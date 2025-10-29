Raphaël Glucksmann : quelle est sa fortune et son patrimoine ?

Député européen depuis 2019 et figure montante de la gauche française, Raphaël Glucksmann suscite un intérêt croissant concernant sa situation patrimoniale. Fils du philosophe André Glucksmann, cet intellectuel engagé a construit sa carrière entre médias, littérature et politique. Avec une fortune estimée à 8,79 millions d’euros, le fondateur de Place publique affiche des ambitions présidentielles pour 2027, soulevant naturellement des questions sur ses revenus et investissements. Cette analyse détaillée de son patrimoine révèle une gestion financière diversifiée, reflétant son parcours atypique entre engagement politique et activités intellectuelles.

Sources de revenus et rémunérations du député européen

La rémunération européenne

de Glucksmann s’élève à environ 9 800 euros brut mensuels, soit approximativement 7 600 euros nets après déductions fiscales et sociales. Cette rémunération représente plus de 100 000 euros nets annuels, complétée par des indemnités forfaitaires de 4 778 euros mensuels destinées aux frais généraux comme la location de bureaux.

Type de revenu Montant mensuel Montant annuel Salaire eurodéputé (net) 7 600 € 91 200 € Indemnités forfaitaires 4 778 € 57 336 €

Avant son mandat européen, ses activités professionnelles diversifiées incluaient la direction de publication du Nouveau Magazine Littéraire, lui rapportant 54 932 euros entre octobre 2017 et septembre 2018. Consultant en stratégie et communication, il facture ses missions auprès d’organisations internationales, tandis que ses conférences génèrent plusieurs milliers d’euros par intervention.

Publications littéraires et droits d’auteur

L’activité d’essayiste

constitue une source significative de revenus pour Glucksmann. Entre 2015 et 2019, ses droits d’auteur ont généré 150 000 euros nets pour trois publications majeures. Parmi ses ouvrages à succès figurent « Je vous parle de liberté » et « Une tragédie française », témoignant de son expertise géopolitique.

Plus d’une vingtaine d’essais publiés depuis les années 2000 continuent d’alimenter ses revenus. Ces publications, centrées sur l’Europe et les enjeux contemporains, bénéficient de traductions internationales générant des droits d’auteur cumulés estimés dans les six chiffres. Ses documentaires traitant des droits humains, notamment sur l’Ukraine et la Russie, complètent cette production intellectuelle par des cachets de diffusion réguliers.

Composition et stratégies de gestion patrimoniale

Patrimoine immobilier hérité et acquis

L’héritage familial

constitue la base de son patrimoine immobilier. Glucksmann possède un appartement parisien transmis par sa famille, reconnaissant publiquement l’importance de cette transmission pour consolider ses actifs initiaux. Un bien en Haute-Corse, utilisé lors de ses vacances, complète ce portefeuille immobilier offrant un potentiel de plus-value à moyen et long terme.

Appartement parisien (héritage familial) Résidence secondaire en Haute-Corse Investissements dans la production documentaire Placements en économie verte

Approche d’investissement responsable

Sa gestion patrimoniale privilégie la sécurité et la responsabilité sociale. Les produits d’épargne traditionnels comme les plans d’épargne logement et assurances-vie constituent l’ossature de sa stratégie financière, appréciés pour leur souplesse et fiscalité avantageuse. Fidèle à ses convictions, il oriente ses investissements vers l’économie verte, évitant la spéculation court terme au profit d’une capitalisation progressive alignée avec ses engagements politiques.

Type d’investissement Approche privilégiée Épargne sécurisée PEL, assurances-vie Investissement responsable Économie verte, ESG Activités intellectuelles Production documentaire

Positionnement patrimonial dans le paysage politique français

Avec 8,79 millions d’euros

, Glucksmann figure parmi les dix personnalités politiques françaises les plus fortunées, mais reste en deçà de figures établies comme Christine Lagarde ou François Fillon, dont les patrimoines dépassent dix millions. Sa position financière, probablement supérieure à celle de jeunes politiciens comme Jordan Bardella, demeure inférieure à Marine Le Pen en termes de diversification des sources de revenus.

Personnalité politique Position patrimoniale Raphaël Glucksmann 8,79 millions d’euros Christine Lagarde Plus de 10 millions François Fillon Plus de 10 millions

Maintenant une discrétion remarquable sur son patrimoine matériel, aucun bien ostentatoire n’a été rendu public. Cette transparence contraste avec certains scandales financiers touchant d’autres élus. Les déclarations patrimoniales des eurodéputés, contrairement aux membres du gouvernement français, ne sont pas publiées, préservant une certaine confidentialité sur les détails de sa situation financière.