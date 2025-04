Qui est le nouveau compagnon de Michèle Torr : à 77 ans, la chanteuse vit avec un homme de 27 ans

À 77 ans, la célèbre chanteuse française Michèle Torr fait parler d’elle pour une raison inattendue : sa relation avec un homme plus jeune de 50 ans. L’interprète de « Emmène-moi danser ce soir » a récemment confirmé lors de plusieurs interviews qu’elle partage désormais sa vie avec Stéphane, un jeune homme de 27 ans. Cette différence d’âge considérable a naturellement suscité la curiosité des médias et du public. Qui est ce mystérieux compagnon ? Comment leur histoire d’amour a-t-elle débuté ? Analysons comment ce couple atypique construit sa vie ensemble.

Une idylle surprenante avec Stéphane, un homme de 50 ans son cadet

Le nouveau compagnon de Michèle Torr se prénomme Stéphane, un jeune homme originaire de Côte d’Ivoire et non du Sénégal comme l’ont rapporté certains médias par erreur. Leur rencontre remonte à environ deux ans, et leur relation aurait véritablement débuté entre 2022 et 2023. La chanteuse n’a pas hésité à officialiser cette idylle dans plusieurs magazines renommés comme Ciné Télé Revue, Télépro et France Dimanche.

Malgré les 50 années qui les séparent, Michèle Torr assume pleinement cette relation qui détonne dans le paysage médiatique français. Face aux commentaires que cette différence d’âge pourrait susciter, l’artiste affiche une sérénité remarquable. Après une longue carrière jalonnée de succès et plusieurs relations amoureuses médiatisées, notamment avec le père de son fils Christophe, la chanteuse semble aujourd’hui privilégier son bonheur personnel aux conventions sociales.

« Il n’y a pas que l’amour physique » : Michèle Torr se confie sur la nature de leur relation

La chanteuse décrit sa relation avec Stéphane comme « teintée d’une affection profonde« . Elle évoque même un amour « presque maternel » qui, selon ses propres mots, « n’est pas toujours simple à définir« . Dans ses interviews, Michèle Torr affirme être heureuse et fière de son compagnon.

« C’est une relation qui nous fait avancer tous les deux », explique-t-elle, soulignant que leur amour possède « sa propre dynamique » et leur « apporte mutuellement beaucoup« . Elle précise également : « Il n’y a pas que l’amour physique » dans leur lien unique.

Pour mieux connaître son compagnon, Michèle s’est rendue en Côte d’Ivoire afin de découvrir ses origines et rencontrer sa famille. Elle confie avoir été profondément touchée par « la joie et la manière de vivre des gens là-bas, malgré des conditions qui pourraient sembler difficiles« .

Une nouvelle vie à Aix-en-Provence : comment le couple s’organise au quotidien

Actuellement, Stéphane partage le quotidien de Michèle Torr dans sa maison à Aix-en-Provence, que la chanteuse affectionne particulièrement. Pour concrétiser leur union, elle a entrepris toutes les démarches nécessaires afin qu’il puisse s’installer légalement en France à ses côtés.

Le jeune homme travaille désormais dans une grande brasserie aixoise, ce qui lui permet d’envoyer régulièrement de l’argent à sa famille restée en Côte d’Ivoire

Concernant l’avenir, Michèle évoque la possibilité que Stéphane devienne père un jour, ce qui lui permettrait de devenir « une nouvelle fois grand-mère d’une certaine manière« . Elle se réjouit avant tout de voir comme il s’épanouit en France : « Il travaille, il s’épanouit, il aide sa famille. »

Cette relation survient après que Michèle ait déclaré avoir « tourné le dos à la vie à deux » suite à sa séparation en 2019 avec Jean-Pierre Murzilli, qui a partagé sa vie pendant 25 ans. L’amour semble avoir frappé à sa porte quand elle s’y attendait le moins.