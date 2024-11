La princesse Yuriko, doyenne de la famille impériale japonaise, s’éteint à 101 ans

La famille impériale japonaise vient de perdre sa doyenne. La princesse Yuriko, épouse du prince Mikasa et belle-sœur de l’empereur Hirohito, s’est éteinte le 15 novembre 2024 à Tokyo, à l’âge vénérable de 101 ans. Son décès marque la fin d’une ère et soulève de nouvelles questions sur l’avenir de la monarchie nippone.

Une vie marquée par l’histoire du Japon

Née le 4 juin 1923 dans une famille aristocratique, Yuriko a traversé les époques les plus tumultueuses de l’histoire japonaise moderne. Son mariage avec le prince Mikasa, frère cadet de l’empereur Hirohito, eut lieu le 22 octobre 1941, quelques semaines seulement avant l’attaque de Pearl Harbor.

La princesse a vécu les heures sombres de la Seconde Guerre mondiale. Elle a notamment relaté avoir dû se réfugier dans un abri avec son époux et leur fille nouveau-née, après que leur demeure fut détruite lors des bombardements américains sur Tokyo en 1945. Ces expériences ont forgé son caractère et sa résilience.

Au fil des décennies, Yuriko a su s’adapter aux changements profonds que connut le Japon :

La transition vers une monarchie constitutionnelle

Le miracle économique d’après-guerre

L’évolution des mœurs et de la société nippone

Un rôle discret mais essentiel au sein de la famille impériale

Tout au long de sa vie, la princesse Yuriko a incarné les valeurs traditionnelles de la famille impériale japonaise. Elle a élevé cinq enfants tout en soutenant les activités de recherche de son époux, spécialiste de l’histoire du Proche-Orient ancien. Parallèlement, elle s’est investie dans de nombreuses œuvres philanthropiques, notamment pour la promotion de la santé maternelle et infantile.

Son engagement et sa longévité ont fait d’elle un pilier de l’institution monarchique nippone. Jusqu’à ses derniers jours, la princesse a conservé une santé de fer et une curiosité intellectuelle remarquable :

Activités quotidiennes Centres d’intérêt Exercices matinaux devant la télévision Lecture de journaux et magazines Suivi de l’actualité Passion pour le baseball

Le crépuscule d’une dynastie

Le décès de la princesse Yuriko met en lumière les défis démographiques auxquels fait face la famille impériale japonaise. Avec sa disparition, le nombre de membres de la maison impériale se réduit à 16 personnes, dont seulement 4 hommes. Cette situation précaire soulève des interrogations quant à la pérennité de la lignée impériale.

La loi de succession actuelle, héritée de 1947, ne permet qu’aux hommes d’accéder au trône du Chrysanthème. De plus, les princesses perdent leur statut royal si elles épousent des roturiers. Ces règles rigides, reflets de valeurs conservatrices d’avant-guerre, mettent en péril la stabilité de l’institution :

Le prince Hisahito, neveu de l’empereur Naruhito, est actuellement le seul héritier mâle de sa génération L’absence de femmes sur le trône pose la question de la modernisation de la monarchie Le gouvernement débat de solutions pour assurer la continuité dynastique

L’héritage d’une vie au service de la nation

La princesse Yuriko laisse derrière elle le souvenir d’une femme dévouée et résiliente. Sa longue vie, témoin des transformations profondes du Japon au XXe siècle, incarne la continuité et l’adaptation de la monarchie nippone. Son décès marque la fin d’une époque et rappelle l’urgence de réformer les règles de succession pour préserver cette institution millénaire.

Alors que le Japon pleure sa doyenne impériale, l’avenir de la famille royale reste incertain. Les débats sur l’évolution de la monarchie, entre tradition et modernité, ne manqueront pas d’animer la société japonaise dans les années à venir. L’héritage de la princesse Yuriko continuera sans doute d’inspirer les réflexions sur le rôle et la place de la famille impériale dans le Japon du XXIe siècle.