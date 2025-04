Qui est le nouveau compagnon de Monica Bellucci ? Le couple s’affiche ensemble

Monica Bellucci, l’actrice italienne de 59 ans, fait à nouveau parler de sa vie sentimentale. Après son divorce avec Vincent Cassel en 2013, père de ses deux filles Deva et Léonie, l’iconique star du cinéma italien a retrouvé l’amour. L’actrice a officialisé sa relation avec le célèbre réalisateur Tim Burton en 2023, une romance qui captive l’attention médiatique. Le couple s’affiche désormais ensemble lors d’événements publics, confirmant cette idylle inattendue mais visiblement épanouissante.

Tim Burton et Monica Bellucci : l’histoire d’une rencontre tardive mais passionnée

La rencontre entre Monica Bellucci et Tim Burton s’est produite en octobre 2022 au Festival Lumière de Lyon, un événement cinématographique prestigieux. C’est Paris Match qui a levé le voile sur cette relation naissante en février 2023, évoquant un véritable « coup de foudre » entre l’actrice italienne et le réalisateur américain. Cette histoire d’amour s’est confirmée en juin 2023 lorsque Bellucci a accordé une interview au magazine ELLE. Elle y déclarait avec émotion : « Je suis heureuse d’avoir rencontré l’homme […] C’est une de ces rencontres qui arrivent rarement dans une vie […] Je connais l’homme, je l’aime. » Une déclaration qui a officialisé leur relation aux yeux du public.

Les premières apparitions publiques du couple

Le couple a fait sa première sortie officielle le 19 octobre 2023 lors du Festival international du film de Rome. Leur complicité évidente a aussitôt attiré l’attention des médias et des fans. Plus récemment, ils sont apparus ensemble à la 81e édition de la Mostra de Venise pour la présentation de « Beetlejuice Beetlejuice », réalisé par Tim Burton. Leur présence sur le tapis rouge témoignait de la solidité de leur relation, tant sur le plan personnel que professionnel.

Une collaboration artistique qui enrichit leur relation amoureuse

Monica Bellucci participe au film « Beetlejuice Beetlejuice » sous la direction de Tim Burton, marquant ainsi leur première collaboration artistique. Cette expérience professionnelle commune enrichit leur vie de couple en créant un pont entre leurs univers respectifs. Leur parcours artistique commun illustre parfaitement la résilience des stars qui parviennent à conjuguer vie privée et carrière. Le couple partage actuellement son temps entre le Royaume-Uni, la France et l’Italie, adaptant leur rythme de vie à leurs engagements professionnels et personnels.

Le nouvel équilibre de vie de Monica Bellucci

Cette relation s’inscrit harmonieusement dans la philosophie de vie de Monica Bellucci, qui confiait en 2018 vivre « un moment magnifique » de son existence « comme une liberté retrouvée » à 54 ans. L’actrice aborde cette nouvelle histoire d’amour avec sérénité et maturité, embrassant les changements avec une attitude positive. Pour elle, cette relation avec Tim Burton représente un bonheur inattendu qui vient enrichir son parcours personnel et professionnel. Son approche de la vie et de l’amour montre une sagesse inspirante face au temps qui passe.