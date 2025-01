Qui est Michel Barnier : parcours et rôle de l’homme politique français au sein de l’UE

Michel Barnier, figure emblématique de la politique française et européenne, a marqué l’histoire récente par son rôle essentiel dans les négociations du Brexit. Né le 9 janvier 1951 à La Tronche en Isère, cet homme politique de droite a gravi les échelons pour devenir un acteur incontournable sur la scène nationale et internationale. Son parcours atypique l’a mené des montagnes savoyardes aux plus hautes sphères du pouvoir, culminant avec sa nomination comme Premier ministre de la France le 5 septembre 2024, à l’âge de 73 ans.

Un ancrage politique précoce en Savoie

Michel Barnier a forgé sa carrière politique dans les Alpes françaises, plus précisément en Savoie. Élu député RPR de Savoie en 1978 à seulement 27 ans, il devient alors le plus jeune député de France. Cette précocité politique s’accompagne d’un engagement local profond :

Président du conseil général de Savoie pendant 17 ans

Co-organisateur des Jeux olympiques d’hiver d’Albertville en 1992

Fervent défenseur des intérêts de sa région d’adoption

Son attachement à la Savoie transparaît dans ses propres mots : « J’ai toujours vécu à Albertville, une cité au confluent de plusieurs vallées ». Cette connexion avec le terrain a nourri sa vision politique et sa compréhension des enjeux locaux.

Au fil des années, Barnier a su tisser un réseau solide et gagner la confiance des électeurs savoyards. Cette base électorale fidèle lui a permis de construire une carrière politique durable, alternant entre responsabilités nationales et européennes sans jamais perdre de vue ses racines alpines.

De la France à l’Europe : un parcours ascendant

La carrière de Michel Barnier est marquée par une alternance entre des postes clés en France et des responsabilités européennes de premier plan. Son parcours illustre une progression constante vers des fonctions de plus en plus significatives :

Période Fonction Niveau 1978-1995 Député de Savoie National 1995-1997 Ministre des Affaires européennes National 1999-2004 Commissaire européen Européen 2007-2009 Ministre de l’Agriculture National 2010-2014 Commissaire européen Européen 2016-2020 Négociateur en chef du Brexit Européen 2024-présent Premier ministre National

Cette alternance entre fonctions nationales et européennes a permis à Barnier de développer une expertise unique en matière de politique européenne. Sa nomination comme négociateur en chef du Brexit pour l’Union européenne de 2016 à 2020 a été le point culminant de cette expertise, le propulsant sur le devant de la scène internationale.

Son rôle dans les négociations du Brexit a été salué pour sa rigueur, sa patience et sa capacité à naviguer dans des eaux diplomatiques tumultueuses. Ces qualités ont renforcé sa stature d’homme d’État capable de gérer des crises complexes, préparant en conséquence le terrain pour son futur rôle de Premier ministre.

Premier ministre : un défi à relever

La nomination de Michel Barnier au poste de Premier ministre le 5 septembre 2024 marque un tournant dans sa carrière et dans la vie politique française. À 73 ans, il devient le plus âgé Premier ministre de la Ve République, succédant à Gabriel Attal qui n’aura occupé ce poste que pendant 8 mois. Cette nomination intervient dans un contexte politique tendu, marqué par :

Deux mois de blocage politique suite aux élections législatives

La nécessité de former un gouvernement capable de survivre à une motion de censure

Des défis majeurs en termes d’éducation, de sécurité, de contrôle de l’immigration et de réduction de la dette

Face à ces enjeux, Barnier devra mettre à profit son expérience et ses talents de négociateur pour naviguer dans les eaux troubles de la politique française. Sa nomination a suscité des réactions mitigées, avec une gauche qui y voit un « déni démocratique », tandis que le Rassemblement National a annoncé qu’il ne censurerait pas d’emblée son gouvernement.

L’une des premières tâches cruciales de Barnier sera de présenter un projet de budget 2025 avant le 1er octobre, un défi qui mettra à l’épreuve sa capacité à concilier les différentes forces politiques et à proposer une vision cohérente pour l’avenir de la France.

Avec sa longue expérience politique et sa réputation de négociateur habile, Michel Barnier incarne une certaine continuité dans un paysage politique en mutation. Son parcours, de la Savoie à Bruxelles et maintenant à Matignon, témoigne d’une carrière riche et variée qui le place dans une position unique pour affronter les défis qui attendent la France dans les années à venir.