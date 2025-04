Qui est le nouveau compagnon de Marie Drucker après sa séparation avec Mathias Vicherat ?

Marie Drucker, journaliste, productrice et actrice française de 49 ans, a marqué le paysage médiatique français pendant des années. Nièce du célèbre Michel Drucker, elle a quitté les JT de France 2 en 2016 pour explorer de nouveaux territoires professionnels. Sa vie sentimentale a également connu des changements majeurs, notamment sa séparation avec Mathias Vicherat en 2021, avec qui elle a eu un fils prénommé Jean. Depuis cette rupture, la discrétion entoure sa vie amoureuse, suscitant curiosité et interrogations sur l’identité d’un éventuel nouveau compagnon.

La vie sentimentale de Marie Drucker : ses relations passées avant Mathias Vicherat

Avant de partager sa vie avec Mathias Vicherat, Marie Drucker a connu plusieurs relations médiatisées avec des personnalités influentes. La journaliste a entretenu une histoire d’amour avec l’écrivain Marc Lévy, avant de vivre une relation remarquée avec François Baroin, figure politique importante, entre 2006 et 2008. Ces rapports entre médias et politique ont souvent attiré l’attention.

En 2010, c’est avec l’humoriste Gad Elmaleh que la journaliste a partagé quelques mois de sa vie. Par la suite, des idylles avec le chef cuisinier Cyril Lignac et le banquier d’affaires Matthieu Pigasse ont également été évoquées dans la presse. Malgré sa notoriété, Marie Drucker a toujours privilégié la protection de sa sphère privée, gardant l’essentiel de ses relations loin des projecteurs, une attitude qu’elle maintient encore aujourd’hui.

Marie Drucker et Mathias Vicherat : histoire d’une séparation médiatisée

De 2013 à 2021, Marie Drucker a partagé la vie de Mathias Vicherat, énarque de la promotion Senghor, la même que celle du président Emmanuel Macron. Leur fils Jean est né le 1er avril 2015, alors que Marie avait 40 ans, un choix de maternité tardive pleinement assumé. Le couple était régulièrement aperçu dans les tribunes de Roland-Garros, rare concession à leur discrétion habituelle.

Avant leur séparation en 2021, Mathias Vicherat a occupé plusieurs postes importants. D’abord directeur de cabinet de Bertrand Delanoë puis d’Anne Hidalgo à la mairie de Paris, il est ensuite devenu directeur général adjoint de la SNCF en 2017. Passionné de musique rap française, il a même publié un livre sur le sujet en 2001. Après leur rupture, il a pris la direction de Sciences Po Paris en novembre 2021 et s’est retrouvé impliqué dans une affaire de violences conjugales en décembre 2023 avec sa nouvelle compagne.

Le mystère autour du nouveau compagnon de Marie Drucker

Depuis sa séparation avec Mathias Vicherat, aucune information concrète ne filtre concernant l’identité d’un éventuel nouveau compagnon de Marie Drucker. La journaliste maintient un voile de mystère sur sa vie sentimentale, fidèle à son habitude de préserver son intimité des regards indiscrets. Ses rares apparitions publiques ne laissent rien transparaître de ses relations personnelles.

L’absence de Marie Drucker sur les réseaux sociaux concernant sa vie privée renforce cette aura de discrétion. La presse people évoque parfois des rumeurs de nouvelles relations, mais aucune confirmation officielle n’a jamais été apportée par la principale intéressée. Cette protection farouche de sa vie sentimentale contraste avec son exposition médiatique professionnelle.

La nouvelle vie de Marie Drucker : entre carrière et maternité

Aujourd’hui, Marie Drucker se décrit comme une femme épanouie qui assume pleinement son âge. Sa carrière professionnelle s’est diversifiée depuis son départ de France 2 :

Fondation de sa société « No School Productions »

Réalisation de documentaires comme « Détenues » et « 13 novembre: Fluctuat Nec Mergitur » diffusé sur Netflix

Début d’une carrière cinématographique avec « Un autre monde » de Stéphane Brizé

Animation de « France Grand Format » sur France 2 depuis janvier 2024

Parallèlement à ces projets, Marie Drucker accorde une importance capitale à son rôle de mère. Elle accompagne son fils à l’école presque quotidiennement et veille scrupuleusement à son alimentation, bannissant tout produit transformé. Cette recherche d’équilibre entre vie professionnelle et maternité sobrement assumée témoigne de la transformation personnelle qu’elle évoque souvent, affirmant ne plus être la même personne qu’en 2016.