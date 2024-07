Rappel Conso : ces fromages vendus dans les grandes surfaces rappelés partout en France

Le site gouvernemental Rappel Conso a annoncé, mardi 23 juillet, le rappel de plusieurs fromages vendus dans les grandes surfaces. Ces produits sont rappelés dans toute la France en raison de contaminations.

Plusieurs lots de fromages, vendus dans de grandes enseignes telles que Carrefour, Leclerc, Intermarché et Auchan ont été rappelés ce mardi dans toute la France, en raison de contaminations soit à la Listeria ou à la bactérie E. Coli. C’est le site gouvernemental Rappel Conso qui a émis des fiches pour de l’Abondance, du Saint-Nectaire ou encore des bûches de chèvre.

#RappelProduit Abondance AOP - Itinéraire de nos régions Risques : Escherichia coli shiga toxinogène (STEC) Motif : Présence de STEC O26:H11https://t.co/6GLvXKNYcp pic.twitter.com/DCgSZxBrnW — RappelConso (@RappelConso) July 23, 2024

Des lots de bûche de chèvre Sainte-Maure-de-Touraine AOP Fermier, vendus chez Leclerc, Auchan ou Intermarché, ont été rappelés. Et des lots d’un Saint-Nectaire AOP fermier distribués dans les enseignes Grand Frais, Fresh ou Mon Marché, sont aussi concernés, rapporte ce mardi Le Parisien qui cite l’organisme gouvernemental Rappel Conso.

#RappelProduit Sainte-Maure de Touraine AOP FERMIER nu ou blister, bûche affinée 2ème choix et blister - FPJ

Risques : Listeria monocytogenes (agent responsable de la listériose)

Motif : présence de Listeria Monocytogeneshttps://t.co/PFb0exAm4X pic.twitter.com/c87MQiNdUr — RappelConso (@RappelConso) July 23, 2024

#RappelProduit Abondance AOP - PRODUCTEURS ET COMMERCANTS Risques : Escherichia coli shiga toxinogène (STEC) Motif : e coli STEChttps://t.co/GUZznPWCiN pic.twitter.com/DmKSWczR9S — RappelConso (@RappelConso) July 23, 2024

Ces fromages sont rappelés en raison d’une présence de Listeria Monocytogenes, agent responsable de la listériose, « une maladie qui peut être grave et dont le délai d’incubation peut aller jusqu’à huit semaines ». « Les personnes qui auraient consommé les produits mentionnés (…) et qui présenteraient de la fièvre, isolée ou accompagnée de maux de tête, et des courbatures, sont invitées à consulter leur médecin traitant en lui signalant cette consommation » précise Rappel Conso.

Des lots d’Abondance ont également été rappelés, que ce soit par 200 g ou en demi-meule, distribués par Intermarché uniquement. Cette fois les produits pour présence d’Escherichia coli shiga toxinogène (STEC), qui « peuvent entraîner dans la semaine qui suit la consommation de produits contaminés, des diarrhées parfois sanglantes, des douleurs abdominales et des vomissements, accompagnés ou non de fièvre » indique le site gouvernemental.

Afin d’éviter les risques pour la santé, il est recommandé de ne plus consommer les produits concernés, de les détruire ou de les rapporter au point de vente, pour obtenir un remboursement ou une compensation. Il est important de rappeler que la Burrata, un fromage traditionnel d’origine italienne, commercialisé par les magasins Leclerc du 3 juillet 2024 au 17 juillet 2024, a été rappelé lundi 22 juillet dans toute la France en raison de sa contamination à la listéria.

Le 17 juillet, un camembert de la marque Isigny Sainte-Mère avait également été rappelé. Ce camembert, commercialisé par Leclerc, Cora, Carrefour et Intermarché du 5 au 15 juillet, était emballé dans des boîtes de 250 g. Les consommateurs avaient jusqu'au 19 août 2024 pour se faire rembourser ou échanger ce produit.