Rappel massif concernant des focaccias de la marque Jacquet

La marque Jacquet fait l'objet d'un rappel pour le modèle 4 focaccias à l'origan, en raison de la présence d'un corps étranger.

Plusieurs lots sont concernés, commercialisés dans diverses enseignes à travers la France.

Un rappel massif a été lancé pour les focaccias à l'origan de la marque Jacquet, vendues dans de nombreuses enseignes de la grande distribution.

La marque Jacquet se retrouve dans le viseur de Rappel Conso pour un paquet de 4 focaccias à l'origan qui doit être retiré du marché au plus vite. La présence d'un corps étranger pouvant causer des blessures et des effets indésirables en cas d'ingestion rend la démarche plus urgente. De nombreux lots commercialisés durant ces derniers mois sont concernés d'après l'alerte.

Des focaccias Jacquet rappelées dans plusieurs enseignes

A^rDe nombreux paquets de 4 focaccias à l'origan de la marque Jacquet ont été rappelés en raison d'un risque de présence de morceaux de verre dans les petits pains. Commercialisé dans de nombreuses enseignes telles qu'Auchan, Franprix, Monoprix, Intermarché, Leclerc, Carrefour et Spar, cet article suscite une inquiétude sérieuse. Rapporte BFM TV

Tous les lots vendus entre le 20 septembre et le 29 mars sont concernés par ce rappel massif, portant la référence 3029330800125. Les consommateurs ayant acheté ce produit sont invités à le rapporter en magasin pour obtenir un remboursement complet.

Attention aux morceaux de verre : Des focaccias Jacquet rappelées dans plusieurs enseignes

Les rappels de produits se suivent, après la viande contaminée, le risque de Listeria avec des cuisses de poulet, c'est aujourd'hui au tour de la marque Jacquet d'en faire les frais. Ce rappel est dû à un « risque de présence de morceaux de verre » dans les focaccias, exposant les consommateurs à un risque de blessure et d'effets indésirables en cas d'ingestion. Par mesure de précaution, il est fortement recommandé de ne pas consommer ce produit potentiellement dangereux.

Les enseignes ayant vendu ce paquet de focaccias incriminé sont : Casino, Spar, Vival, Leclerc, Intermarché, Carrefour, Auchan, Cora, March, Monoprix et Franprix. La sécurité des consommateurs étant une priorité absolue, il est primordial de se conformer à ce rappel afin d'éviter tout risque pour la santé.

Les personnes en possession de ce produit sont invitées à le retourner en magasin pour obtenir un remboursement intégral. Une situation qui met en lumière l'importance de la sécurité alimentaire dans notre quotidien.