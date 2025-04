Qui est le nouveau compagnon de Gabriel Attal aujourd’hui : décryptage de sa vie de couple

Gabriel Attal, figure politique majeure en France, intrigue autant par son parcours professionnel que par sa vie personnelle. L’ancien Premier ministre, aujourd’hui président du groupe Ensemble pour la République à l’Assemblée nationale, suscite un intérêt médiatique constant. Sa séparation avec Stéphane Séjourné il y a environ deux ans a relancé les interrogations sur sa vie amoureuse. Qui est le nouveau compagnon de Gabriel Attal aujourd’hui ? Décryptons ensemble sa situation personnelle, ses relations passées et son quotidien, marqué par son développement personnel et son engagement public.

Volta, la fidèle compagne à quatre pattes qui partage son quotidien

Actuellement, le seul être qui partage officiellement la vie de Gabriel Attal est sa chienne Volta, un adorable chow-chow. Cadeau de sa famille lors de sa nomination comme Premier ministre, cette boule de poils a rapidement conquis le cœur du politicien français. Le nom « Volta » lui a été donné car « elle court partout », une énergie qui contraste parfois avec le rythme effréné des obligations gouvernementales.

Sur son compte Instagram, Gabriel Attal n’hésite pas à partager des moments de complicité avec sa fidèle compagne. Pour ses vœux du 1er janvier 2025, il a publié une photo accompagnée de Volta avec ce message touchant : « Du fond du cœur, je vous souhaite, ainsi qu’à ceux que vous aimez, une très belle année 2025 ! ». Cette relation avec son animal de compagnie révèle une facette plus personnelle et sensible du politique habitué aux dossiers internationaux complexes.

Sa relation passée avec Stéphane Séjourné : un parcours croisé au sommet de l’État

L’histoire d’amour entre Gabriel Attal et Stéphane Séjourné a débuté début 2015, lors d’une réunion de travail à Bercy. À l’époque, Attal était conseiller de Marisol Touraine tandis que Séjourné travaillait pour Emmanuel Macron. Des témoins évoquent « un crush immédiat » entre les deux hommes, point de départ d’une relation qui durera plusieurs années et mènera à leur PACS.

Leur collaboration s’est poursuivie jusque dans les plus hautes sphères de la République, Stéphane Séjourné devenant ministre de l’Europe et des Affaires étrangères dans le gouvernement dirigé par Gabriel Attal. Cette proximité professionnelle et personnelle a souvent fait l’objet d’attention médiatique. Leur séparation, confirmée en janvier 2024 par le journaliste Louis Hausalter, a marqué la fin d’une relation qui aura duré près de sept ans. Leur parcours de sobriété médiatique concernant leur vie privée reste néanmoins inspirant pour de nombreux couples publics.

L’homosexualité de Gabriel Attal révélée malgré lui : coming-out et vie privée

Gabriel Attal n’a pas choisi de dévoiler publiquement son homosexualité. C’est l’avocat Juan Branco qui a révélé cette information sur Twitter en octobre 2018, sans son consentement. Une situation qui illustre les défis auxquels font face les personnalités politiques concernant leur droit à la vie privée.

L’un des moments les plus touchants de son parcours personnel reste son coming-out auprès de son père hospitalisé. La réponse de ce dernier témoigne d’une acceptation déjà présente : « C’est maintenant que tu me le dis ? J’avais bien compris. J’espère que je serai sorti avant la fin de la semaine. Comme ça tu pourras l’inviter au brunch dimanche ». Malheureusement, Gabriel Attal n’aura pas eu le temps de présenter son compagnon à son père avant son décès.

Dans une interview accordée à Libération, il a également évoqué ses aspirations à la paternité et son soutien à une « GPA éthique », démontrant sa vision progressive sur ces questions de société et valeurs républicaines.

Les amours de jeunesse : sa relation avec Joyce Jonathan

Avant d’embrasser pleinement sa carrière politique, Gabriel Attal a connu une idylle de jeunesse avec la chanteuse Joyce Jonathan. Cette relation antérieure à son coming-out public représente une période différente de sa vie personnelle. Il garde un souvenir affectueux de cette période, comme il l’a confié : « Je suis toujours proche d’elle. Elle reste une très bonne amie. Et ado, elle a même été un de mes premiers amours ».

Après leur séparation, Joyce Jonathan a poursuivi son propre chemin amoureux, notamment avec Thomas Hollande. Aujourd’hui mère d’une petite fille, elle préfère également préserver l’identité de son actuel compagnon, démontrant que la discrétion n’est pas l’apanage des seules personnalités politiques.

Les étapes marquantes de sa vie sentimentale

Relation de jeunesse avec Joyce Jonathan

Rencontre avec Stéphane Séjourné en 2015 et PACS

Séparation annoncée en janvier 2024

Actuellement, aucune relation officielle connue

Gabriel Attal a-t-il retrouvé l’amour aujourd’hui ?

À ce jour, aucune information officielle n’indique que Gabriel Attal a retrouvé un compagnon depuis sa rupture avec Stéphane Séjourné. La discrétion qu’il maintient concernant sa vie sentimentale témoigne de sa volonté de séparer vie publique et vie privée, malgré l’intérêt constant des médias.

Les seules informations disponibles concernent sa vie avec Volta et ses engagements politiques. Cette frontière qu’il préserve entre ses fonctions officielles et son intimité représente un défi constant pour les personnalités exposées médiatiquement.

Trouver l’équilibre entre transparence et protection de la vie privée reste complexe pour les figures politiques. Gabriel Attal semble avoir choisi de consacrer son énergie au développement de ses projets pour les Français plutôt qu’à l’exposition de sa vie amoureuse, un choix que beaucoup respectent malgré la curiosité naturelle du public.