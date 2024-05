Plotec : comment est-ce possible de produire de l'électricité avec les océans ?

L'innovation énergétique avec Plotec, un projet révolutionnaire pour produire de l'électricité à partir de l'énergie marine.

Produire de l'électricité par les eaux, une idée plutôt étrange en effet pourtant, c'est ce qu'a réussi à faire Plotec pour un avenir plus durable et plus vert. L'idée de l'entreprise est de produire certes une électricité plus écologique, mais surtout en gardant des prix raisonnables. Un défi encore difficilement relevé par d'autres méthodes vues dans le passé, mais il semblerait que l'énergie marine soit l'avenir de l'énergie.

Quand les vagues des îles deviennent électricité

Un projet révolutionnaire porté par le consortium Plotec, composé de 7 entreprises européennes, pourrait bien changer la donne en matière de production d'électricité dans les États insulaires. En effet, ce projet teste actuellement un prototype de conversion de l'énergie marine en électricité aux îles Canaries. L'objectif est de se passer des générateurs diesel, souvent utilisés pour produire de l'électricité dans ces petites îles où le coût de l'électricité est élevé.

Le principe de ce projet novateur repose sur l'utilisation du gradient de température entre la surface de l'eau, particulièrement chaude dans les régions équatoriales, et les eaux profondes constamment froides. Plus grande est la différence de température, meilleur est le rendement. Le système repose sur l'utilisation d'un fluide, généralement de l'ammoniac, qui change d'état en fonction de la température de l'eau.

« La surface de l'eau emmagasine le rayonnement du soleil et l'énergie du vent. C'est pourquoi elle est plus chaude proche de l'équateur, considérons à une température de 25° degrés celsius. En eaux très profondes, la température y est constante toute l'année, entre 2 et 5° C vers 1 000 m de profondeur ».

Ce système permet ainsi de produire de l'électricité de manière propre et efficace, en exploitant les ressources naturelles disponibles. En plus d'être une solution durable, ce projet pourrait également permettre de réduire les coûts de l'électricité pour les habitants des États insulaires, tout en garantissant une production stable et fiable.

À la conquête des mers chaudes pour une électricité durable et pas cher

Avec le soutien financier de l'Union européenne, ce projet ambitieux vise à réduire la dépendance aux générateurs diesel et à exploiter le potentiel énergétique des mers chaudes entre les tropiques du Cancer et du Capricorne. En effet, c'est dans ces zones que la température de l'eau de surface atteint des niveaux propices à la production d'électricité.

Pour exploiter pleinement ce potentiel, des infrastructures impressionnantes seront nécessaires. Des canalisations atteignant des diamètres allant jusqu'à 15 mètres devront être déployées pour acheminer de larges volumes d'eau de mer et assurer une efficacité maximale. Le démonstrateur à l'échelle 1/5 du projet Plotec, en cours de construction aux îles Canaries, témoigne de l'engagement sans faille du consortium dans la recherche de solutions énergétiques durables.

Grâce à des essais préliminaires réussis menés en bassin à Londres par Global Otec, l'un des membres clés du consortium, la viabilité technique de ce projet novateur est d'ores et déjà confirmée. La cellule flottante développée par Plotec promet non seulement de produire de l'électricité, mais également de fournir une source de froid.