Qui est le nouveau compagnon de Nathalie Marquay après Jean-Pierre Pernaut ?

Depuis le décès de Jean-Pierre Pernaut le 2 mars 2022, de nombreuses interrogations entourent la vie sentimentale de Nathalie Marquay-Pernaut. L’ancienne Miss France et le journaliste emblématique de TF1 ont partagé plus de vingt ans d’amour, une histoire qui a débuté lors de l’élection Miss France 2002. Leur union a donné naissance à deux enfants, Lou et Tom, aujourd’hui âgés respectivement de 20 et 19 ans. Face aux rumeurs persistantes sur un éventuel nouveau compagnon, il est temps de faire le point sur la situation amoureuse de l’ex-reine de beauté et sur la manière dont elle reconstruit sa vie depuis la disparition de celui qu’elle considère toujours comme son âme sœur.

La situation amoureuse de Nathalie Marquay : a-t-elle retrouvé l’amour ?

Son choix de ne pas refaire sa vie

L’ex-Miss France 1987 a été catégorique dans ses déclarations publiques concernant sa vie sentimentale. Nathalie Marquay maintient fermement qu’aucun homme ne pourra remplacer Jean-Pierre Pernaut dans son cœur. « Il n’y a pas de place dans ma vie pour un autre homme que Jean-Pierre », a-t-elle confié avec émotion lors d’interviews accordées à des magazines comme Gala et Femme Actuelle. Malgré son veuvage, elle se considère toujours comme mariée à l’ancien présentateur du JT de 13h, affirmant que seuls leurs corps sont séparés, mais pas leurs âmes.

Les rumeurs démenties

Depuis la disparition de son époux, plusieurs spéculations ont circulé sur un potentiel nouveau compagnon dans la vie de Nathalie Marquay. Ces rumeurs ont été systématiquement démenties par la principale intéressée. Dans les colonnes de Télé-Loisirs, elle a été claire : « Ce n’est pas dans mes plans, ça ne m’intéresse pas. » Pour la mère de Lou et Tom, il faudrait « vraiment une personne extraordinaire pour remplacer Jean-Pierre », une éventualité qu’elle juge peu probable tant l’empreinte laissée par son défunt mari reste forte.

Les nouveaux projets qui occupent sa vie depuis son veuvage

Ses activités professionnelles

Pour traverser cette période difficile, Nathalie Marquay s’est plongée dans plusieurs projets professionnels. Sa participation remarquée à l’émission « Les Traîtres » sur M6 aux côtés de son fils Tom a marqué son retour médiatique. Cette aventure télévisuelle lui a permis de nouer une amitié sincère avec Caroline Margeridon, célèbre acheteuse d' »Affaire Conclue ». Ensemble, elles préparent actuellement un projet théâtral sous la direction du metteur en scène Eric Civanyan, une collaboration qui enthousiasme l’ancienne Miss International.

Participation à l’émission « Les Traîtres » sur M6 avec son fils Tom

Projet de pièce de théâtre avec Caroline Margeridon

Publication du livre « Un signe de toi » en hommage à Jean-Pierre Pernaut

Apparitions télé, notamment dans « Touche pas à mon poste »

Son livre hommage et sa vie familiale

Le 25 janvier 2023, Nathalie Marquay a publié « Un signe de toi », un livre-témoignage rendant hommage à Jean-Pierre Pernaut. Cet ouvrage évoque les signes qu’elle affirme recevoir de son mari depuis l’au-delà. Parallèlement, elle entretient de bonnes relations avec toute la famille recomposée, y compris Julia et Olivier, les enfants que Jean-Pierre a eus avec Dominique Bonnet. Contrairement aux Hallyday ou aux Delon, aucun conflit d’héritage n’a éclaté, Nathalie ayant veillé à une répartition équitable selon les volontés de son époux.