Quel âge a Michou le youtubeur : biographie et actualités du phénomène aux cheveux violets

Michou, l’un des youtubeurs français les plus influents de sa génération, se distingue grâce à sa coiffure violette emblématique et son énergie contagieuse. Né le 2 octobre 2001 à Albert dans la Somme, il est aujourd’hui âgé de 23 ans. Ce créateur de contenu aux multiples facettes a conquis plus de 10 millions d’abonnés sur YouTube. Son parcours impressionnant, sa relation médiatisée avec Elsa Bois et ses récentes controverses font de lui un phénomène digital incontournable.

La véritable identité de Michou : parcours et ascension sur YouTube

Ses origines et son état civil

Derrière le pseudonyme Michou se cache Miguel Mattioli, un jeune homme originaire des Hauts-de-France. Sa naissance dans la petite ville d’Albert contraste avec sa notoriété actuelle. Le vidéaste aux cheveux violets a grandi dans un environnement familial ordinaire avant de devenir une star des réseaux sociaux que des millions de personnes suivent quotidiennement. Son physique reconnaissable et sa taille d’environ 1m70 participent à son image distinctive dans l’univers des créateurs de contenu populaires, comme ces personnages emblématiques qui marquent notre culture.

Son parcours vers la célébrité digitale

Michou a lancé sa chaîne YouTube le 9 mars 2015, à seulement 14 ans. Ses premières vidéos sur Fortnite et Clash Royale ont rapidement attiré l’attention des amateurs de gaming. Sa popularité a explosé avec la création de la « Team Croûton » aux côtés d’autres influenceurs comme Inoxtag et Valouzz. En 2020, sa carrière prend un tournant décisif avec son déménagement à Paris et son partenariat avec Webedia. Le jeune prodige diversifie ses projets en sortant des singles musicaux comme « Dans le club » et « Fier ».

Sa relation médiatisée avec Elsa Bois : de Danse avec les stars à la rupture

La rencontre dans Danse avec les stars

En 2021, Michou participe à l’émission « Danse avec les stars » sur TF1 où il rencontre sa partenaire de danse Elsa Bois. Leur complicité évidente captive les téléspectateurs, notamment après sa déclaration touchante : « Je veux qu’on soit plus qu’amis ». Chris Marques alimente les rumeurs en évoquant un possible baiser entre les deux danseurs, marquant le début d’une histoire sentimentale suivie par des millions de fans.

Étapes de la relation Date Événement Rencontre 2021 Danse avec les stars (TF1) Officialisation 3 janvier 2022 Publication Instagram Rupture 17 février 2024 Annonce publique

Leur histoire d’amour et sa fin

Le couple officialise leur relation le 3 janvier 2022 sur Instagram. Après trois années ensemble, ils annoncent leur séparation le 17 février 2024. Le cyberharcèlement a fortement affecté leur relation, comme l’a expliqué Michou lors d’un live Twitch où il qualifie cette rupture d' »affreuse ». Pour tourner la page, le youtubeur se rase la tête et s’exile temporairement. De son côté, Elsa Bois évoque dans Télé Star une période « intense mentalement » suite aux vagues de harcèlement.

La récente polémique de son jeu de société inapproprié pour les enfants

La controverse autour du jeu « Qui sera le menteur ? »

Fin 2024, le jeu de société créé par Michou déclenche une vive polémique. Conçu pour les enfants dès 7 ans, plusieurs parents découvrent avec stupeur des questions à connotation sexuelle ou évoquant des drogues :

Des interrogations sur des « plaisirs solitaires » totalement inappropriées

Des références explicites à la consommation de produits stupéfiants

Des allusions sexuelles concernant des animaux en chaleur

Les réactions et conséquences

Face au scandale, Michou présente ses excuses publiques le 28 décembre 2024, affirmant n’avoir jamais validé de tels contenus pour un jeune public. Le jeu est immédiatement retiré des rayons et l’éditeur Topi Games reconnaît « une erreur de fabrication ». Cette affaire ternit temporairement l’image du créateur de contenu, habituellement apprécié pour ses vidéos familiales et ses collaborations positives avec d’autres stars des réseaux sociaux.