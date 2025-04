Qui est le nouveau compagnon de Charlotte Gainsbourg : revelations sur son couple avec Yvan Attal

Charlotte Gainsbourg incarne une figure emblématique du cinéma français et porte l’héritage artistique de son père, Serge Gainsbourg. Depuis plus de 30 ans, elle partage sa vie avec Yvan Attal, rencontré en 1991 sur le tournage du film « Aux yeux du monde » d’Éric Rochant. Leur relation a débuté peu après le décès de Serge Gainsbourg, alors que Charlotte avait 19 ans et Yvan 26. Le réalisateur a déployé une cour assidue pendant plusieurs mois avant qu’une soirée chez une amie commune scelle finalement leur histoire d’amour.

Charlotte Gainsbourg et Yvan Attal : une histoire de famille et d’amour qui perdure depuis trois décennies

Le duo a construit une famille solide avec trois enfants : Ben (né en 1997), Alice (née en 2002) et Jo (née en 2011). Malgré cette relation durable, le couple n’a jamais franchi le pas du mariage, même si Charlotte a récemment surpris son compagnon en lui demandant sa main. Elle est depuis revenue sur cette proposition, déclarant en avril 2024 dans l’émission C à Vous : « Moi je ne veux plus me marier, mais ce n’est pas par manque d’amour, au contraire, c’est une preuve d’amour. »

Sa demande en mariage était notamment motivée par le souhait que leurs mères respectives assistent à la cérémonie, un désir devenu impossible après le décès de Jane Birkin en juillet 2023. À travers les tragédies familiales, Yvan s’est révélé être un pilier de soutien indéfectible pour Charlotte, particulièrement après la perte de sa sœur Kate Barry, qui l’a poussée à s’installer à New York en 2014, et plus récemment lors du décès de sa mère.

Un couple uni par l’art et réinventé au fil des années

Charlotte Gainsbourg et Yvan Attal ont mêlé vie personnelle et professionnelle à travers plusieurs collaborations cinématographiques marquantes :

« Ma femme est une actrice » (2001)

« Ils se marièrent et eurent beaucoup d’enfants » (2004)

« Mon chien Stupide » (2019)

« Les choses humaines » (2021)

La jalousie d’Yvan concernant les scènes romantiques de sa compagne avec d’autres acteurs est notoire. Il confiait en 2018 à Vanity Fair : « J’ai tenu les Lars von Trier. Mais la voir avec Duris dans le film de Chéreau, c’est arrivé à un moment où c’était trop. » Une anecdote révélatrice vient de Sami Bouajila qui, après avoir embrassé Charlotte durant le tournage d' »Anna Oz », recevait des commentaires mi-plaisants mi-sérieux d’Yvan.

Le secret de leur longévité

Dans Madame Figaro (avril 2023), Charlotte expliquait : « Un couple doit avoir plusieurs vies pour durer et, avec Yvan, nous nous sommes souvent réinventés. » Leur relation a traversé plusieurs phases : le soutien après la mort de Serge Gainsbourg, l’arrivée des enfants, leurs parcours artistiques marqués par la résilience, et leurs nouveaux lieux de vie.

Avant Yvan, Charlotte a vécu une relation amoureuse secrète avec un homme « beaucoup plus âgé » de ses 14 à ses 19 ans. Cette histoire s’est terminée peu avant le décès de son père, ouvrant la voie à sa rencontre avec l’ancien camarade de José Garcia au Cours Florent, qui allait devenir son compagnon pour les trois décennies suivantes.