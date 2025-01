Qui est Kamel Daoud : biographie de l’écrivain et journaliste algérien controversé

Kamel Daoud, écrivain et journaliste franco-algérien, s’est imposé comme une figure incontournable de la littérature contemporaine. Né le 17 juin 1970 à Mostaganem en Algérie, il a su conquérir le monde littéraire français tout en gardant un regard critique sur son pays d’origine. Son parcours atypique et ses prises de position audacieuses en font un auteur controversé mais respecté, dont la voix porte bien au-delà des frontières.

Un parcours littéraire couronné de succès

Kamel Daoud a gravi les échelons du monde littéraire avec une rapidité remarquable. Issu d’un village rural, il fut le seul de sa fratrie à poursuivre des études supérieures. Sa carrière d’écrivain débute véritablement en 2002, mais c’est en 2015 qu’il connaît une consécration internationale avec « Meursault, contre-enquête », qui lui vaut le prestigieux prix Goncourt du premier roman.

Son ascension ne s’arrête pas là. En 2024, Daoud remporte le prix Goncourt pour son roman « Houris », publié chez Gallimard. Cette distinction, obtenue dès le premier tour avec six voix, confirme son statut d’auteur majeur. Le jury salue notamment le courage de cet homme désormais exilé en France, dont l’œuvre aborde des sujets sensibles tels que la guerre civile algérienne des années 1990.

Le style d’écriture de Daoud, décrit comme lyrique et percutant, séduit tant les critiques que les lecteurs. Ses romans et recueils de nouvelles, publiés depuis plus de deux décennies, visitent des thèmes récurrents comme l’identité, la religion, et les relations complexes entre la France et l’Algérie.

Une voix critique qui dérange

Au-delà de sa carrière d’écrivain, Kamel Daoud s’est fait connaître comme un chroniqueur et éditorialiste engagé. Il collabore avec divers médias, notamment Le Point, où ses analyses acérées ne passent pas inaperçues. Ses prises de position, souvent critiques envers l’islamisme et le pouvoir en place en Algérie, lui ont valu une réputation d’intellectuel courageux mais aussi de nombreux détracteurs.

Cette liberté de ton n’est pas sans conséquences. Daoud a été la cible de menaces après avoir exprimé des opinions critiques sur l’islam. En 2016, il fait l’objet d’une fatwa lancée par un imam salafiste, illustrant les risques encourus par ceux qui osent remettre en question certains dogmes. Face à ces intimidations, l’écrivain reste ferme : « J’ai le droit de penser et de défendre mes idées », affirme-t-il.

Son engagement pour la liberté d’expression et sa critique des tabous de la société algérienne lui ont parfois valu l’étiquette de « traître » dans son pays natal. Certains de ses livres y sont interdits ou font l’objet de controverses. Cette situation tendue l’a poussé à s’installer en France en 2023, sans pour autant couper les ponts avec l’Algérie.

Un intellectuel entre deux rives

La trajectoire de Kamel Daoud illustre la complexité des relations franco-algériennes. Né et élevé en Algérie, il a d’abord exercé comme journaliste au Quotidien d’Oran à partir de 1994. Son acquisition de la nationalité française en 2020 marque une nouvelle étape dans son parcours, symbolisant son ancrage dans les deux cultures.

Depuis 2019, Daoud enseigne à Sciences Po Paris, participant par suite à la formation des futures élites françaises. Cette position lui permet de partager son expérience et sa vision avec une nouvelle génération, tout en continuant à nourrir le débat public français.

Le tableau ci-dessous résume les principales étapes de la carrière de Kamel Daoud :

Année Événement 1994 Début de carrière au Quotidien d’Oran 2002 Premières publications littéraires 2015 Prix Goncourt du premier roman pour « Meursault, contre-enquête » 2019 Début d’enseignement à Sciences Po Paris 2020 Obtention de la nationalité française 2023 Installation en France 2024 Prix Goncourt pour « Houris »

Kamel Daoud incarne effectivement la figure de l’intellectuel engagé, navigant entre deux cultures et refusant les simplifications. Son œuvre, à la fois célébrée et contestée, continue d’alimenter les réflexions sur l’identité, la liberté et les héritages postcoloniaux, faisant de lui un acteur incontournable du paysage littéraire et intellectuel contemporain.