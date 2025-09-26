Rachel Khan mariage : qui est la veuve de Jean-François Kahn et sa vie privée

La disparition de Jean-François Kahn en janvier 2025 a mis en lumière la figure de sa veuve, Rachel Khan, personnalité aux multiples facettes qui a partagé sa vie pendant près de cinq décennies. Une confusion persiste en revanche dans l’espace public entre Rachel Assouline-Kahn, la véritable épouse du célèbre directeur de publication, et Rachel Khan l’essayiste, figure médiatique aux origines afro-yiddish. Cette clarification s’impose pour comprendre qui était réellement la compagne de ce géant du journalisme français. L’union matrimoniale, le parcours professionnel et les engagements publics de cette femme remarquable dessinent le portrait d’une intellectuelle discrète mais influente.

L’union avec Jean-François Kahn : entre discrétion et complicité intellectuelle

Rachel Assouline-Kahn et Jean-François Kahn ont scellé leur union en 1977, créant l’une des alliances les plus durables du paysage médiatique français. Ce couple emblématique a su préserver jalousement sa vie privée malgré l’exposition publique liée à leurs carrières respectives. Leur foyer accueillait trois enfants : deux issus du premier mariage de Jean-François et un enfant né de leur union commune.

Cette complicité intellectuelle s’est nourrie d’un combat partagé contre les divisions sociales et d’un engagement constant pour une société ouverte. Leur mariage incarnait la rencontre de deux univers complémentaires, conjuguant leurs talents respectifs pour défendre les libertés fondamentales et promouvoir le dialogue multiculturel. La stabilité de leur relation contrastait avec l’instabilité souvent observée dans les milieux culturels parisiens.

Le décès de Jean-François Kahn le 23 janvier 2025, à l’âge de 86 ans, a plongé Rachel dans un deuil qui marque la fin d’une époque pour cette femme qui avait trouvé en lui un partenaire de vie et de pensée exceptionnel.

Un parcours professionnel riche entre journalisme et production

La carrière de Rachel Assouline-Kahn s’est déployée principalement dans l’univers médiatique, notamment au sein de la rédaction de L’Express, où elle a exercé ses talents de journaliste. Cette expérience lui a permis de développer une expertise reconnue dans le traitement de l’information culturelle et politique.

De 1981 à 1985, elle a collaboré à l’émission littéraire « Boîte aux lettres » diffusée sur France 3, contribuant à démocratiser l’accès à la littérature auprès du grand public. Sa responsabilité du magazine culturel « Aujourd’hui en France » jusqu’en 1987 témoigne de son influence grandissante dans le secteur éditorial.

Son engagement dans la production télévisuelle s’est concrétisé par la coresponsabilité de Tara Production jusqu’en 1991. Cette société lui a permis d’visiter de nouvelles formes narratives et de soutenir des projets culturels ambitieux. En 2023, elle a publié « La Folle Histoire du rouge à lèvres » aux éditions Herscher, coécrit avec Christophe Fort, démontrant sa capacité à réinventer continuellement son approche créative.

Engagements culturels et prises de position publiques

Rachel Khan s’illustre par son animation d’événements culturels prestigieux, notamment la soirée du Requiem XIX de Laurent Couson à l’église Saint-Médard à Paris. Ces initiatives reflètent sa conviction profonde que l’art possède un pouvoir réparateur et salvateur dans notre société contemporaine.

Sa philosophie éducative place l’apprentissage artistique au cœur de la formation citoyenne. Elle défend l’idée que l’exposition précoce aux arts développe chez les enfants une sensibilité et une ouverture d’esprit indispensables à l’épanouissement personnel et social.

Ses prises de position sur l’antisémitisme en France révèlent son engagement pour la justice sociale. Ses tribunes dénoncent la situation dramatique de la jeunesse juive française, confrontée depuis sa naissance à la violence antisémite. Elle évoque régulièrement les traumatismes générés par :

Les attentats de Toulouse et de l’Hyper Cacher

Les meurtres de Sarah Halimi et Mireille Knoll

L’impact psychologique du 7 octobre 2023

Le climat de peur persistant dans les communautés

L’affaire Dieudonné en 2020, où elle fut victime d’injures racistes, illustre malheureusement la pertinence de ses combats pour la dignité et le respect mutuel.