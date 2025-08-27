Quel âge avait Julia Roberts dans Pretty Woman : tout savoir sur l’actrice du film culte

Pretty Woman demeure l’une des comédies romantiques les plus emblématiques du cinéma hollywoodien. Ce film culte de 1990 a non seulement marqué l’histoire du septième art, mais a également propulsé Julia Roberts au rang de star internationale. L’une des questions qui revient régulièrement concerne l’âge exact de l’actrice lors du tournage, ainsi que la différence d’âge significative avec son partenaire Richard Gere. Cette histoire d’amour improbable entre Vivian Ward et Edward Lewis continue de passionner le public des décennies après sa sortie.

L’âge de Julia Roberts et Richard Gere lors du tournage de Pretty Woman

Julia Roberts avait 22 ans lors de la sortie de Pretty Woman en 1990, bien que certaines sources mentionnent 21 ou 23 ans selon les périodes de tournage considérées. Richard Gere, quant à lui, était âgé de 40 ans, créant un écart de 18 années entre les deux acteurs principaux. Cette différence générationnelle se reflète également dans leurs personnages respectifs.

Dans le film, les âges exacts de Vivian et Edward ne sont jamais précisés explicitement. Néanmoins, plusieurs indices suggèrent qu’Edward Lewis aurait entre 35 et 40 ans. Son statut d’homme d’affaires accompli, sa grande expérience professionnelle et sa situation financière exceptionnelle témoignent de sa maturité. Le personnage mentionne également ne plus parler à son père depuis quatorze ans et demi, renforçant l’impression d’un homme établi.

Le personnage de Vivian semble avoir une petite vingtaine d’années, créant un écart estimé d’au moins quinze ans avec Edward. Cette différence d’âge contribue à la dynamique particulière du couple et ajoute une dimension supplémentaire à leur relation atypique dans l’univers de cette comédie romantique.

Les coulisses du casting et la transformation du scénario original

Julia Roberts était alors une inconnue qui a décroché le rôle après un casting particulièrement difficile. De nombreuses actrices établies avaient initialement refusé le rôle de Vivian, notamment Michelle Pfeiffer, Meg Ryan, Darryl Hannah et Valeria Golino. Cette série de refus s’est finalement révélée providentielle pour la jeune comédienne.

Le scénario original, intitulé « 3000 », différait radicalement de la version finale. Cette première mouture, plus sombre et destinée à un public adulte, se terminait tragiquement avec Vivian sombrant dans la drogue et mourant d’une overdose après qu’Edward l’ait abandonnée. L’intervention des studios Disney a complètement transformé cette histoire dramatique en comédie romantique avec une fin heureuse.

Al Pacino avait également décliné le rôle d’Edward, ouvrant la voie à Richard Gere. Ce casting « par défaut » s’est révélé parfait, créant une chimie exceptionnelle entre les deux acteurs et donnant naissance à l’un des couples les plus mythiques du cinéma contemporain.

L’impact du film sur la carrière de Julia Roberts et son évolution

Pretty Woman s’inscrit dans la continuité des débuts prometteurs de Julia Roberts, qui avait fait ses premiers pas au cinéma à 20 ans dans Mystic Pizza. Ce succès retentissant, avec 464 millions de dollars de recettes mondiales, a établi sa réputation de star hollywoodienne et ouvert la voie à une carrière exceptionnelle.

L’actrice a toujours maintenu une approche naturelle du vieillissement, assumant son âge sans complexe et privilégiant une philosophie de vie harmonieuse plutôt que le recours à la chirurgie esthétique. Cette authenticité contribue à sa popularité durable auprès du public.

Lors d’une interview récente en décembre 2023, Julia Roberts a imaginé le devenir des personnages trente-quatre ans après la sortie du film. Selon elle, Edward serait mort paisiblement d’une crise cardiaque et Vivian dirigerait maintenant son entreprise, témoignant de l’attachement durable de l’actrice à ce rôle fondateur.