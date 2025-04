Qui est le nouveau compagnon d’Angelina Jolie ? Le rappeur Akala serait en couple avec l’actrice

Les rumeurs autour de la vie amoureuse d’Angelina Jolie font à nouveau la une. L’actrice, connue pour ses rôles dans Maléfique et Les Éternels, aurait été aperçue à plusieurs reprises en compagnie du rappeur britannique Akala. Leur présence commune à la Mostra de Venise et au Festival du Film de Londres alimente les spéculations. Néanmoins, l’actrice n’a émis aucune confirmation officielle concernant cette relation supposée.

Akala et Angelina Jolie : une relation entre rumeurs et réalité

L’actrice hollywoodienne et le rappeur britannique multiplient les apparitions publiques depuis plusieurs mois. Après la Mostra de Venise, on les a vus ensemble au Festival littéraire de Calabash en Jamaïque et lors d’une soirée pour sa marque Atelier Jolie à New York. Point culminant de ces apparitions : la présence d’Akala sur le tapis rouge du BFI London Film Festival pour soutenir Angelina lors de la première de son biopic « Maria ».

Kingslee James McLean Daley, connu sous le nom d’Akala, n’est pas qu’un simple rappeur. À 40 ans, cet activiste politique et écrivain partagerait avec l’actrice un intérêt pour l’activisme et une passion pour les voyages. Des sources proches affirment qu’ils se fréquenteraient depuis environ un an, unis par leur engagement humanitaire et leur découverte de différentes cultures.

Les zones d’ombre et démentis autour de cette relation

Malgré ces apparitions, plusieurs éléments contredisent l’existence d’une idylle. Selon le magazine People, Akala entretiendrait déjà une relation avec Chanelle Newman, sa partenaire et manager. Une source confie : « Akala et elle ne sortent pas ensemble. Elle est amie avec lui et la partenaire de ce dernier, Chanelle, qui était également présente. »

D’autres témoignages suggèrent qu’ils seraient de simples amis se connaissant « depuis plusieurs années ». L’ambiguïté persiste d’autant plus qu’Angelina n’a fait aucune déclaration officielle. L’actrice avait pourtant confié précédemment : « Je n’aime pas être célibataire, ce n’est pas quelque chose que je souhaitais », alimentant les rumeurs sur sa quête de réconfort après son divorce tumultueux.

La vie sentimentale d’Angelina Jolie après Brad Pitt

Le divorce entre Brad Pitt et Angelina, prononcé en 2019, demeure conflictuel concernant la garde des enfants et le domaine viticole Château Miraval. Brad a depuis refait sa vie avec Inès de Ramon, créatrice de bijoux, tandis que les tensions familiales perdurent – Shiloh ayant abandonné légalement le nom « Pitt » en juin 2024.

Les spéculations sur la vie amoureuse d’Angelina ne se limitent pas à Akala. Voici les autres rencontres qui lui ont été attribuées :

Le compositeur de Broadway Justin Levine , collaborateur sur la comédie musicale « Outsiders »

, collaborateur sur la comédie musicale « Outsiders » Une visite chez son premier mari Jonny Lee Miller en juin 2024, rencontré sur le tournage de « Hackers »

en juin 2024, rencontré sur le tournage de « Hackers » Des rumeurs l’associant au chanteur The Weeknd en 2022

en 2022 Une rencontre avec l’acteur irlandais Paul Mescal en janvier 2023 après sa pièce « A Streetcar Named Desire »

Malgré ces différentes spéculations, Angelina Jolie semble principalement se consacrer à sa carrière d’actrice et réalisatrice, à ses engagements humanitaires et à son rôle de mère pour ses six enfants, tout en cherchant possiblement à retrouver l’équilibre émotionnel après la fin de « Brangelina ».