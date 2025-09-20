Qui est la compagne de Slimane ? Ce que l’on sait sur sa vie privée et sa famille

Slimane Nebchi, révélé au grand public lors de The Voice en 2016, demeure l’un des artistes français les plus discrets concernant sa vie sentimentale. Père d’une petite fille prénommée Esmeralda née en janvier 2022, le chanteur de 35 ans entretient un mystère total autour de l’identité de sa compagne. Cette discrétion volontaire alimente régulièrement les spéculations médiatiques et la curiosité de ses nombreux fans.

La discrétion légendaire de Slimane sur sa vie sentimentale

Son refus systématique de répondre aux questions personnelles

L’artiste marseillais a développé une véritable stratégie d’évitement lors des interviews télévisées ou radiophoniques. Ses réponses types « je préfère ne pas répondre » ou « l’histoire de ma fille appartient à ma fille » sont devenues emblématiques de son rapport aux médias. Cette approche délibérée vise à protéger sa sphère intime et celle de ses proches des projecteurs médiatiques.

Situation Réponse type de Slimane Questions sur sa compagne « Je préfère ne pas répondre » Identité de la mère d’Esmeralda « L’histoire de ma fille appartient à ma fille » Vie privée en général « Je n’aime pas parler de ma vie privée »

La frontière stricte entre vie professionnelle et personnelle

Sur ses réseaux sociaux, le chanteur partage uniquement des moments soigneusement sélectionnés avec sa fille, sans jamais dévoiler d’informations sur la mère. Cette gestion maîtrisée de son image publique lui permet de contrôler parfaitement sa communication tout en préservant l’intimité familiale. Ses fans respectent généralement cette volonté de préserver sa vie personnelle, même si leur curiosité concernant sa compagne reste vive.

Slimane père célibataire : la naissance d’Esmeralda et ses défis

Les circonstances difficiles de la naissance

Le 27 janvier 2022, Esmeralda naît prématurément avec des difficultés respiratoires et d’alimentation, nécessitant une hospitalisation prolongée. Cette période éprouvante inspire au père célibataire la chanson « Des milliers de je t’aime« , commencée avant la naissance et terminée pendant l’hospitalisation. Ce morceau témoigne de l’amour paternel profond que porte l’artiste à sa fille.

Date Événement 27 janvier 2022 Naissance prématurée d’Esmeralda Janvier-février 2022 Hospitalisation prolongée 2022 Sortie de « Des milliers de je t’aime »

Les confidences sur la parentalité solo

Dans une interview accordée au magazine Têtu, Slimane évoque les défis du parent célibataire : « le plus dur c’est de ne pas pouvoir partager avec quelqu’un ce qui est beau : le premier sourire de ton enfant, préparer la fête d’anniversaire ». En 2019, il avait déjà confié ses projets de paternité en dévoilant ses idées de prénoms : Dylanie, Adam et Noé. Cette paternité désormais concrétisée représente l’accomplissement d’un rêve longtemps chéri.

Les spéculations et rumeurs autour de sa vie amoureuse

Les femmes de son entourage qui alimentent les rumeurs

Une certaine Sarah gravite régulièrement dans l’entourage proche de l’artiste, alimentant les spéculations des fans qui s’interrogent sur sa véritable identité. Il semblerait d’un autre côté qu’elle soit une très bonne amie plutôt qu’une compagne. En 2016, Camille l’accompagnait au Marrakech du rire, sans que leur relation exacte soit clarifiée.

Femme Contexte Relation supposée Sarah Entourage proche actuel Amie proche Camille Marrakech du rire 2016 Non précisée Vitaa Partenaire artistique Collaboration professionnelle

La complicité exceptionnelle entre Slimane et Vitaa nourrit depuis des années des rumeurs de couple. Leur duo sur l’album VersuS, leurs concerts à guichets fermés et leur alchimie sur scène alimentent les spéculations. Néanmoins, comme d’autres célébrités qui préservent leur intimité, les deux artistes démentent systématiquement ces rumeurs.

Ses déclarations énigmatiques sur l’amour et les ruptures

En février 2022, l’artiste évoque une rupture difficile sur Instagram : « l’année dernière à la même période j’étais en train de chialer comme un bébé parce que mon ex faisait la Saint-Valentin avec quelqu’un d’autre ». Cette relation passée l’inspire pour plusieurs chansons de son album. Il exprime également une certaine nostalgie des relations durables : « J’appartiens à une génération où l’on se quitte plus facilement ».

Posts Instagram évoquant une rupture en 2022 Déclaration « Il est libre Max » en 2021 Réflexions sur les relations modernes Vision de l’amour familial et amical

Année Déclaration 2021 « Il est libre Max » 2022 Évocation d’une rupture difficile

Les accusations portées contre lui en octobre 2024 ont provoqué des questionnements sur son orientation sexuelle, créant un « outing forcé » non consenti. Certaines rumeurs évoquent même la possibilité d’une mère porteuse pour Esmeralda, mais aucune confirmation officielle n’existe concernant ces spéculations.