. Mais, le Real Madrid peut compter sur un effectif profond et talentueux pour pallier ces manques.

L’une des grandes interrogations concerne le retour potentiel de Kylian Mbappé. Le prodige français, absent ces dernières semaines pour cause de blessure, pourrait faire son grand retour lors de cette finale. Sa présence serait indéniablement un boost pour l’attaque madrilène et un défi supplémentaire pour la défense de Pachuca.

Pour les amateurs de football souhaitant suivre cette rencontre, la diffusion sera assurée par beIN Sports 2 en France. Ce match promet d’être un véritable spectacle, mettant aux prises deux styles de jeu différents et deux traditions footballistiques riches.

En définitive, si le Real Madrid part avec les faveurs des pronostics, le football a souvent prouvé que rien n’est joué d’avance. Pachuca, porté par l’histoire et la fierté du football mexicain, tentera de créer l’exploit et d’inscrire son nom au palmarès de cette prestigieuse compétition. Rendez-vous le 18 décembre pour connaître l’issue de ce duel intercontinental.