Qui est la femme d’Amixem ? Découvrez la réponse et les réactions aux accusations du youtubeur

Maxime Chabroud, plus connu sous le pseudonyme Amixem, s’est imposé comme l’un des vidéastes français les plus populaires sur YouTube. Avec plus de 8 millions d’abonnés et 2 milliards de vues, ce créateur de contenu spécialisé dans l’humour et les jeux vidéo suscite un vif intérêt. Bien que très présent sur les réseaux sociaux, Amixem a toujours veillé à préserver sa vie privée. Récemment, une polémique liée à une vidéo tournée dans un camping a mis le youtubeur sous les feux des projecteurs, soulevant des questions sur sa vie personnelle et professionnelle.

Marie Chabroud : l’épouse discrète d’Amixem

Derrière le succès d’Amixem se cache une femme discrète : Marie Chabroud, née Chaupin. Contrairement à son mari, Marie a choisi une carrière éloignée des caméras en exerçant la médecine à Angers. Le couple, uni depuis septembre 2017, a fondé une famille avec l’arrivée d’une fille en 2018, suivie d’un deuxième enfant en décembre 2021. Malgré leur notoriété grandissante, Maxime et Marie Chabroud ont toujours mis un point d’honneur à protéger leur vie privée et celle de leurs enfants.

Cette volonté de discrétion n’empêche pas le couple de collaborer professionnellement. Donc, ils sont tous deux administrateurs de REDBOX STUDIOS, une société proposant des espaces dédiés aux créateurs de contenu gaming. Cette initiative entrepreneuriale témoigne de leur engagement commun dans l’univers du divertissement numérique, tout en maintenant une séparation claire entre vie publique et vie privée.

La carrière d’Amixem : du webmarketing au succès sur YouTube

Le parcours d’Amixem illustre parfaitement la transition d’une formation classique vers une carrière d’influenceur. Après des études de finance puis de communication, couronnées par un master en webmarketing, Maxime Chabroud a lancé sa chaîne YouTube en 2012. Son contenu, principalement axé sur des vidéos humoristiques autour des jeux vidéo, des vlogs et des tests de produits, a rapidement trouvé son public.

Au fil des années, Amixem a diversifié ses projets en créant d’autres chaînes comme TutoBanana et The Fantastiques. Cette stratégie lui a permis de conquérir un large public et d’atteindre des chiffres impressionnants : plus de 8 millions d’abonnés et 2 milliards de vues sur sa chaîne principale. Le succès d’Amixem témoigne de sa capacité à adapter son contenu aux attentes de sa communauté, tout en restant fidèle à son style humoristique et décalé.

La controverse du camping : accusations et réactions

Récemment, Amixem s’est retrouvé au cœur d’une polémique suite à la diffusion d’une vidéo tournée dans un camping. Dans cette séquence, le youtubeur aurait filmé une gérante tenant des propos jugés homophobes par de nombreux internautes. Cette situation a déclenché une vague de réactions sur les réseaux sociaux, mettant en lumière les responsabilités des créateurs de contenu face aux sujets sensibles.

La controverse a pris de l’ampleur lorsque la gérante du camping a demandé le retrait de la vidéo, estimant que ses propos avaient été sortis de leur contexte. Cette affaire soulève des questions notables sur :

L’éthique dans la création de contenu

La gestion des malentendus et des accusations

L’impact des polémiques sur la carrière des influenceurs

Face à cette situation délicate, Amixem a dû réagir publiquement, mettant à l’épreuve sa capacité à gérer une crise médiatique. Cette controverse a également relancé le débat sur la représentativité des femmes dans les vidéos des grands youtubeurs masculins, une étude ayant révélé qu’Amixem, comme d’autres créateurs de sa stature, invite peu de femmes dans ses contenus.