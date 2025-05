Quartiers à éviter à New York : guide complet pour voyager en sécurité dans la ville

New York enchante par sa démesure et son énergie vibrante, mais certains voyageurs s’interrogent légitimement sur la sécurité dans la mégapole américaine. Comme toute grande ville mondiale, NYC présente une mosaïque de quartiers dont la réputation et le niveau de sécurité varient considérablement. Si la Grosse Pomme a globalement retrouvé une image de destination touristique sécurisée, quelques zones restent moins recommandables pour les visiteurs. Ce guide complet vous permettra d’identifier les quartiers à éviter lors de votre séjour new-yorkais et vous donnera des conseils pratiques pour profiter pleinement de cette ville extraordinaire. Malgré quelques zones sensibles, rappelons que New York figure aujourd’hui parmi les grandes métropoles américaines les plus sûres pour les touristes.

Les quartiers les plus dangereux de New York à connaître

Bien que la sécurité se soit considérablement améliorée à New York depuis les années 1990, certains secteurs présentent encore des taux de criminalité plus élevés que la moyenne. Pour les voyageurs soucieux de leur sécurité, identifier ces zones permet d’organiser un séjour serein. La plupart de ces quartiers se trouvent en dehors des circuits touristiques classiques, mais il est important de les connaître pour éviter de s’y aventurer par inadvertance.

Brownsville et Bedford-Stuyvesant à Brooklyn

Brownsville demeure l’un des secteurs les plus défavorisés de NYC avec un taux de criminalité particulièrement préoccupant. Ce quartier de Brooklyn, historiquement marqué par la pauvreté et les tensions sociales, reste l’un des plus problématiques de la ville. Les statistiques de la NYPD y relèvent régulièrement des incidents liés aux gangs et au trafic de drogue.

Bedford-Stuyvesant (surnommé « Bed-Stuy ») présente quant à lui une situation plus contrastée. Ce quartier historiquement afro-américain connaît depuis une décennie une gentrification accélérée. Sa partie ouest devient progressivement plus sûre et attire une population jeune et branchée, tandis que les secteurs est demeurent plus sensibles. Les transformations socio-économiques modifient rapidement la physionomie de ce quartier emblématique de Brooklyn, mais la prudence reste recommandée, particulièrement la nuit.

Le South Bronx et Mott Haven

Le Bronx, et particulièrement sa partie sud, conserve une réputation sulfureuse héritée des décennies précédentes. Malgré d’indéniables progrès en matière de sécurité, certains secteurs comme Mott Haven, Hunts Point ou Melrose affichent encore des statistiques de criminalité supérieures à la moyenne new-yorkaise. Ces quartiers cumulent souvent difficultés économiques et problèmes sociaux.

Mott Haven, situé à l’extrême sud du Bronx, connaît pourtant un début de gentrification avec l’arrivée d’artistes et de jeunes professionnels attirés par des loyers plus abordables. En revanche, la cohabitation parfois tendue entre nouveaux arrivants et population historique peut créer des tensions. Les touristes n’ont généralement aucune raison de visiter ces zones, sauf intérêt spécifique pour l’histoire urbaine ou sociale de NYC.

East Harlem et zones sensibles de Manhattan

À Manhattan même, East Harlem (également appelé « El Barrio » ou « Spanish Harlem ») figure parmi les secteurs moins sécurisés de l’île. Situé approximativement entre la 96e et la 142e rue à l’est de la Cinquième Avenue, ce quartier historiquement portoricain connaît une transformation progressive mais reste marqué par des problématiques sociales et sécuritaires persistantes.

Certaines poches de West Harlem peuvent également présenter des risques, bien que la gentrification ait considérablement modifié le visage de ces quartiers. En journée, la plupart de ces zones ne posent pas de problème particulier, mais il est préférable d’éviter de s’y promener seul tard le soir, particulièrement pour les voyageurs peu familiers avec l’environnement urbain américain.

Comment se déplacer en toute sécurité dans le métro new-yorkais

Le réseau de métro de New York constitue l’épine dorsale des déplacements dans la ville, transportant quotidiennement des millions de passagers. Contrairement aux idées reçues, le métro new-yorkais est généralement sûr, même s’il conserve une réputation parfois intimidante pour les visiteurs étrangers. Quelques précautions simples permettent de l’utiliser en toute sérénité, même lors d’un premier séjour.

Les lignes et stations à éviter tard le soir

Certaines lignes et stations présentent un risque accru après la tombée de la nuit. Les visiteurs vigilants éviteront particulièrement certaines stations isolées dans les quartiers périphériques de Brooklyn et du Bronx. Les stations désertées tard le soir méritent une attention particulière, car l’absence de témoins peut favoriser les délits d’opportunité.

Stations à éviter la nuit : 125th Street à Harlem, stations isolées de l’East New York et de Brownsville à Brooklyn, certaines stations du South Bronx

: 125th Street à Harlem, stations isolées de l’East New York et de Brownsville à Brooklyn, certaines stations du South Bronx Alternatives recommandées : taxis jaunes officiels, services de VTC comme Uber ou Lyft, particulièrement entre minuit et 5h du matin

Si vous devez emprunter le métro tard, privilégiez les wagons où se trouvent d’autres passagers ou, idéalement, positionnez-vous près de la cabine du conducteur pour plus de sécurité dans les transports publics. Les lignes desservant les quartiers touristiques centraux restent généralement bien fréquentées même tard le soir.

Comportements à adopter pour un trajet serein

Dans le métro new-yorkais, quelques comportements simples garantissent des trajets sans souci. Restez toujours vigilant et conscient de votre environnement, particulièrement aux heures de pointe où les pickpockets peuvent profiter de la foule. Évitez d’exposer ostensiblement vos objets de valeur comme votre téléphone dernier cri ou des bijoux coûteux, qui pourraient attirer l’attention indésirable.

Gardez votre sac fermé et contre vous, idéalement devant votre corps dans les wagons bondés. En cas de harcèlement ou de situation inconfortable, n’hésitez pas à changer de wagon à la prochaine station ou à signaler le problème aux agents de la NYPD régulièrement présents dans le réseau. Préparez votre itinéraire à l’avance pour éviter de consulter constamment votre téléphone ou une carte, ce qui vous identifierait immédiatement comme touriste.

Manhattan et Brooklyn : les zones touristiques sûres à privilégier

La majorité des quartiers de New York fréquentés par les touristes offrent un excellent niveau de sécurité. Ces zones bénéficient d’une présence policière renforcée et d’une animation constante qui contribuent à créer un environnement rassurant pour les visiteurs. Voyager en sécurité à New York implique de connaître ces quartiers où vous pourrez flâner sereinement à toute heure.

Les secteurs prisés de Manhattan

Manhattan regorge de quartiers touristiques parfaitement sécurisés où les visiteurs peuvent se promener l’esprit tranquille. Midtown, cœur battant de l’activité touristique avec ses gratte-ciels emblématiques comme l’Empire State Building, Times Square et ses théâtres de Broadway, offre une animation constante et une présence policière visible. Le Central Park, comparable aux grands parcs des meilleures attractions mondiales, s’avère également très sûr pendant la journée, particulièrement dans sa partie sud.

L’Upper East Side et l’Upper West Side incarnent l’élégance new-yorkaise avec leurs immeubles cossus et leurs musées prestigieux comme le Metropolitan Museum of Art. Ces quartiers résidentiels huppés comptent parmi les plus sûrs de la ville. Plus au sud, Greenwich Village, SoHo et le Meatpacking District séduisent par leur ambiance bohème et branchée, dans un environnement particulièrement sécurisé pour les touristes. Lower Manhattan, avec Wall Street et le mémorial du 11 Septembre, bénéficie également d’une sécurité optimale.

Brooklyn, de l’ancien ghetto aux quartiers branchés

Brooklyn a connu une métamorphose spectaculaire ces vingt dernières années. D’anciens quartiers industriels ou défavorisés se sont transformés en zones résidentielles prisées et en hauts lieux culturels. Williamsburg symbolise parfaitement cette gentrification avec ses boutiques d’artisans, ses restaurants branchés et sa vie nocturne animée. Le quartier attire désormais de nombreux touristes désireux de découvrir la face créative de New York.

DUMBO (Down Under the Manhattan Bridge Overpass) offre des vues spectaculaires sur Manhattan et figure parmi les secteurs les plus photographiés de Brooklyn. Brooklyn Heights, avec ses élégantes maisons de grès brun et ses rues bordées d’arbres, représente l’un des quartiers les plus charmants et sécurisés de tout New York. Park Slope et Prospect Park séduisent les familles par leur ambiance paisible et leur excellente réputation en matière de sécurité.

Conseils pratiques pour éviter les arnaques et pickpockets à New York

Au-delà des questions de sécurité liées aux quartiers, les touristes doivent rester vigilants face aux risques d’arnaques et de vols à la tire, particulièrement dans les zones très fréquentées. Ces désagréments, communs à toutes les grandes destinations touristiques mondiales, peuvent être évités en adoptant quelques réflexes simples et en restant attentif à son environnement.

Reconnaître et éviter les escroqueries typiques

Les visiteurs de New York peuvent être confrontés à diverses tentatives d’escroquerie, particulièrement dans les zones touristiques comme Times Square ou la Cinquième Avenue. Les faux taxis non agréés qui proposent leurs services aux aéroports ou aux grandes gares constituent l’une des arnaques les plus courantes. Pour voyager en toute sécurité, prenez uniquement les fameux taxis jaunes officiels, reconnaissables à leur médaillon, ou utilisez des applications de VTC reconnues.

Arnaques courantes à New York : faux vendeurs de billets pour attractions touristiques, faux policiers demandant à voir vos papiers et votre portefeuille, vendeurs de rue proposant des marchandises contrefaites à prix excessifs Signes d’alerte : offres trop avantageuses, insistance excessive, demande de paiement en espèces uniquement, pression pour décider rapidement

Méfiez-vous également des personnes trop amicales qui vous abordent sans raison apparente dans la rue ou qui vous proposent de l’aide sans que vous l’ayez sollicitée. Ces approches peuvent parfois dissimuler des tentatives de distraction pendant qu’un complice tente de vous dérober vos effets personnels.

Protéger ses effets personnels dans une grande métropole

Dans une ville aussi dense que New York, les pickpockets peuvent sévir dans les lieux bondés comme le métro aux heures de pointe, les grands magasins ou les sites touristiques très fréquentés. Pour minimiser les risques, adoptez quelques habitudes préventives simples mais efficaces.

Préférez les sacs à bandoulière portés devant vous aux sacs à dos, plus vulnérables car hors de votre champ de vision. Envisagez l’utilisation d’une pochette de sécurité portée sous vos vêtements pour vos documents essentiels et votre argent. Répartissez vos moyens de paiement dans différents endroits plutôt que de tout concentrer dans un seul portefeuille facilement dérobable. Limitez les objets de valeur que vous emportez lors de vos excursions et laissez bijoux précieux et appareils coûteux dans le coffre de votre hôtel lorsque c’est possible.

L’impact du Covid sur la sécurité à New York et la situation actuelle

La pandémie de Covid-19 a profondément bouleversé New York, modifiant temporairement sa dynamique urbaine et influençant les statistiques de criminalité. Comprendre ces changements permet aux visiteurs d’appréhender plus finement la situation sécuritaire actuelle de la métropole américaine et d’adapter leurs comportements en conséquence.

La hausse de certains types de criminalité post-pandémie

Comme de nombreuses grandes villes américaines, New York a connu une augmentation de certains types de délits et crimes durant et après la crise sanitaire. Les statistiques de criminalité compilées par la NYPD ont notamment révélé une hausse significative des agressions dans l’espace public et des vols avec violence entre 2020 et 2022. Cette tendance s’explique en partie par les conséquences économiques et sociales de la pandémie : chômage accru, tensions sociales et réduction temporaire de la présence policière dans certains quartiers.

Les crimes contre les personnes d’origine asiatique ont également connu une recrudescence préoccupante pendant cette période, reflétant des tensions xénophobes attisées par la pandémie. Les délits liés aux sans-abri, dont le nombre a augmenté avec la crise économique, ont également contribué au sentiment d’insécurité dans certains secteurs, notamment autour des grandes gares comme Penn Station et Grand Central Terminal.

Les mesures de sécurité renforcées pour les touristes

Face à cette situation, les autorités new-yorkaises ont déployé des moyens supplémentaires pour garantir la sécurité dans les zones touristiques de New York. La municipalité a notamment augmenté la présence policière dans les secteurs les plus fréquentés par les visiteurs comme Times Square, Central Park et les grands hubs de transport. Des unités spéciales de la NYPD dédiées au tourisme patrouillent régulièrement dans ces zones stratégiques.

Les grands hôtels ont également renforcé leurs mesures de sécurité, avec un personnel formé pour conseiller les touristes et répondre à leurs préoccupations. Des applications mobiles développées par la ville permettent désormais de signaler facilement tout incident et d’obtenir rapidement de l’aide en cas de besoin. Ces initiatives, combinées à la résilience légendaire de New York, ont permis à la ville de retrouver progressivement son dynamisme touristique tout en maintenant un niveau de sécurité globalement satisfaisant pour les visiteurs.