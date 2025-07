Qui est la mère des filles de Pascal Praud : découvrez sa vie privée et ses 4 enfants

Pascal Praud, animateur et journaliste emblématique de CNews et Europe 1, s’illustre quotidiennement sur les plateaux télévisés et les ondes radiophoniques. Né le 9 septembre 1964 à Nantes, ce présentateur au caractère bien trempé a fêté ses 60 ans en 2024. Connu pour ses opinions tranchées et son franc-parler dans l’émission L’Heure des Pros, Pascal Praud est également père de quatre filles. Sa vie privée, qu’il préserve jalousement des médias, reste un sujet d’intérêt pour ses nombreux auditeurs. Qui est la mère de ses enfants ? Comment gère-t-il sa famille recomposée ? Examinons les coulisses de la vie personnelle de ce chroniqueur passionné.

La famille recomposée de Pascal Praud : entre discrétion et médiatisation

Pascal Praud est le père attentionné de quatre filles : Morgane, Tiphaine, Faustine et Lou-Elise, toutes nées de son premier mariage. L’identité de leur mère demeure confidentielle, le journaliste ayant toujours protégé cette partie de sa vie personnelle. Depuis 2015, l’ancien directeur général du FC Nantes partage sa vie avec Catherine Bancarel, ancienne basketteuse professionnelle devenue directrice des ressources humaines au sein du club nantais. Cette nouvelle relation a donné naissance à une famille recomposée harmonieuse, Catherine apportant ses deux fils d’une précédente union.

La rencontre avec Catherine Bancarel

C’est dans l’univers du football que Pascal Praud a croisé le chemin de sa compagne actuelle. Leur histoire d’amour s’est construite loin des caméras, à l’image d’autres couples médiatiques qui préservent leur intimité. Le couple apparaît rarement ensemble lors d’événements publics, privilégiant une vie familiale discrète malgré la notoriété du présentateur.

Une vie de famille préservée des médias

Bien qu’il partage parfois des anecdotes personnelles lors de ses émissions sur CNews ou à la radio, Pascal Praud maintient une frontière claire entre sa carrière médiatique et sa sphère privée. Ce papa poule appelle affectueusement ses filles « ma chérie » ou « mon chat » et leur transmet sa passion pour le cinéma, notamment les films de Sautet, Belmondo et Delon.

Faustine Praud et ses troubles « dys » : quand Pascal Praud révèle ses émotions de père

Parmi les quatre filles du journaliste, Faustine occupe une place particulière dans les rares confidences du présentateur. Elle souffre de troubles cognitifs dits « dys », étant à la fois dyslexique, dyspraxique et dyscalculique. Ces conditions affectent diverses fonctions cognitives essentielles :

Difficultés d’apprentissage de la lecture et de l’écriture (dyslexie)

Problèmes de coordination des gestes (dyspraxie)

Complications dans la compréhension des nombres et concepts mathématiques (dyscalculie)

Les défis quotidiens face aux troubles « dys »

En 2019, Pascal Praud s’est montré particulièrement ému à l’antenne en évoquant la réussite de Faustine au baccalauréat. Cette victoire personnelle symbolisait l’aboutissement d’un parcours scolaire semé d’embûches, rendu possible grâce à l’école spécialisée Diagonale dans le 5e arrondissement de Paris. Ces moments de vulnérabilité ont dévoilé une facette plus sensible de l’animateur, souvent perçu comme un polémiste au tempérament vif.

L’engagement public de Pascal Praud pour les familles concernées

Cette expérience personnelle influence certaines positions du chroniqueur qui n’hésite pas à sensibiliser son public aux défis rencontrés par les familles d’enfants en situation de handicap. À travers son témoignage, le présentateur contribue à médiatiser ces troubles encore méconnus du grand public.