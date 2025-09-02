Proposition de consommateur : comment sortir de l’endettement et du surendettement

Face aux difficultés financières croissantes, de nombreux Canadiens cherchent des solutions pour se libérer du fardeau de l’endettement. La proposition de consommateur représente une alternative légale à la faillite personnelle, permettant aux personnes surendettées de négocier avec leurs créanciers et de retrouver une stabilité financière. Ce dispositif encadré par la loi offre une chance de nouveau départ tout en préservant certains actifs essentiels.

Cadre juridique et fonctionnement de la proposition de consommateur

La proposition de consommateur est une procédure légale encadrée par la Loi sur la faillite et l’insolvabilité du Canada. Ce mécanisme permet aux personnes dont l’endettement ne dépasse pas 250 000$ (excluant l’hypothèque sur la résidence principale) de négocier un allègement de leurs dettes. Cette démarche constitue une offre formelle faite aux créanciers non garantis pour régler les dettes à un montant inférieur ou sur une période plus longue.

Le rôle du syndic autorisé

Le dépôt d’une proposition de consommateur requiert obligatoirement l’intervention d’un syndic autorisé en insolvabilité. Ce professionnel évalue la situation financière du débiteur, formule une proposition réaliste et sert d’intermédiaire avec les créanciers. Le syndic perçoit des honoraires réglementés par la loi, calculés sur les sommes versées dans le cadre de la proposition.

Les critères d’admissibilité

Pour être éligible à ce dispositif, le consommateur doit :

Résider au Canada et être insolvable

Avoir des dettes non garanties ne dépassant pas 250 000$

Disposer d’un revenu suffisant pour effectuer des paiements mensuels

Être incapable de rembourser intégralement ses dettes

Valider sa capacité à respecter les termes de la proposition

La protection légale offerte au consommateur

Dès le dépôt de la proposition, le débiteur bénéficie d’une protection immédiate contre les procédures de recouvrement. Cette protection interdit notamment aux créanciers de poursuivre leurs actions en justice ou de contacter directement le débiteur pour réclamer leur dû.

Démarches et processus pour soumettre une proposition

Le processus de proposition de consommateur suit une chronologie précise définie par le système juridique canadien. L’administrateur joue un rôle essentiel dans la validation des différentes étapes, depuis l’évaluation initiale jusqu’à l’obtention du certificat final.

La consultation initiale et l’évaluation de la situation

Le processus commence par une rencontre avec un syndic qui analyse la situation financière du débiteur :

Évaluation des revenus, dépenses et actifs Inventaire complet des dettes non garanties Analyse de la capacité de remboursement Élaboration d’un plan de paiement réaliste Calcul du montant qui serait remboursé en cas de faillite (pour comparaison)

La formulation et la soumission de la proposition

Une fois la proposition établie, le syndic la dépose auprès du tribunal. Ce document détaille le montant que le consommateur s’engage à rembourser mensuellement ainsi que la durée totale du plan, généralement étalée sur 60 mois maximum.

Le vote des créanciers et l’homologation

Les créanciers disposent de 45 jours pour voter sur la proposition. Son acceptation requiert l’approbation des créanciers détenant au moins 50% des dettes. En cas d’approbation, le débiteur doit assister à deux séances obligatoires de consultation sur le crédit et la gestion financière.

Avantages et protection du consommateur endetté

La proposition de consommateur offre plusieurs avantages significatifs par rapport à la faillite, particulièrement en termes de calcul du chômage avec un salaire net et de protection des actifs personnels.

Protection des biens et actifs

Contrairement à la faillite, le consommateur conserve tous ses biens, y compris :

Véhicules personnels

Résidence principale (sous réserve de continuer les paiements hypothécaires)

REER et autres placements

Biens personnels et électroménagers

Outils professionnels

Arrêt des procédures de recouvrement

Le dépôt de la proposition entraîne l’arrêt immédiat des appels de recouvrement, des saisies de salaire et des poursuites judiciaires, offrant un soulagement immédiat face à la pression des créanciers.

Impact sur le crédit et conséquences financières

Toute proposition de consommateur affecte la cote de crédit du débiteur. Dès son dépôt, le dossier de crédit affiche une notation R7 ou R9, indiquant un arrangement spécial de paiement.

Durée des mentions au dossier de crédit

Cette mention reste généralement au dossier pendant la durée de la proposition plus trois années supplémentaires. L’impact sur le crédit reste néanmoins moins sévère et moins durable que celui d’une faillite personnelle.

Coûts et honoraires du syndic

Les frais du syndic sont réglementés par la loi et intégrés dans les paiements mensuels de la proposition, évitant ainsi des déboursés supplémentaires pour le débiteur en difficulté financière.

Alternatives pour sortir de l’endettement

Plusieurs options s’offrent aux personnes surendettées, chacune adaptée à des situations financières spécifiques.

Le Programme de gestion des dettes (PGD)

Ce programme, moins formel qu’une proposition, permet de négocier directement avec les créanciers pour obtenir des taux d’intérêt réduits et un plan de remboursement structuré, sans passer par un tribunal.

Le Paiement méthodique des dettes (PMD)

Certaines provinces canadiennes proposent des programmes de PMD qui permettent d’échelonner les remboursements sur une période définie, souvent avec une réduction des intérêts.

La faillite personnelle

Solution de dernier recours, la faillite efface la plupart des dettes mais implique la liquidation de certains biens et des conséquences plus sévères sur le crédit.

Durée : 9 à 21 mois (première faillite)

Impact sur le crédit : 6 à 7 ans

Conséquences : perte possible de certains actifs

La proposition de consommateur constitue donc une solution équilibrée pour les personnes endettées cherchant à éviter la faillite tout en obtenant un allègement significatif de leurs obligations financières, sous la protection du cadre légal canadien.