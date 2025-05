Quartiers à éviter à Hyères : Val des Rougières et zones dangereuses face à l’insécurité

Hyères, station balnéaire prisée du Var, attire chaque année de nombreux visiteurs et nouveaux résidents séduits par son climat méditerranéen et son cadre de vie attrayant. Pourtant, comme toute ville en expansion, certains quartiers de cette commune varoise présentent des défis en matière de sécurité et de cohésion sociale. Entre trafic de stupéfiants, délinquance et tensions territoriales, plusieurs secteurs nécessitent une vigilance particulière. Cet article dresse un panorama des zones sensibles d’Hyères et propose des conseils pour assurer votre sécurité.

Le Val des Rougières : principal point chaud de l’insécurité à Hyères

Le Val des Rougières s’impose comme le quartier le plus problématique de la commune varoise. Ce secteur classé en quartier prioritaire de la politique de la ville concentre de sérieux enjeux sécuritaires. Le trafic de drogue y a pris une ampleur inquiétante, générant une lutte territoriale entre réseaux locaux et marseillais pour le contrôle de ce marché illicite. Les forces de l’ordre ont mené plusieurs opérations « place nette » qui ont permis de saisir 75 kg de cannabis, 15 kg de cocaïne et 200 000 euros en liquide.

La situation a atteint un niveau critique avec des fusillades et règlements de compte à proximité d’établissements publics. Une crèche municipale du quartier est désormais surveillée en permanence par deux policiers municipaux suite à des incidents armés dans son voisinage immédiat. Face à cette criminalité grandissante, le préfet du Var a pris une mesure exceptionnelle : un arrêté interdisant l’accès à Hyères pour les résidents des Bouches-du-Rhône ayant des antécédents judiciaires liés aux stupéfiants.

Autres quartiers sensibles et problématiques de Hyères

Le quartier des Salins, bien que résidentiel, figure parmi les zones nécessitant une vigilance accrue. La petite délinquance y est relativement fréquente, favorisée par la proximité d’axes routiers facilitant le trafic de stupéfiants et la fuite des auteurs d’infractions. D’autres secteurs présentent également des indicateurs préoccupants en matière d’insécurité.

Le Pyanet, La Blocarde et Les Bosquets, caractérisés par leurs ensembles HLM, connaissent des difficultés similaires. La vieille ville est officiellement classée « zone sensible », tandis que Les Maurels restent sous surveillance comme « quartier de veille ». L’Oratoire, quant à lui, est principalement concerné par des problèmes d’inondation, mais n’échappe pas aux tensions sociales. Ces quartiers partagent souvent des facteurs économiques et sociaux fragilisant leur population : chômage élevé, familles monoparentales en difficulté et jeunes sans perspectives professionnelles.

Actions et initiatives pour améliorer la sécurité dans les zones sensibles

Face à cette situation, les autorités municipales et l’État déploient diverses mesures pour renforcer la sécurité urbaine et la cohésion sociale :

Renforcement des patrouilles policières dans les secteurs sensibles

Opérations « place nette » menées régulièrement pour démanteler les réseaux de trafic

Présence permanente d’agents municipaux devant les établissements sensibles

Projets de rénovation urbaine pour transformer l’environnement des quartiers prioritaires

Le maire a par ailleurs demandé le classement du Val des Rougières en « quartier de reconquête républicaine » pour obtenir davantage de moyens humains et matériels. Parallèlement, diverses initiatives communautaires et associatives visent à recréer du lien social et offrir des perspectives aux jeunes habitants de ces quartiers sensibles.

Conseils pratiques pour assurer sa sécurité à Hyères

Pour les résidents et visiteurs souhaitant profiter sereinement de cette ville méditerranéenne, quelques précautions s’imposent. Évitez les déplacements nocturnes dans le Val des Rougières et les secteurs identifiés comme problématiques. Privilégiez les endroits bien éclairés et fréquentés, particulièrement en soirée. Avant de vous installer définitivement, optez pour une location temporaire vous permettant d’étudier différents quartiers et de vous faire votre propre opinion.

La prise de contact avec le voisinage constitue également une démarche judicieuse pour s’intégrer et bénéficier d’une vigilance partagée. Abstenez-vous d’exhiber des objets de valeur en public, particulièrement dans les zones sensibles. En cas de doute, n’hésitez pas à solliciter les services de police qui ont renforcé leur présence dans les quartiers présentant des défis sécuritaires majeurs.

Quartiers recommandés et avis général sur la vie à Hyères

Malgré ces zones d’ombre, Hyères offre de nombreux quartiers agréables et sécurisés. Le secteur de la Gare séduit particulièrement les retraités grâce à sa rue commerçante centralisée. Costebelle propose un cadre plus naturel, idéal pour les amoureux de tranquillité, tandis que les abords du parc Olbius Riquier offrent un excellent compromis entre nature et services de proximité.

Hyères-Port présente un visage contrasté selon les saisons : animation estivale et calme hivernal. Le centre-ville, malgré quelques problèmes de stationnement et l’agitation de l’avenue Gambetta, conserve un certain charme. La ville a connu une croissance démographique impressionnante, passant de 40 000 à 60 000 habitants en deux décennies, générant des défis urbains nouveaux. Les avis sur la qualité de vie restent mitigés (3,2/5 sur 64 témoignages), certains citoyens regrettant le manque d’activités pour la jeunesse et les difficultés croissantes de circulation.