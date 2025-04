Qui est Vincent Bidal, le nouveau compagnon de Natasha St-Pier ?

Natasha St-Pier, la chanteuse canadienne aux multiples succès, a retrouvé l’amour après son divorce avec Grégory Quillacq finalisé en 2021. Depuis environ quatre ans, l’artiste originaire de Bathurst partage sa vie avec Vincent Bidal, pianiste et compositeur talentueux. Leur relation s’est construite autour d’une passion commune pour la musique, les amenant à collaborer ensemble professionnellement. La gagnante de la dernière saison de Danse avec les stars et son compagnon forment aujourd’hui un couple solide, partageant leur quotidien avec Bixente, le fils de Natasha.

La rencontre professionnelle qui a évolué en histoire d’amour

L’histoire entre Natasha St-Pier et Vincent Bidal a débuté dans un cadre professionnel lors d’une tournée des églises. Le musicien remplaçait alors Jean-Luc Léonardon, le pianiste habituel de la chanteuse canadienne. Contrairement aux romances éclair, leur relation s’est développée progressivement, sans coup de foudre immédiat. Le destin avait pourtant tenté de les réunir plus tôt : ils ont été voisins pendant longtemps en région parisienne sans jamais se croiser, malgré plusieurs amis communs.

Leur complicité s’est approfondie pendant une tournée de Noël, période où Natasha traversait sa séparation avec son ex-mari. Vincent est d’abord devenu un précieux confident pour l’artiste durant cette phase délicate. Un tournant décisif s’est produit après un concert à Lyon où, malgré une prestation remarquable, ils ne se sont pas regardés une seule fois. Le lendemain, une conversation franche leur a permis de véritablement apprendre à se connaître, marquant le début de leur histoire d’amour.

Portrait de Vincent Bidal, pianiste et compositeur talentueux

Né en Normandie en 1982, Vincent Bidal manifeste des dons musicaux précoces en apprenant la batterie et le piano dès l’âge de trois ans. Son parcours musical impressionnant s’illustre par plusieurs jalons remarquables :

À 16 ans, sortie de son premier titre

À 18 ans, obtention de la médaille d’or du piano jazz

À 20 ans, reconnaissance dans les jam sessions parisiennes

Originaire de Strasbourg, ce musicien accompli a collaboré avec des artistes français renommés comme Mylène Farmer, Thomas Dutronc, Christophe Maé et Patrick Bruel. Sa carrière l’a conduit sur les plateaux télé des émissions prestigieuses telles que Les Restos du Cœur, Nouvelle Star et Les Victoires de la Musique. Vincent a également enrichi son répertoire personnel avec huit albums, démontrant sa créativité et son talent d’auteur-compositeur.

Une vie de couple basée sur la complicité et la musique

Natasha St-Pier et Vincent Bidal ont construit leur nid dans la banlieue est de Paris, où ils conjuguent harmonieusement vie personnelle et professionnelle. Le couple partage une passion commune pour la musique qui se traduit par diverses collaborations artistiques. Vincent a notamment participé au « Christmas Album » de Natasha sorti en novembre 2023, assumant les rôles de pianiste et réalisateur.

Leur relation se singularise par un équilibre précieux : ils se décrivent comme « deux personnes autonomes qui prennent plaisir à se retrouver ». Les fans de la chanteuse canadienne ont pu apercevoir leur complicité lors de leurs apparitions publiques, comme à Roland-Garros en mai 2024 où ils échangeaient tendrement dans les tribunes. Vincent était également présent pour soutenir sa compagne pendant l’aventure Danse avec les stars, qu’elle a remportée face à Inès Reg.

Une belle relation entre Vincent et Bixente, le fils de Natasha

L’intégration de Vincent dans la famille de Natasha St-Pier s’illustre par sa relation privilégiée avec Bixente, né de l’union précédente de la chanteuse avec Grégory Quillacq dans les Landes. Le jeune garçon, qui a surmonté une malformation cardiaque à la naissance, surnomme affectueusement Vincent « Pap’s », témoignant de leur attachement mutuel.

L’engagement de Vincent envers cette nouvelle famille se manifeste par des gestes significatifs, comme renoncer à des concerts pour partager des moments importants avec Bixente. Une anecdote touchante révèle la profondeur de leurs liens : lors d’une visite nocturne au Jardin des Plantes, le jeune garçon a spontanément suggéré que sa mère et Vincent s’y marient. Bixente exprime même le souhait d’accueillir un petit frère ou une petite sœur, illustrant son adhésion totale à cette nouvelle configuration familiale.