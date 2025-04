Qui est Samuel Benchetrit, le nouveau compagnon de Vanessa Paradis ?

Vanessa Paradis et Samuel Benchetrit forment un couple discret mais indéniablement complice depuis leur rencontre en 2016. Au-delà de leur vie personnelle, ils partagent une passion commune pour l’art sous toutes ses formes. La chanteuse et actrice française a trouvé en Samuel Benchetrit un partenaire tant sur le plan sentimental que professionnel. Qui est réellement cet homme qui partage désormais la vie de l’iconique interprète de « Joe le taxi » ?

De la rencontre sur le tournage de « Chien » au mariage célébré dans l’intimité

C’est sur le plateau du film « Chien » que tout a commencé. En 2016, Vanessa Paradis accepte un rôle dans cette œuvre adaptée d’un roman de Samuel Benchetrit. Le film raconte l’histoire d’un homme chassé par sa femme, une thématique qui résonne avec leurs parcours respectifs. Leur coup de foudre dépasse rapidement le cadre professionnel et ils commencent à se fréquenter fin 2016, après la rupture de Vanessa avec Benjamin Biolay.

Le couple officialise leur relation en 2017 lors de l’avant-première du film au 70ème festival de Locarno. Après seulement deux ans d’amour, ils franchissent un cap décisif en s’unissant le 30 juin 2018 à Saint-Siméon, en Seine-et-Marne. La cérémonie se déroule près du domaine des Sources où Vanessa Paradis a passé une partie de son enfance. Une cinquantaine d’invités triés sur le volet assistent à l’événement, dont les chanteurs Raphaël et Matthieu Chedid.

Pour préserver leur intimité face à leur notoriété, le couple obtient du procureur de Meaux l’autorisation de ne pas publier les bans. Ce premier mariage pour Vanessa et second pour Samuel (auparavant marié à Marie Trintignant) marque le début d’une nouvelle vie commune.

Samuel Benchetrit, une source d’inspiration pour Vanessa Paradis et vice-versa

L’admiration mutuelle entre les deux artistes transparaît dans chacune de leurs déclarations. Samuel décrit sa compagne comme ayant « une ligne directe aux étoiles » et comme étant « un miroir dans lequel les gens se trouvent bons et beaux ». De son côté, Vanessa parle de Samuel comme d’un écrivain et metteur en scène au talent singulier, capable de « révéler la beauté, la tendresse, la poésie et l’humour de personnes et de situations comme nul autre pareil ».

Leurs voyages ensemble, comme à l’île Maurice en janvier 2024 ou à Venise en mai de la même année, nourrissent leur complicité et leur inspiration mutuelle. Cette relation a permis à Vanessa Paradis de trouver un équilibre dans sa vie d’artiste, après des relations médiatisées avec Johnny Depp, Florent Pagny et Lenny Kravitz.

Un couple qui multiplie les collaborations artistiques

Depuis leur rencontre, Vanessa et Samuel ont développé une riche collaboration professionnelle:

Le film « Chien » en 2017, leur première collaboration

L’album « Les Sources » (2018) où Samuel a composé six chansons

Le film « Cette musique ne joue pour personne » (2021)

La pièce « Maman », écrite et mise en scène par Samuel avec Vanessa dans le rôle principal (2021-2023)

Le clip « Les Wagons longs de lit », tourné ensemble en 2024

Loin d’être une source de tension, cette collaboration renforce leur lien. Comme le confie Vanessa: « Dans le travail, je ne suis plus sa femme, il n’est plus mon mari, il est mon metteur en scène et je suis encore plus à son écoute que dans la vie. » Cette dynamique professionnelle enrichit leur relation personnelle, créant un cercle vertueux où création artistique et vie sentimentale se nourrissent mutuellement.